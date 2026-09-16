El dólar en Colombia para hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, tiene una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.100,45 COP por cada dólar estadounidense (USD) . La cifra implica una baja de $8,85 frente a la TRM vigente el martes 15 de septiembre, cuando se ubicó en $3.109,30.

Esta tasa funciona como la principal referencia oficial para conversiones, pagos internacionales, operaciones de comercio exterior, obligaciones indexadas al dólar y cálculos financieros. Sin embargo, el valor que recibe una persona al vender dólares o paga al comprarlos puede variar según el banco, la casa de cambio, la ciudad, el canal y las comisiones aplicables.

TRM del dólar hoy en Colombia

La TRM vigente este 16 de septiembre es de $3.100,45 por dólar, equivalente a que un peso colombiano vale aproximadamente US$0,0003225. En términos prácticos, se requieren poco más de $3.100 colombianos para adquirir US$1 tomando como referencia la tasa oficial.

La Superintendencia Financiera de Colombia certifica diariamente la TRM con base en la regulación del Banco de la República y en las operaciones cambiarias realizadas por las entidades autorizadas del mercado. El Banco de la República precisa que este indicador se expresa como la cantidad de pesos que se pagan por un dólar estadounidense.

Indicador Valor para hoy, 16 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.100,45 COP por US$1 TRM anterior $3.109,30 COP por US$1 Variación diaria -$8,85 Cambio porcentual diario -0,28% Equivalencia de $1.000 COP US$0,32 aprox. Equivalencia de US$100 $310.045 COP Equivalencia de US$500 $1.550.225 COP Equivalencia de US$1.000 $3.100.450 COP

Los cálculos de la tabla usan exclusivamente la TRM como referencia, por lo que no incluyen spreads, comisiones, costos de transferencias ni impuestos que una entidad financiera o plataforma pueda aplicar.

Precio de compra y venta en casas de cambio

Además de la TRM, los colombianos suelen consultar las tasas de compra y venta ofrecidas en casas de cambio. Para este miércoles, el indicador de mercado publicado por La República reporta un precio promedio de $3.114 COP para compra y $3.214 COP para venta.

La diferencia entre ambos valores es de $100 por dólar y corresponde al margen cambiario o spread. Este margen es una fuente de ingresos para la entidad que realiza la operación y cubre, entre otros factores, la volatilidad, los costos operativos y el manejo de efectivo.

La lógica para el usuario es sencilla:

Precio de compra: es el valor que recibe quien entrega dólares y obtiene pesos colombianos. Si vende US$100 a una tasa de $3.114, recibiría cerca de $311.400 COP, antes de posibles cargos.

es el valor que recibe quien entrega dólares y obtiene pesos colombianos. Si vende US$100 a una tasa de $3.114, recibiría cerca de $311.400 COP, antes de posibles cargos. Precio de venta: es el valor que paga quien entrega pesos y compra dólares. Si compra US$100 a $3.214, tendría que pagar aproximadamente $321.400 COP, sin considerar comisiones adicionales.

es el valor que paga quien entrega pesos y compra dólares. Si compra US$100 a $3.214, tendría que pagar aproximadamente $321.400 COP, sin considerar comisiones adicionales. TRM: no es necesariamente la tasa final que encontrará en ventanilla, app bancaria, tarjeta, transferencia internacional o casa de cambio; es la referencia oficial del mercado.

Conversión de pesos colombianos a dólares

Monto en COP Equivalente con TRM de $3.100,45 Equivalente con venta de $3.214 $100.000 US$32,25 aprox. US$31,11 aprox. $500.000 US$161,27 aprox. US$155,57 aprox. $1.000.000 US$322,53 aprox. US$311,14 aprox. $5.000.000 US$1.612,67 aprox. US$1.555,69 aprox.

Qué tener en cuenta al cambiar dólares

La TRM sirve para seguir el mercado, pero no garantiza el precio disponible para una operación individual. Los bancos pueden manejar tasas distintas para efectivo, cuentas en moneda extranjera, transferencias y pagos con tarjeta. Asimismo, las casas de cambio físicas pueden actualizar sus precios varias veces al día según inventario, demanda y ubicación.

Si se trata de una compra de dólares para viaje, ahorro o pago internacional, lo más útil es solicitar el valor final en pesos y preguntar expresamente por comisiones. Si se van a vender dólares, conviene revisar el precio de compra ofrecido y no solo la TRM publicada.

Para hoy, la referencia central es clara: US$1 equivale a $3.100,45 COP según la TRM vigente, mientras que en el mercado de casas de cambio el promedio reportado es de $3.114 para compra y $3.214 para venta.