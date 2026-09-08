El precio del dólar en Colombia para hoy, martes 8 de septiembre de 2026, se mantiene en $3.126,08 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente. La cotización conserva el mismo valor registrado durante el fin de semana y representa una caída de $15,28 frente a la TRM anterior de $3.141,36.

La TRM de este martes tiene vigencia desde el sábado 5 hasta hoy 8 de septiembre, debido a que fue fijada a partir de la jornada cambiaria del viernes 4 de septiembre. Para quienes necesitan comprar, vender o convertir dólares a pesos colombianos, es importante recordar que la TRM funciona como referencia oficial, pero el valor final ofrecido por bancos, casas de cambio y plataformas digitales puede ser distinto por márgenes, costos operativos, comisiones y condiciones de cada entidad.superfinanciera.

TRM del dólar hoy en Colombia

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que muestra cuántos pesos colombianos equivale un dólar estadounidense. La Superintendencia Financiera de Colombia certifica esta tasa diariamente con base en las operaciones del mercado cambiario, por lo que es una referencia fundamental para operaciones financieras, pagos internacionales, contratos, obligaciones en moneda extranjera y cálculos contables.

Para este martes 8 de septiembre, la TRM se ubica en $3.126,08. El dato refleja una reducción diaria de $15,28, equivalente a una variación de -0,49% frente a la tasa previa de $3.141,36, vigente el viernes 4 de septiembre.

Durante la sesión de referencia del mercado spot, el dólar abrió en $3.145, alcanzó un máximo de $3.150 y descendió a un mínimo de $3.109. El cierre se dio en $3.127, mientras que el promedio ponderado de las negociaciones fue cercano a $3.126,17. En dicha jornada se realizaron 1.730 operaciones, con un volumen aproximado de US$1.209 millones.

Indicador Valor para el martes 8 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.126,08 COP por US$1 TRM anterior $3.141,36 COP Variación diaria -$15,28 COP Variación porcentual -0,49% Apertura del mercado spot $3.145 COP Máximo intradía $3.150 COP Mínimo intradía $3.109 COP Cierre del mercado spot $3.127 COP Dólar en casas de cambio: compra* $3.239 COP Dólar en casas de cambio: venta* $3.353 COP

*Precios promedio de referencia publicados para el mercado de casas de cambio; pueden cambiar según ciudad, establecimiento, monto de la operación y disponibilidad de efectivo.

Precio de compra y venta del dólar

La TRM no es necesariamente el precio que recibe una persona al cambiar dinero. Cuando un usuario vende dólares, la entidad compra la divisa a una tasa menor que la TRM. En cambio, cuando necesita adquirir dólares, el precio de venta suele ser superior a la tasa oficial. La diferencia entre ambos valores se conoce como spread cambiario y representa parte del margen y de los costos de la operación.

Como referencia de mercado, las casas de cambio registran una tasa promedio de compra de $3.239 por dólar y una tasa de venta de $3.353. Esto implica una diferencia de $114 entre ambos precios referenciales.

En términos prácticos, una persona que venda US$100 podría recibir alrededor de $323.900, antes de validar la cotización exacta del establecimiento. Por el contrario, alguien que quiera comprar US$100 necesitaría aproximadamente $335.300, sin contar eventuales cargos adicionales. Estos cálculos son estimativos: el precio real puede variar significativamente entre bancos, casas de cambio físicas, aeropuertos, plataformas digitales y operaciones por transferencia.

También conviene revisar si el proveedor cobra comisión explícita. Una tasa aparentemente competitiva puede perder atractivo si la operación incorpora una tarifa fija, costo por envío, recargo por pago con tarjeta o un tipo de cambio menos favorable al momento de confirmar la transacción.

Conversión de dólares a pesos colombianos

Con una TRM de $3.126,08, estas son algunas conversiones rápidas para tener una referencia del valor del dólar en Colombia:

Monto en dólares Equivalente a TRM US$1 $3.126,08 COP US$10 $31.260,80 COP US$50 $156.304 COP US$100 $312.608 COP US$500 $1.563.040 COP US$1.000 $3.126.080 COP

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de realizar una operación, compare al menos tres cotizaciones y confirme cuál es el valor final que recibirá o pagará. La TRM sirve para medir si una oferta está alejada o cercana al mercado, pero no obliga a bancos ni casas de cambio a negociar exactamente a ese valor.

Revise la tasa de compra si va a entregar dólares y la de venta si planea adquirirlos.

Pregunte por comisiones, montos mínimos y costos por transferencias internacionales.

Verifique que la entidad esté formalmente autorizada y entregue comprobante de la operación.

Evite cambiar dinero con intermediarios informales, especialmente por riesgos de fraude o recepción de billetes falsos.

Si no necesita efectivo inmediato, evalúe plataformas digitales reguladas o productos bancarios, comparando el tipo de cambio efectivo y las tarifas aplicables.

La Superintendencia Financiera de Colombia mantiene la TRM como referencia certificada para el mercado, mientras que los precios minoristas responden a la oferta comercial de cada entidad. Por ello, el mejor valor para cambiar dólares dependerá del canal elegido, la ciudad, el monto y la urgencia de la operación.