El precio del dólar en Colombia hoy, martes 3 de noviembre de 2026, tiene una TRM de $3.182,99 colombianos por cada dólar estadounidense , según el portal de estadísticas económicas del Banco de la República. Esta referencia permite calcular equivalencias entre dólares y pesos, pero no constituye una tarifa obligatoria para comprar o vender divisas en bancos y casas de cambio.

En el mercado de efectivo, una compra promedio de $3.130 y una venta de $3.210 por dólar. Son valores orientativos obtenidos de una muestra de casas de cambio: pueden variar durante el día y según la ubicación del establecimiento.

¿Cuál es la TRM del dólar hoy en Colombia?

La tasa representativa del mercado vigente este martes es de $3.182,99 por USD. El valor coincide con los registros publicados para el periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. Frente al lunes 2 de noviembre, la referencia permanece sin cambios.

Es importante distinguir quién calcula este indicador. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica la TRM, mientras que el Banco de la República establece su reglamentación y también divulga información cambiaria. Por tanto, no es correcto afirmar que el banco central “fija” diariamente el precio del dólar.

Según la Superfinanciera, la TRM corresponde al promedio ponderado por monto de determinadas operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario. No representa el promedio de las cotizaciones exhibidas por todas las casas de cambio del país.

Dólar hoy, 3 de noviembre: tabla de TRM, compra y venta

La siguiente tabla reúne la referencia cambiaria y las cotizaciones orientativas para operaciones en efectivo. Todos los valores están expresados en pesos colombianos por un dólar estadounidense.

Indicador Valor en COP por USD Qué significa TRM del 3 de noviembre $3.182,99 Referencia divulgada por el Banco de la República. Compra promedio en casas de cambio $3.130 Valor orientativo que paga el establecimiento por tus dólares. Venta promedio en casas de cambio $3.210 Valor orientativo que cobra el establecimiento al venderte dólares. Compra en Bogotá $3.150 Cotización de referencia del reporte consultado. Venta en Bogotá $3.200 Cotización de referencia del reporte consultado.

¿Cómo convertir dólares a pesos colombianos y pesos a dólares?

Para convertir dólares a pesos utilizando la TRM de este martes, multiplica la cantidad de USD por 3.182,99. Así, USD 100 equivalen a $318.299 y USD 1.000 corresponden a $3.182.990. Son equivalencias matemáticas con la tasa de referencia, no montos asegurados en una ventanilla.

La operación inversa consiste en dividir los pesos disponibles entre la tasa correspondiente. Sin embargo, cuando el objetivo es comprar dólares, conviene utilizar la cotización de venta ofrecida por el proveedor, no sustituirla automáticamente por la TRM. Las tasas efectivas se acuerdan entre las partes.

Por ejemplo, con una venta de $3.210 por dólar, un presupuesto de $321.000 permite adquirir USD 100 antes de cargos adicionales. Usar la TRM para presupuestar esa misma compra produciría una estimación distinta del precio anunciado por la casa de cambio.

¿Qué revisar antes de comprar o vender dólares?

La principal precaución es comparar operaciones equivalentes: mismo monto, misma modalidad y mismo momento. El Banco de la República explica que las tasas de compra y venta son libremente acordadas y que los intermediarios deben anunciar las ofrecidas al público para sus operaciones por ventanilla.

Antes de confirmar, solicita estos datos:

La tasa de compra o venta aplicable a tu operación.

El monto total que entregarás y recibirás.

La existencia de comisiones u otros cargos.

La vigencia de la cotización.

Esta revisión permite distinguir el indicador informativo del precio realmente negociado. Para seguir el dólar durante la jornada, utiliza las publicaciones oficiales como referencia de la TRM y confirma directamente con el proveedor cuánto pagarás o recibirás: en Colombia, la TRM orienta las negociaciones, pero no obliga a realizar todas las transacciones a ese valor.