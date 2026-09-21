El precio de referencia del dólar en Colombia para este lunes 21 de septiembre de 2026 es de $3.192,92 por cada dólar estadounidense, según la TRM vigente. Esta tasa se mantiene durante la jornada y sirve como referencia para conversiones, pagos internacionales, viajes y operaciones empresariales, aunque no necesariamente coincide con el valor final ofrecido por bancos, casas de cambio o plataformas financieras.
TRM del dólar hoy en Colombia
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este lunes es de $3.192,92 COP por US$1. El valor corresponde a la tasa certificada para el período del sábado 19 al lunes 21 de septiembre; una nueva TRM será certificada durante la tarde de este lunes y entrará en vigencia el martes 22 de septiembre.
La TRM expresa cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar estadounidense. Es calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en las operaciones de compraventa de divisas realizadas por los intermediarios del mercado cambiario el día hábil anterior.
|Dato clave
|Valor para hoy, lunes 21 de septiembre
|TRM vigente
|$3.192,92 COP por US$1
|Equivalencia de US$10
|$31.929,20 COP
|Equivalencia de US$50
|$159.646,00 COP
|Equivalencia de US$100
|$319.292,00 COP
|Equivalencia de US$500
|$1.596.460,00 COP
|Equivalencia de US$1.000
|$3.192.920,00 COP
|Vigencia
|Hasta el cierre de este lunes 21 de septiembre
Los cálculos son referenciales y no incluyen comisiones, márgenes cambiarios, impuestos ni costos asociados al medio de pago.
Conversión de pesos colombianos a dólares
Para calcular cuánto representan los pesos colombianos en dólares, se debe dividir el monto en COP entre la TRM de $3.192,92. Esta operación permite obtener una equivalencia teórica, útil para tener una idea del valor de remesas, presupuestos de viaje, compras internacionales o pagos en moneda extranjera.
|Monto en pesos colombianos
|Equivalente referencial en dólares
|$100.000 COP
|US$31,32
|$500.000 COP
|US$156,60
|$1.000.000 COP
|US$313,19
|$2.000.000 COP
|US$626,39
|$3.000.000 COP
|US$939,58
|$5.000.000 COP
|US$1.565,96
Precio de compra y venta en bancos
La TRM no equivale al precio obligatorio de compra o venta para el público. En Colombia existe un régimen de tasa de cambio flexible: las entidades pueden fijar sus propias cotizaciones según sus costos, liquidez, canal de atención, monto de la operación y condiciones del mercado.
Por ello, los bancos suelen comprar dólares a un precio inferior a la TRM y venderlos a un precio superior. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como margen o spread cambiario. También es habitual que la tasa cambie entre una operación en efectivo, una transferencia internacional, una compra con tarjeta, una cuenta en dólares o una negociación empresarial.
Antes de cambiar dinero, conviene revisar estos puntos:
- Comparar la cotización de al menos dos bancos o casas de cambio autorizadas.
- Confirmar si la tasa publicada corresponde a compra de dólares o a venta de dólares.
- Consultar si existe comisión fija, cobro por manejo de efectivo o costo de transferencia.
- Verificar si el tipo de cambio se mantiene hasta terminar la operación o si puede variar durante el día.
- Usar la TRM como punto de referencia, no como garantía del monto exacto que se recibirá o pagará.
Una tasa de venta más alta encarece la compra de dólares para viajeros, importadores y personas con gastos internacionales. En cambio, una tasa de compra más baja reduce los pesos que recibe alguien que cambia dólares provenientes de remesas, turismo o ingresos del exterior.
¿Por qué cambia el precio del dólar?
El dólar no tiene un precio fijo en Colombia. La TRM y las cotizaciones comerciales responden a la oferta y la demanda de divisas, las expectativas del mercado, las tasas de interés, los flujos de inversión, el comportamiento del petróleo y las decisiones de política monetaria en Colombia y Estados Unidos.
Durante septiembre, el dólar mostró movimientos relevantes. La TRM comenzó el mes en $3.213,97, descendió hasta $3.072,27 el 14 de septiembre y luego registró una recuperación. Para este lunes se ubica en $3.192,92, una señal de la volatilidad que puede tener el mercado cambiario incluso dentro de un mismo mes.
Para el usuario, la recomendación práctica es clara: consultar primero la TRM oficial y, después, contrastarla con la tasa real ofrecida por la entidad elegida. Esa comparación permite identificar si el precio de compra o venta es competitivo y calcular mejor el costo efectivo de la operación.