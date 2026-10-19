El dólar en Colombia inicia este lunes 19 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3,170.46 pesos colombianos por dólar, según la Superintendencia Financiera. La cotización registra una leve disminución de 27.19 pesos (0.85%) frente a los $3.197,65 del jueves 15 de octubre. De esta manera, la divisa estadounidense frena el repunte de la jornada anterior y se estabiliza, continuando por debajo de los niveles observados al comienzo del mes.

Por su parte, las casas de cambio en Colombia manejan precios de referencia de $3.160 para la compra y $3.250 para la venta de cada dólar estadounidense. Estos valores varían según el establecimiento, la ciudad y las fluctuaciones en tiempo real, por lo que no constituyen tarifas uniformes ni garantizan el precio final de una operación. La información fue actualizada el viernes 16 de octubre de 2026, a las 7:00 a. m., hora colombiana, y corresponde a los indicadores de apertura disponibles en ese momento.

¿A cuánto está el dólar en Colombia hoy?

La referencia USD/COP indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense. Para hoy viernes 16 de octubre, la TRM publicada es de $3,170.46. Sin embargo, el precio que recibe o paga una persona depende de la cotización ofrecida para su operación, porque la TRM no es una tasa obligatoria para todas las transacciones.

Indicador Valor en pesos colombianos Utilidad para el usuario TRM del 19 de octubre de 2026 $3,170.46 por USD Referencia del dólar para la fecha Variación publicada -27.19 / -0.85% Cambio frente al registro anterior Compra en casas de cambio $3.160 por USD Referencia: Si entregas dólares y recibes pesos. Venta en casas de cambio $3.250 por USD Referencia: Si entregas pesos y compras dólares. Diferencia entre compra y venta $90 por USD Separación entre ambas cotizaciones

¿Qué es la TRM y quién calcula el tipo de cambio oficial?

La tasa representativa del mercado expresa el valor de un dólar estadounidense en pesos colombianos. El Banco de la República explica que se calcula a partir de operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros, con cumplimiento el mismo día de la negociación.

La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente esta tasa utilizando las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Por ello, la TRM vigente no debe interpretarse como un precio que cambia minuto a minuto junto con cada negociación del mercado.

También es importante distinguir una referencia oficial de una oferta comercial. Colombia tiene un régimen de tasa de cambio flotante: el precio de la divisa responde a la oferta y la demanda. La TRM sirve como referencia, pero no impone una cotización única para comprar dólares, venderlos o realizar otras transacciones.

Dólar en Colombia: diferencia entre compra y venta

Las expresiones “compra” y “venta” se leen desde la perspectiva del establecimiento. Si una casa de cambio compra dólares, el cliente entrega la divisa y recibe pesos. Si vende dólares, el cliente entrega pesos y recibe moneda estadounidense.

Con las referencias publicadas para hoy, las operaciones quedarían así, antes de cualquier cargo adicional:

Vender US$100: recibirías $316.000 pesos utilizando la tasa de compra de $3.160.

Comprar US$100: pagarías $325.000 utilizando la tasa de venta de $3.250.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos y pesos a dólares?

Para convertir dólares a pesos, multiplica el monto en USD por la tasa aplicable. Para convertir pesos a dólares, divide el monto en COP entre esa tasa. Utilizando la TRM publicada de $3,170.46, estas son equivalencias de referencia:

US$100 equivalen a: $317,046.00 pesos colombianos.

US$500 equivalen a: $1,585,230.00 pesos colombianos.

US$1.000 equivalen a: $3,170,460.00 pesos colombianos.

Si deseas comprar dólares con pesos, utiliza la tasa de venta del proveedor; si vas a vender dólares, utiliza su tasa de compra. Para una conversión informativa, la TRM permite establecer una referencia comparable, pero no sustituye la cotización concreta de una transacción.

En operaciones bancarias, solicita una cotización para el monto y servicio específicos. Conserva el comprobante con la tasa aplicada y los cargos informados: así podrás distinguir el valor de referencia del costo efectivo de tu cambio.