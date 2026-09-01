El precio del dólar en Colombia para este martes 1 de septiembre de 2026 se ubica en $3.213,97 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM). La jornada inicia con un incremento de $11,18 frente al valor anterior, equivalente a una variación diaria de 0,35%.larepublica+1

La TRM sirve como referencia oficial para múltiples operaciones financieras y comerciales: pagos internacionales, compras con tarjeta, transferencias desde el exterior, liquidación de obligaciones en dólares, importaciones, exportaciones y conversiones de COP a USD. Sin embargo, el valor que recibe una persona al vender dólares o el que paga al comprarlos en una entidad financiera, banco o casa de cambio puede ser distinto debido a los márgenes, comisiones y costos operativos de cada intermediario.

TRM del dólar en Colombia hoy

La Tasa Representativa del Mercado es certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Se construye a partir de un promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios autorizados del mercado cambiario para cumplimiento el mismo día. Por ello, no debe interpretarse necesariamente como una tasa directa de ventanilla para el público.superfinanciera.

Para hoy, la TRM del dólar queda en $3.213,97. En términos sencillos, una persona que quiera convertir pesos colombianos a dólares puede usar esa cifra como referencia inicial para estimar cuánto equivalen sus recursos, pero debe revisar el tipo de cambio final que aplica su banco, billetera digital, tarjeta o casa de cambio.

Indicador del dólar Valor para el 1 de septiembre de 2026 Qué significa TRM oficial $3.213,97 COP Valor de referencia por US$1 Variación diaria +$11,18 COP El dólar sube 0,35% frente a la jornada previa Dólar en casas de cambio: compra promedio $3.239 COP Valor promedio reportado para que el establecimiento compre US$1 Dólar en casas de cambio: venta promedio $3.353 COP Valor promedio para adquirir US$1 Diferencial compra/venta $114 COP Margen referencial entre ambas puntas Equivalencia de US$100 a TRM $321.397 COP Cálculo antes de comisiones o márgenes

Conversión de pesos colombianos a dólares

Para calcular una conversión aproximada de pesos colombianos a dólares se debe dividir el monto en COP entre la TRM vigente:

Por ejemplo, $1.000.000 colombianos equivalen aproximadamente a US$311,14 usando la TRM de este martes. No obstante, el monto final podría ser menor si se realiza una compra efectiva de dólares, ya que normalmente el usuario debe tomar como base la tasa de venta del banco o casa de cambio, que suele ser más alta que la TRM.

A la inversa, para saber cuánto representan dólares en pesos colombianos se multiplica el número de dólares por $3.213,97. Así, US$100 equivalen a $321.397 COP a tasa oficial de referencia; US$500, a $1.606.985 COP; y US$1.000, a $3.213.970 COP.

Conversión referencial Equivalencia a TRM US$1 $3.213,97 COP US$10 $32.139,70 COP US$100 $321.397 COP US$500 $1.606.985 COP US$1.000 $3.213.970 COP $100.000 COP US$31,11 $500.000 COP US$155,57 $1.000.000 COP US$311,14

Estas equivalencias no incluyen costos por envío de dinero, uso de tarjetas, retiros internacionales, comisiones por conversión o gravámenes que puedan aplicar según el producto financiero y la entidad utilizada.

Precio de compra y venta: por qué no coincide con la TRM

La diferencia entre la TRM y los valores de compra o venta al público es normal. La tasa oficial refleja un promedio del mercado interbancario, mientras que los bancos y las casas de cambio determinan sus precios considerando costos de operación, riesgo cambiario, disponibilidad de divisas, manejo de efectivo, competencia local y margen comercial.

Para quien vende dólares, conviene comparar la tasa de compra: cuanto más alta sea, más pesos colombianos recibirá por cada dólar. Para quien compra dólares, el indicador clave es la tasa de venta: cuanto más baja sea, menor será el número de pesos necesarios para adquirir la moneda estadounidense.

En la práctica, el spread —la diferencia entre compra y venta— es un costo implícito de la operación. Con los promedios reportados para este martes, el diferencial es de $114 por dólar. Es decir, si una persona comprara US$100 a la tasa promedio de venta y los vendiera inmediatamente a la tasa promedio de compra, asumiría un diferencial aproximado de $11.400, sin considerar otras comisiones.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de realizar una conversión de COP a USD o de dólares a pesos colombianos, lo más útil es verificar el tipo de cambio final, no solo la TRM publicada. Esto cobra especial importancia en operaciones de mayor monto, viajes al exterior, recepción de remesas, pagos de servicios internacionales o compras con tarjeta.

Compare al menos dos o tres entidades antes de comprar o vender efectivo.

Pregunte si la tasa anunciada aplica al monto que desea cambiar.

Confirme si existen comisiones, cobros fijos o diferencias por denominación de los billetes.

En compras digitales o con tarjeta, revise la tasa aplicada por la franquicia y la comisión de conversión del banco.

Para remesas, evalúe el valor final recibido en pesos y no únicamente el tipo de cambio promocionado.

Conserve el comprobante de la operación, especialmente si realiza un cambio de monto relevante.

El dólar empieza septiembre en $3.213,97 como TRM oficial. Esa cifra ofrece una guía clara para cálculos y decisiones financieras, pero el precio efectivo de compra o venta dependerá siempre de la entidad, el canal y las condiciones específicas de la operación.