El precio de referencia del dólar en Colombia para este lunes 21 de septiembre de 2026 es de $3.192,92 por cada dólar estadounidense, según la TRM vigente . Esta tasa se mantiene durante la jornada y sirve como referencia para conversiones, pagos internacionales, viajes y operaciones empresariales, aunque no necesariamente coincide con el valor final ofrecido por bancos, casas de cambio o plataformas financieras.

TRM del dólar hoy en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este lunes es de $3.192,92 COP por US$1. El valor corresponde a la tasa certificada para el período del sábado 19 al lunes 21 de septiembre; una nueva TRM será certificada durante la tarde de este lunes y entrará en vigencia el martes 22 de septiembre.

La TRM expresa cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. Es calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones de compraventa de divisas realizadas por los intermediarios del mercado cambiario el día hábil anterior.

Dato clave Valor para hoy, lunes 21 de septiembre TRM vigente $3.192,92 COP por US$1 Equivalencia de US$10 $31.929,20 COP Equivalencia de US$50 $159.646,00 COP Equivalencia de US$100 $319.292,00 COP Equivalencia de US$500 $1.596.460,00 COP Equivalencia de US$1.000 $3.192.920,00 COP Vigencia Hasta el cierre de este lunes 21 de septiembre

Los cálculos son referenciales y no incluyen comisiones, márgenes cambiarios, impuestos ni costos asociados al medio de pago.

Conversión de pesos colombianos a dólares

Para calcular cuánto representan los pesos colombianos en dólares, se debe dividir el monto en COP entre la TRM de $3.192,92. Esta operación permite obtener una equivalencia teórica, útil para tener una idea del valor de remesas, presupuestos de viaje, compras internacionales o pagos en moneda extranjera.

Monto en pesos colombianos Equivalente referencial en dólares $100.000 COP US$31,32 $500.000 COP US$156,60 $1.000.000 COP US$313,19 $2.000.000 COP US$626,39 $3.000.000 COP US$939,58 $5.000.000 COP US$1.565,96

Precio de compra y venta en bancos

La TRM no equivale al precio obligatorio de compra o venta para el público. En Colombia existe un régimen de tasa de cambio flexible: las entidades pueden fijar sus propias cotizaciones según sus costos, liquidez, canal de atención, monto de la operación y condiciones del mercado.

Por ello, los bancos suelen comprar dólares a un precio inferior a la TRM y venderlos a un precio superior. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread cambiario. También es habitual que la tasa cambie entre una operación en efectivo, una transferencia internacional, una compra con tarjeta, una cuenta en dólares o una negociación empresarial.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar estos puntos:

Comparar la cotización de al menos dos bancos o casas de cambio autorizadas.

Confirmar si la tasa publicada corresponde a compra de dólares o a venta de dólares.

Consultar si existe comisión fija, cobro por manejo de efectivo o costo de transferencia.

Verificar si el tipo de cambio se mantiene hasta terminar la operación o si puede variar durante el día.

Usar la TRM como punto de referencia, no como garantía del monto exacto que se recibirá o pagará.

Una tasa de venta más alta encarece la compra de dólares para viajeros, importadores y personas con gastos internacionales. En cambio, una tasa de compra más baja reduce los pesos que recibe alguien que cambia dólares provenientes de remesas, turismo o ingresos del exterior.

¿Por qué cambia el precio del dólar?

El dólar no tiene un precio fijo en Colombia. La TRM y las cotizaciones comerciales responden a la oferta y la demanda de divisas, las expectativas del mercado, las tasas de interés, los flujos de inversión, el comportamiento del petróleo y las decisiones de política monetaria en Colombia y Estados Unidos.

Durante septiembre, el dólar mostró movimientos relevantes. La TRM comenzó el mes en $3.213,97, descendió hasta $3.072,27 el 14 de septiembre y luego registró una recuperación. Para este lunes se ubica en $3.192,92 , una señal de la volatilidad que puede tener el mercado cambiario incluso dentro de un mismo mes.

Para el usuario, la recomendación práctica es clara: consultar primero la TRM oficial y, después, contrastarla con la tasa real ofrecida por la entidad elegida. Esa comparación permite identificar si el precio de compra o venta es competitivo y calcular mejor el costo efectivo de la operación.