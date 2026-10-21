El precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, tiene una TRM de $3.163,76 colombianos por dólar estadounidense, según el portal de estadísticas del Banco de la República . Esto representa un aumento de $7,44 frente a los $3.156,32 registrados el martes 20 de octubre, equivalente a una variación aproximada del 0,24%.

Para quienes necesitan comprar dólares, vender divisas o calcular una transferencia, es importante distinguir esta referencia de las cotizaciones comerciales. Como dato orientativo, el tablero de La República consultado muestra una compra de $3.120 y una venta de $3.213 en casas de cambio; estos valores no deben interpretarse como una tarifa garantizada para todos los establecimientos.

¿Cuál es la TRM del dólar hoy en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado vigente para este miércoles es de $3.163,76 por cada USD. El dato aparece identificado con fecha del 21 de octubre de 2026 en el sistema estadístico del Banco de la República, lo que permite diferenciarlo de indicadores que todavía muestran la cotización del día anterior.

Indicador Valor en pesos colombianos TRM del 21 de octubre $3.163,76 por USD TRM del 20 de octubre $3.156,32 por USD Variación diaria +$7,44; aproximadamente +0,24% Compra en casas de cambio $3.120 por USD Venta en casas de cambio $3.213 por USD

Dólar para compra y venta: cómo interpretar las cotizaciones

Las palabras compra y venta se leen desde la perspectiva del establecimiento. La compra corresponde al precio que este ofrece por recibir los dólares del cliente; la venta es el precio que cobra cuando entrega dólares. El tablero económico de La República presenta ambos valores por separado.

Con las referencias consultadas, una persona que entregue USD 100 recibiría $312.000 a una tasa de compra de $3.120. En cambio, quien adquiera USD 100 pagaría $321.300 a una tasa de venta de $3.213. Son cálculos ilustrativos basados en las cotizaciones publicadas, no ofertas vinculantes ni confirmaciones de disponibilidad.

Tampoco debe confundirse la TRM con una oferta comercial: la primera resume operaciones del mercado cambiario y funciona como referencia; las columnas de compra y venta describen precios distintos para operaciones diferentes.banrep.

Conversión de dólares a pesos colombianos con la TRM

Para convertir dólares estadounidenses a pesos con la referencia oficial de hoy, se multiplica el monto en USD por 3.163, 76. Las siguientes equivalencias son cálculos sobre la TRM publicada, no cotizaciones de ventanilla:

USD 1 equivalen a $3.163,76.

USD 10 equivalen a $31.637,60.

USD 50 equivalen a $158.188.

USD 100 equivalen a $316.376.

USD 500 equivalen a $1.581.880.

USD 1.000 equivalen a $3.163.760.

Para hacer la operación inversa, se divide el monto en pesos entre 3.163,76. Así, $316.376 representan USD 100 utilizando exclusivamente esta tasa de referencia.

La diferencia entre esa equivalencia y los ejemplos comerciales anteriores responde a que se están aplicando tasas distintas. Por eso, una conversión calculada con la TRM no debe presentarse como el dinero exacto que un usuario recibirá al vender efectivo o pagará al comprarlo.