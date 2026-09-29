La tasa representativa del mercado (TRM) para este martes 29 de septiembre de 2026 es de $3.349,63 pesos colombianos por cada dólar estadounidense . Esto supone un alza de $42,77 frente a la cotización vigente el lunes 28 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en $3.306,86. La TRM es el referente oficial para conversiones, pagos, obligaciones y operaciones financieras en Colombia, aunque el valor final de compra o venta en bancos y casas de cambio puede ser distinto.

Precio del dólar hoy, martes 29 de septiembre, en Colombia

El dólar en Colombia tiene una TRM de $3.349,63 este martes 29 de septiembre de 2026 . En términos prácticos, una persona que necesite calcular cuánto representan sus dólares en pesos colombianos puede usar esa cifra como referencia inicial.

La subida diaria equivale a $42,77 por dólar, o 1,29% respecto a la TRM que aplicó entre el sábado 26 y el lunes 28 de septiembre. Cuando la TRM aumenta, se requieren más pesos colombianos para adquirir un dólar; es decir, el peso se deprecia frente a la divisa estadounidense. Si baja, ocurre lo contrario: el peso gana valor relativo frente al dólar.

Indicador Valor para el 29 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.349,63 COP por USD TRM anterior $3.306,86 COP por USD Variación diaria +$42,77 COP Cambio porcentual +1,29% Equivalencia de US$10 $33.496,30 COP Equivalencia de US$50 $167.481,50 COP Equivalencia de US$100 $334.963 COP Equivalencia de US$500 $1.674.815 COP Equivalencia de US$1.000 $3.349.630 COP

¿Cuál es la TRM y quién la certifica?

La TRM, o tasa de cambio representativa del mercado, expresa cuántos pesos colombianos se pagan por un dólar de Estados Unidos. Es la cotización de referencia del mercado cambiario colombiano y sirve como base para múltiples contratos, pagos internacionales, reportes financieros, compras en el exterior y conversiones de moneda.

La Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular, certificar y divulgar diariamente esta tasa. Para hacerlo, toma en cuenta las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario, bajo la reglamentación del Banco de la República.

No obstante, es importante distinguir entre la TRM y el precio que verá un usuario en una ventanilla bancaria, una casa de cambio, una plataforma digital o una tarjeta de crédito. La TRM no representa necesariamente una cotización garantizada para comprar o vender efectivo; funciona como una referencia oficial del mercado.

Compra y venta de dólares: por qué el precio cambia

Los bancos, casas de cambio y demás establecimientos autorizados aplican sus propias tasas de compra y venta. Por ello, una persona que lleve dólares en efectivo a cambiar normalmente recibirá un valor por debajo de la TRM: esa es la tasa de compra de la entidad.

En cambio, si el usuario necesita adquirir dólares, habitualmente pagará un precio superior a la TRM, denominado tasa de venta. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread cambiario y permite a la entidad cubrir costos operativos, riesgos de mercado y su margen comercial.

Por ejemplo, aunque la TRM sea de $3.349,63, una casa de cambio podría comprar dólares a una cifra menor y venderlos a una mayor. La diferencia exacta dependerá de factores como la ciudad, el monto de la transacción, si se opera con efectivo o transferencia, la disponibilidad de divisas, el canal utilizado y las condiciones comerciales de cada entidad.

Antes de efectuar la operación, conviene revisar estos puntos:

Comparar las tasas de compra y venta entre varias entidades autorizadas.

Confirmar si el precio informado incluye comisiones o cargos adicionales.

Consultar el valor final que se recibirá o pagará antes de entregar dinero.

Guardar el comprobante de la operación cambiaria.

Evitar intermediarios no autorizados o transacciones informales que expongan al usuario a estafas, billetes falsos o incumplimientos.

Cómo consultar el dólar y usarlo correctamente

Para información oficial, la fuente principal es la Superintendencia Financiera de Colombia, que certifica la TRM, mientras que el Banco de la República explica su metodología y publica herramientas estadísticas para seguir la evolución del tipo de cambio. La TRM se calcula con base en operaciones del día hábil anterior y se divulga para su vigencia correspondiente.

El valor del dólar puede afectar directamente a quienes reciben remesas, pagan deudas en moneda extranjera, compran en plataformas internacionales, viajan fuera del país o manejan ingresos en dólares. También impacta los costos de productos importados y las finanzas de empresas con pagos, compras o contratos vinculados a la divisa estadounidense.

Para una conversión rápida, multiplica los dólares por $3.349,63. Sin embargo, si vas a comprar o vender dólares, verifica primero la tasa específica de la entidad elegida: el monto real será diferente de la TRM por el spread y los costos aplicables.