El precio del dólar en Colombia para hoy, lunes 5 de octubre de 2026, se ubica en $3.273,49 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La cotización presenta una reducción de $34,24, equivalente a una variación de -1,04% frente a la tasa vigente el viernes 2 de octubre, que fue de $3.307,73.

La TRM es el principal indicador de referencia para convertir dólares a pesos colombianos en operaciones financieras, pagos internacionales, compras con tarjetas, remesas, comercio exterior y obligaciones pactadas en moneda extranjera. Sin embargo, el valor final de compra o venta de dólares en bancos, casas de cambio y plataformas digitales puede ser diferente, pues estas entidades aplican márgenes, comisiones y condiciones propias.

TRM del dólar hoy, 5 de octubre, en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado vigente para el lunes 5 de octubre quedó fijada en $3.273,49. Al tratarse de una tasa definida con la sesión cambiaria del viernes 2 de octubre, su vigencia cubre el fin de semana y este lunes.

Indicador Valor TRM oficial vigente $3.273,49 COP por USD Equivalencia 1 USD = $3.273,49 COP TRM anterior $3.307,73 COP Variación diaria -$34,24 Variación porcentual -1,04% TRM de inicio de octubre $3.312,84 COP Cambio frente al 1 de octubre -$39,35 (-1,19%) Dólares por 1 millón de pesos colombianos US$305,48 aprox. Pesos colombianos por US$100 $327.349 COP

La Superintendencia Financiera de Colombia explica que la TRM corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario. Es calculada y certificada diariamente por la entidad, bajo la regulación expedida por el Banco de la República.

Conversión de dólares a pesos colombianos

Con una TRM de $3.273,49, quienes necesiten calcular la equivalencia entre dólares estadounidenses y pesos colombianos pueden tomar como base los siguientes montos. Estas cifras son referenciales y no incluyen comisiones, impuestos ni el diferencial cambiario que aplique la entidad donde se realice la operación.

Monto en dólares Equivalente en pesos colombianos US$1 $3.273,49 US$5 $16.367,45 US$10 $32.734,90 US$20 $65.469,80 US$50 $163.674,50 US$100 $327.349 US$500 $1.636.745 US$1.000 $3.273.490

¿A cuánto compran y venden dólares?

La TRM no equivale automáticamente al precio de compra ni al precio de venta de dólares en efectivo. Bancos, casas de cambio y billeteras o plataformas de envío de dinero establecen cotizaciones propias, normalmente con un margen frente a la tasa oficial.

En términos simples:

El precio de compra es el monto que una entidad paga cuando el usuario entrega dólares y recibe pesos colombianos.

es el monto que una entidad paga cuando el usuario entrega dólares y recibe pesos colombianos. El precio de venta es el monto que el cliente debe pagar en pesos para adquirir dólares.

es el monto que el cliente debe pagar en pesos para adquirir dólares. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread o margen cambiario, y representa una parte del costo de la operación para el usuario.

o margen cambiario, y representa una parte del costo de la operación para el usuario. Las tasas de efectivo suelen diferir de las aplicadas en transferencias internacionales, pagos con tarjeta, giros, cuentas en dólares o negociaciones empresariales.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar la cotización puntual en varias entidades autorizadas y confirmar si el precio informado incluye cargos adicionales. También es importante verificar límites de operación, requisitos de identificación, disponibilidad de efectivo y horarios de atención.

Dólar baja frente al cierre anterior

La TRM de $3.273,49 muestra una caída de $34,24 respecto de la tasa de $3.307,73 que rigió el viernes 2 de octubre. Además, está $39,35 por debajo del valor observado al inicio del mes, cuando la referencia se situaba en $3.312,84.

Durante la jornada que sirvió de base para calcular la tasa actual, el dólar en el mercado spot colombiano registró un máximo de $3.310, un mínimo de $3.258 y un promedio de $3.272,74. La sesión cerró en $3.264,50 , con 1.582 operaciones y un volumen reportado de US$1.368,11 millones.

Para consumidores y empresas, una baja de la TRM puede reducir en términos de pesos el costo de compras, deudas o pagos denominados en dólares. En cambio, quienes reciben ingresos en dólares —como exportadores, freelancers, proveedores de servicios internacionales o beneficiarios de remesas— pueden recibir menos pesos por cada dólar convertido.

La recomendación es usar la TRM como una referencia oficial de mercado, pero consultar la tasa final de la entidad financiera antes de efectuar una compra, venta, pago o transferencia en dólares.