El precio del dólar en Colombia hoy, lunes 2 de noviembre de 2026, tiene como referencia una TRM de $3.182,99 colombianos por cada dólar estadounidense . El valor coincide con los registros consultados del Banco de la República y con la cotización publicada para esta fecha por portales especializados. Esta tasa sirve como referencia, pero no garantiza el precio que recibirá un usuario al cambiar dinero.banrep.gov+2

¿Cuál es la TRM del dólar hoy en Colombia?

La tasa representativa del mercado vigente este lunes es de $3.182,99 por dólar y corresponde al periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. Por eso, permanece sin cambios frente al domingo 1 de noviembre; no debe interpretarse como una nueva cotización negociada durante la mañana del lunes.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar la TRM. Su metodología utiliza un promedio ponderado por monto de determinadas operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario, conforme a la reglamentación del Banco de la República.

Estos son los principales datos para consultar el dólar hoy:

Indicador Valor en pesos colombianos TRM de referencia $3.182,99 por USD Vigencia reportada 31 de octubre al 3 de noviembre Compra en casas de cambio $3.120 por USD Venta en casas de cambio $3.210 por USD TRM del viernes 30 de octubre $3.166,91 por USD Equivalencia de USD 100 a la TRM $318.299

Compra y venta del dólar: ¿qué precio aplica al cambiar dinero?

Para interpretar las cotizaciones, es importante identificar desde qué lado se realiza la operación. El precio de compra corresponde a lo que el establecimiento paga cuando el cliente entrega dólares; el precio de venta es lo que cobra cuando el cliente quiere adquirirlos.

Con los valores publicados para hoy, una persona que venda USD 100 recibiría $312.000, mientras que comprar esa misma cantidad costaría $321.000, antes de posibles cargos adicionales. Son ejemplos calculados con las cotizaciones orientativas del portal, no ofertas vinculantes de una entidad específica.

La diferencia entre ambos precios es de $90 por dólar. Ese margen explica por qué comprar dólares y venderlos inmediatamente no permite recuperar necesariamente la misma cantidad de pesos, incluso cuando la TRM no ha cambiado.

El Banco de la República aclara que ninguna autoridad fija un precio obligatorio para comprar o vender moneda extranjera. En Colombia, las partes acuerdan libremente la tasa de cada transacción. Por ello, conviene confirmar la cotización directamente con el banco, plataforma o establecimiento antes de autorizar el cambio.

Conversión de dólares a pesos colombianos y de COP a USD

Para convertir dólares a pesos colombianos con la referencia del día, se multiplica la cantidad en USD por $3.182,99. Así, USD 10 equivalen a $31.829,90; USD 50, a $159.149,50; USD 500, a $1.591.495; y USD 1.000, a $3.182.990 . Estas equivalencias no incorporan comisiones ni márgenes comerciales.

La operación inversa consiste en dividir los pesos disponibles entre la tasa de cambio. Con la TRM vigente, $100.000 equivalen aproximadamente a USD 31,42, y $1.000.000, a USD 314,17. Sin embargo, si se compran dólares a una tasa de venta superior a la TRM, el monto recibido será menor.

Para presupuestar una operación real, debe utilizarse la tasa ofrecida por el proveedor, no únicamente la referencia del mercado. La libertad de negociación cambiaria permite que el precio aplicado sea diferente de la TRM certificada.

¿Subió o bajó el dólar y qué revisar antes de operar?

Frente a la TRM del viernes 30 de octubre, de $3.166,91, la referencia vigente presenta un aumento de $16,08, aproximadamente un 0,51%. No obstante, frente al domingo permanece estable: son comparaciones con fechas distintas y no movimientos contradictorios.

Antes de cambiar dinero, solicite la tasa exacta de compra o venta y el importe final de la operación. Para consultar la referencia certificada, la Superintendencia Financiera ofrece accesos al reporte actualizado, al histórico y al certificado de la TRM. Así podrá distinguir entre el indicador oficial de referencia y el precio comercial que efectivamente le ofrecen.