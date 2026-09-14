La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente en Colombia para este lunes 14 de septiembre de 2026 es de $3.072,27 por cada dólar estadounidense . La cifra se mantiene para el fin de semana y el lunes, y representa una baja de $28,73 frente a la TRM de $3.101,00 reportada el viernes 11 de septiembre.

Precio del dólar hoy en Colombia

El dólar en Colombia abre este lunes con una TRM de $3.072,27 COP , valor que funciona como referencia oficial para múltiples operaciones financieras, comerciales, tributarias y aduaneras. En términos prácticos, una persona necesitaría alrededor de 3.072 pesos colombianos para adquirir un dólar al tipo de cambio de referencia.

La TRM no debe confundirse con el precio final que ofrecen bancos, casas de cambio, billeteras digitales o plataformas de remesas. Estas entidades aplican márgenes de intermediación, costos operativos y, según el canal, comisiones adicionales. Por ello, la cotización para comprar dólares normalmente será superior a la TRM, mientras que el valor recibido al vender dólares suele ser inferior.

El Banco de la República explica que la TRM expresa la cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos. La tasa se calcula a partir de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios del mercado cambiario, aunque la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcularla y certificarla diariamente.

Indicador Valor para hoy Variación / referencia TRM oficial $3.072,27 COP por USD Vigente del 12 al 14 de septiembre TRM anterior $3.101,00 COP por USD Viernes 11 de septiembre Variación diaria -$28,73 -0,93% Dólar spot: apertura base $3.080,00 Sesión del 11 de septiembre Dólar spot: cierre base $3.084,90 Sesión del 11 de septiembre Máximo intradía spot $3.085,99 Sesión de referencia Mínimo intradía spot $3.066,50 Sesión de referencia Operaciones registradas 1.459 Mercado spot Volumen negociado US$1.452,69 millones Mercado spot

Fuente: TRM vigente y resumen de la sesión de referencia del mercado spot.

Conversión de pesos colombianos a dólares

Monto en pesos colombianos Equivalente estimado en dólares* $100.000 COP US$32,55 $500.000 COP US$162,75 $1.000.000 COP US$325,49 $2.000.000 COP US$650,98 $5.000.000 COP US$1.627,45 $10.000.000 COP US$3.254,90

Precio de compra y venta en bancos

Los bancos no están obligados a usar la TRM como precio exacto de compra o venta al público. La tasa oficial sirve como una referencia del mercado, pero las entidades establecen sus propias cotizaciones en función de su liquidez, costos, disponibilidad de efectivo, canal de atención y riesgo cambiario.

Esto implica dos escenarios habituales:

Compra de dólares por parte del banco: el banco entrega pesos colombianos al cliente y recibe dólares. Esta tasa suele estar por debajo de la TRM.

el banco entrega pesos colombianos al cliente y recibe dólares. Esta tasa suele estar por debajo de la TRM. Venta de dólares por parte del banco: el cliente entrega pesos y recibe dólares. Esta cotización suele ubicarse por encima de la TRM.

La diferencia entre ambos precios se conoce como spread cambiario. Por ejemplo, si la TRM es de $3.072,27, un banco podría comprar dólares a una tasa inferior y venderlos a una superior. Esa brecha no es fija y puede cambiar varias veces durante el día, especialmente en operaciones de ventanilla, giros internacionales, tarjetas de crédito, compras digitales y negociación de efectivo.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar en el canal oficial de cada entidad:

La cotización para efectivo, pues puede ser distinta a la de transferencias.

La tasa aplicable a compras internacionales con tarjeta.

Los costos de giros o remesas.

Los límites de monto y la disponibilidad de dólares en sucursales.

La diferencia entre operaciones en línea y presenciales.

¿Por qué bajó la TRM este lunes?

La TRM vigente retrocedió $28,73 frente al valor de $3.101,00 registrado el viernes anterior, una variación equivalente al 0,93%. En la sesión que sirvió como base para la tasa actual, el dólar spot abrió en $3.080,00, alcanzó un máximo de $3.085,99 y marcó un mínimo de $3.066,50; finalmente cerró en $3.084,90.

Además, la TRM actual se encuentra $53,81 por debajo de la registrada una semana antes, cuando se ubicaba en $3.126,08. Frente al inicio de septiembre, el descenso acumulado es de $141,70, equivalente a una caída de 4,41%.

Para usuarios que reciben remesas, tienen deudas en dólares, hacen compras internacionales o planean viajar, la recomendación es distinguir entre la TRM y la tasa final de su proveedor financiero. La TRM es el punto de partida para comparar, pero el valor efectivo dependerá del canal, el monto y los cargos asociados a cada operación.