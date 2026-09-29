Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, martes 29 de septiembre de 2026: TRM oficial, conversión de USD a COP, diferencia frente al lunes y claves sobre compra y venta. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce el precio del dólar en Colombia hoy, martes 29 de septiembre de 2026: TRM oficial, conversión de USD a COP, diferencia frente al lunes y claves sobre compra y venta. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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La tasa representativa del mercado (TRM) para este martes 29 de septiembre de 2026 es de $3.349,63 pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Esto. La TRM es el referente oficial para conversiones, pagos, obligaciones y operaciones financieras en Colombia, aunque el valor final de compra o venta en bancos y casas de cambio puede ser distinto.

Precio del dólar hoy, martes 29 de septiembre, en Colombia

El dólar en Colombia tiene una TRM de $3.349,63 este martes 29 de septiembre de 2026. En términos prácticos, una persona que necesite calcular cuánto representan sus dólares en pesos colombianos puede usar esa cifra como referencia inicial.

La . Cuando la TRM aumenta, se requieren más pesos colombianos para adquirir un dólar; es decir, el peso se deprecia frente a la divisa estadounidense. Si baja, ocurre lo contrario: el peso gana valor relativo frente al dólar.

IndicadorValor para el 29 de septiembre de 2026
TRM oficial$3.349,63 COP por USD
TRM anterior$3.306,86 COP por USD
Variación diaria+$42,77 COP
Cambio porcentual+1,29%
Equivalencia de US$10$33.496,30 COP
Equivalencia de US$50$167.481,50 COP
Equivalencia de US$100$334.963 COP
Equivalencia de US$500$1.674.815 COP
Equivalencia de US$1.000$3.349.630 COP

¿Cuál es la TRM y quién la certifica?

La TRM, o tasa de cambio representativa del mercado, expresa cuántos pesos colombianos se pagan por un dólar de Estados Unidos. Es la cotización de referencia del mercado cambiario colombiano y sirve como base para múltiples contratos, pagos internacionales, reportes financieros, compras en el exterior y conversiones de moneda.

La . Para hacerlo, toma en cuenta las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario, bajo la reglamentación del Banco de la República.

No obstante, es importante distinguir entre la TRM y el precio que verá un usuario en una ventanilla bancaria, una casa de cambio, una plataforma digital o una tarjeta de crédito. La TRM no representa necesariamente una cotización garantizada para comprar o vender efectivo; funciona como una referencia oficial del mercado.

Compra y venta de dólares: por qué el precio cambia

Los bancos, casas de cambio y demás establecimientos autorizados aplican sus propias tasas de compra y venta. Por ello, una persona que lleve dólares en efectivo a cambiar normalmente recibirá un valor por debajo de la TRM: esa es la tasa de compra de la entidad.

En cambio, si el usuario necesita adquirir dólares, habitualmente pagará un precio superior a la TRM, denominado tasa de venta. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread cambiario y permite a la entidad cubrir costos operativos, riesgos de mercado y su margen comercial.

Por ejemplo, aunque la TRM sea de $3.349,63, una casa de cambio podría comprar dólares a una cifra menor y venderlos a una mayor. La diferencia exacta dependerá de factores como la ciudad, el monto de la transacción, si se opera con efectivo o transferencia, la disponibilidad de divisas, el canal utilizado y las condiciones comerciales de cada entidad.

Antes de efectuar la operación, conviene revisar estos puntos:

  • Comparar las tasas de compra y venta entre varias entidades autorizadas.
  • Confirmar si el precio informado incluye comisiones o cargos adicionales.
  • Consultar el valor final que se recibirá o pagará antes de entregar dinero.
  • Guardar el comprobante de la operación cambiaria.
  • Evitar intermediarios no autorizados o transacciones informales que expongan al usuario a estafas, billetes falsos o incumplimientos.

Cómo consultar el dólar y usarlo correctamente

Para información oficial, la fuente principal es la Superintendencia Financiera de Colombia, que certifica la TRM, mientras que el Banco de la República explica su metodología y publica herramientas estadísticas para seguir la evolución del tipo de cambio. La TRM se calcula con base en operaciones del día hábil anterior y se divulga para su vigencia correspondiente.

El valor del dólar puede afectar directamente a quienes reciben remesas, pagan deudas en moneda extranjera, compran en plataformas internacionales, viajan fuera del país o manejan ingresos en dólares. También impacta los costos de productos importados y las finanzas de empresas con pagos, compras o contratos vinculados a la divisa estadounidense.

Para una conversión rápida, multiplica los dólares por $3.349,63. Sin embargo, si vas a comprar o vender dólares, verifica primero la tasa específica de la entidad elegida: el monto real será diferente de la TRM por el spread y los costos aplicables.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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