La tasa representativa del mercado (TRM) para este martes 29 de septiembre de 2026 es de $3.349,63 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Esto supone un alza de $42,77 frente a la cotización vigente el lunes 28 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en $3.306,86. La TRM es el referente oficial para conversiones, pagos, obligaciones y operaciones financieras en Colombia, aunque el valor final de compra o venta en bancos y casas de cambio puede ser distinto.
Precio del dólar hoy, martes 29 de septiembre, en Colombia
El dólar en Colombia tiene una TRM de $3.349,63 este martes 29 de septiembre de 2026. En términos prácticos, una persona que necesite calcular cuánto representan sus dólares en pesos colombianos puede usar esa cifra como referencia inicial.
La subida diaria equivale a $42,77 por dólar, o 1,29% respecto a la TRM que aplicó entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre. Cuando la TRM aumenta, se requieren más pesos colombianos para adquirir un dólar; es decir, el peso se deprecia frente a la divisa estadounidense. Si baja, ocurre lo contrario: el peso gana valor relativo frente al dólar.
|Indicador
|Valor para el 29 de septiembre de 2026
|TRM oficial
|$3.349,63 COP por USD
|TRM anterior
|$3.306,86 COP por USD
|Variación diaria
|+$42,77 COP
|Cambio porcentual
|+1,29%
|Equivalencia de US$10
|$33.496,30 COP
|Equivalencia de US$50
|$167.481,50 COP
|Equivalencia de US$100
|$334.963 COP
|Equivalencia de US$500
|$1.674.815 COP
|Equivalencia de US$1.000
|$3.349.630 COP
¿Cuál es la TRM y quién la certifica?
La TRM, o tasa de cambio representativa del mercado, expresa cuántos pesos colombianos se pagan por un dólar de Estados Unidos. Es la cotización de referencia del mercado cambiario colombiano y sirve como base para múltiples contratos, pagos internacionales, reportes financieros, compras en el exterior y conversiones de moneda.
La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular, certificar y divulgar diariamente esta tasa. Para hacerlo, toma en cuenta las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario, bajo la reglamentación del Banco de la República.
No obstante, es importante distinguir entre la TRM y el precio que verá un usuario en una ventanilla bancaria, una casa de cambio, una plataforma digital o una tarjeta de crédito. La TRM no representa necesariamente una cotización garantizada para comprar o vender efectivo; funciona como una referencia oficial del mercado.
Compra y venta de dólares: por qué el precio cambia
Los bancos, casas de cambio y demás establecimientos autorizados aplican sus propias tasas de compra y venta. Por ello, una persona que lleve dólares en efectivo a cambiar normalmente recibirá un valor por debajo de la TRM: esa es la tasa de compra de la entidad.
En cambio, si el usuario necesita adquirir dólares, habitualmente pagará un precio superior a la TRM, denominado tasa de venta. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread cambiario y permite a la entidad cubrir costos operativos, riesgos de mercado y su margen comercial.
Por ejemplo, aunque la TRM sea de $3.349,63, una casa de cambio podría comprar dólares a una cifra menor y venderlos a una mayor. La diferencia exacta dependerá de factores como la ciudad, el monto de la transacción, si se opera con efectivo o transferencia, la disponibilidad de divisas, el canal utilizado y las condiciones comerciales de cada entidad.
Antes de efectuar la operación, conviene revisar estos puntos:
- Comparar las tasas de compra y venta entre varias entidades autorizadas.
- Confirmar si el precio informado incluye comisiones o cargos adicionales.
- Consultar el valor final que se recibirá o pagará antes de entregar dinero.
- Guardar el comprobante de la operación cambiaria.
- Evitar intermediarios no autorizados o transacciones informales que expongan al usuario a estafas, billetes falsos o incumplimientos.
Cómo consultar el dólar y usarlo correctamente
Para información oficial, la fuente principal es la Superintendencia Financiera de Colombia, que certifica la TRM, mientras que el Banco de la República explica su metodología y publica herramientas estadísticas para seguir la evolución del tipo de cambio. La TRM se calcula con base en operaciones del día hábil anterior y se divulga para su vigencia correspondiente.
El valor del dólar puede afectar directamente a quienes reciben remesas, pagan deudas en moneda extranjera, compran en plataformas internacionales, viajan fuera del país o manejan ingresos en dólares. También impacta los costos de productos importados y las finanzas de empresas con pagos, compras o contratos vinculados a la divisa estadounidense.
Para una conversión rápida, multiplica los dólares por $3.349,63. Sin embargo, si vas a comprar o vender dólares, verifica primero la tasa específica de la entidad elegida: el monto real será diferente de la TRM por el spread y los costos aplicables.