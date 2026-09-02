El dólar en Colombia es una referencia clave para quienes reciben remesas, compran por Internet, planean un viaje, pagan servicios internacionales o necesitan cambiar efectivo. Para hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, conviene tomar la Tasa Representativa del Mercado (TRM) como punto de partida y, antes de concretar una operación, confirmar el valor final en el banco, casa de cambio, tarjeta o billetera digital elegida.

La TRM no equivale necesariamente al precio que verá un usuario en ventanilla. La cotización al público incorpora el margen de la entidad, costos operativos, disponibilidad de divisas y, según el canal, posibles comisiones. Por ello, comparar tasas puede marcar una diferencia relevante, especialmente al cambiar montos altos. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica diariamente la TRM a partir de las operaciones reportadas en el mercado cambiario.

TRM del dólar en Colombia hoy, miércoles 2 de septiembre

La Tasa Representativa del Mercado expresa cuántos pesos colombianos se requieren para adquirir un dólar estadounidense. Cuando la TRM sube, se necesitan más pesos por cada US$1 y, en términos nominales, el peso colombiano se deprecia frente al dólar. Si baja, el peso se fortalece porque se requieren menos COP para comprar la misma divisa.

Al cierre de la información disponible para el martes 1 de septiembre, la TRM fue de $3.213,97 COP por dólar, tras subir $11,18 frente a la jornada anterior, una variación de 0,35%. Este dato sirve como la referencia más útil para estimar conversiones, obligaciones y pagos denominados en moneda extranjera, pero no garantiza la tasa de venta o compra que aplicará una entidad financiera durante el miércoles 2 de septiembre.

Indicador Valor de referencia Utilidad para el usuario TRM vigente al último corte disponible $3.213,97 COP por US$1 Referencia oficial para calcular equivalencias Variación diaria previa +$11,18 COP El dólar aumentó 0,35% frente al valor anterior Casa de cambio: compra promedio $3.239 COP Valor referencial que recibe quien vende dólares Casa de cambio: venta promedio $3.353 COP Valor referencial que paga quien compra dólares Diferencial compra/venta $114 COP Margen aproximado entre ambas puntas US$100 a TRM $321.397 COP Cálculo sin comisiones ni margen de entidad $1.000.000 COP a TRM US$311,14 Conversión estimada antes de costos

Nota: los valores de compra y venta disponibles corresponden a promedios de casas de cambio reportados para el último corte consultable; pueden variar por ciudad, hora, monto, estado de los billetes y entidad.

Cambio de pesos colombianos a dólares

Conversión referencial con TRM Equivalencia estimada US$1 $3.213,97 COP US$10 $32.139,70 COP US$100 $321.397 COP US$500 $1.606.985 COP US$1.000 $3.213.970 COP $100.000 COP US$31,11 $500.000 COP US$155,57 $1.000.000 COP US$311,14

* El resultado real puede cambiar por la tasa de ventanilla, la comisión de la tarjeta, el costo de transferencia, el spread cambiario, los impuestos aplicables y el tipo de operación realizada.

Precio de compra y venta en bancos

Al cambiar dólares se deben distinguir dos valores. El precio de compra es la tasa que paga una entidad cuando una persona entrega dólares y recibe pesos colombianos. En este caso, una cotización más alta beneficia al usuario, pues obtiene más COP por cada dólar vendido.

El precio de venta, en cambio, es lo que cobra el banco o la casa de cambio cuando el cliente quiere comprar dólares. Aquí conviene buscar la tasa más baja, ya que reducirá la cantidad de pesos necesarios para adquirir los USD requeridos.

La diferencia entre ambos precios se conoce como spread. Es el margen que utiliza la entidad para cubrir su operación y riesgo cambiario. Con los promedios de casas de cambio disponibles, la compra se ubicó en $3.239 COP y la venta en $3.353 COP , lo que supone una brecha de $114 por dólar.

En una operación de US$100, una persona podría pagar cerca de $335.300 COP al comprar dólares con esa tasa promedio de venta. Si los vendiera inmediatamente bajo la tasa promedio de compra, recibiría alrededor de $323.900 COP. La diferencia sería de aproximadamente $11.400 COP, sin incluir cargos adicionales.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

La TRM debe usarse como una guía, no como una promesa de la tasa final. Para comprar o vender dólares de manera más eficiente este miércoles 2 de septiembre, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Compare la cotización de al menos dos o tres bancos, casas de cambio o plataformas autorizadas.

Verifique si la tasa anunciada aplica al monto exacto que desea cambiar.

Pregunte por comisiones fijas, cargos por manejo, condiciones de entrega o requisitos de identificación.

Si compra con tarjeta en el exterior o en una web internacional, revise la comisión por conversión de moneda de su banco.

Para remesas, compare el monto neto que el beneficiario recibe en pesos, no solo la tasa promocionada.

Si vende dólares físicos, confirme si la entidad acepta todas las denominaciones y el estado de los billetes.

Guarde el comprobante de la operación, sobre todo en cambios de montos relevantes.

La TRM se construye con operaciones del mercado cambiario y es certificada por la Superintendencia Financiera ; por eso, representa una referencia sólida para seguir el dólar en Colombia. Aun así, la mejor decisión para el usuario dependerá del precio final ofrecido por la entidad y de los costos asociados a su operación.