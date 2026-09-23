El dólar en Colombia tiene una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.208,66 por cada dólar estadounidense para este miércoles 23 de septiembre de 2026 . La cifra sube $16,13 frente a la TRM del día anterior, equivalente a una variación diaria de 0,51%, de acuerdo con el registro de la cotización oficial divulgado para la fecha.

Este indicador sirve como referencia para operaciones financieras, pagos internacionales, créditos en moneda extranjera, importaciones, remesas y conversiones entre pesos colombianos (COP) y dólares estadounidenses (USD). Sin embargo, las personas que compran o venden efectivo en bancos, casas de cambio o plataformas digitales deben tener presente que la tasa final puede ser distinta: las entidades aplican márgenes, comisiones y precios diferenciados para compra y venta.

TRM del dólar en Colombia hoy, miércoles 23 de septiembre

La TRM vigente este miércoles 23 de septiembre se ubica en $3.208,66. En términos simples, significa que un dólar equivale a 3.208,66 pesos colombianos como tasa de referencia del mercado.

Indicador Valor para hoy Fecha de vigencia Miércoles 23 de septiembre de 2026 TRM oficial $3.208,66 COP por USD Variación diaria +$16,13 COP Variación porcentual +0,51% TRM anterior $3.192,53 COP por USD Equivalencia aproximada USD 1 = $3.208,66 COP

La tasa del martes 22 de septiembre fue de $3.192,53 por dólar, por lo que la referencia de hoy representa un aumento de $16,13. En la jornada anterior, el dólar de mercado había cerrado cerca de los $3.208, por encima de la tasa representativa vigente ese día, según reportes de indicadores cambiarios.dolar.

La TRM no equivale necesariamente al precio que verá un usuario en ventanilla. Es un valor de referencia calculado a partir de las operaciones de compra y venta de divisas del mercado cambiario y certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conversión de pesos colombianos a dólares

Conversión referencial Equivalente con TRM de $3.208,66 USD 1 $3.208,66 COP USD 10 $32.086,60 COP USD 50 $160.433,00 COP USD 100 $320.866,00 COP $100.000 COP USD 31,17 $500.000 COP USD 155,83 $1.000.000 COP USD 311,66 $5.000.000 COP USD 1.558,28

Precio de compra y venta en bancos

Los bancos suelen publicar dos precios distintos para el dólar:

Precio de compra: es el valor que la entidad paga cuando el cliente vende dólares y recibe pesos colombianos.

es el valor que la entidad paga cuando el cliente vende dólares y recibe pesos colombianos. Precio de venta: es el valor que el cliente paga en pesos cuando compra dólares al banco.

Por regla general, el precio de compra es inferior a la TRM y el de venta es superior. La distancia entre ambos se conoce como spread cambiario y representa parte del costo de intermediación de la entidad financiera.

Por ello, no es correcto asumir que se podrán adquirir dólares a $3.208,66 solo porque esa es la TRM. Un banco puede vender la divisa por encima de ese nivel y comprarla por debajo. La diferencia puede variar según el canal —sucursal, app, mesa de dinero o servicio de remesas—, el monto de la operación, la disponibilidad de efectivo y el horario de consulta.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar el precio vigente en los canales oficiales de cada banco o casa de cambio, confirmar si el valor incluye comisión y verificar si existe un mínimo o máximo operativo. Para una transferencia internacional, también es útil solicitar el valor final en dólares que llegará al beneficiario, no únicamente la tasa anunciada.

Qué explica el movimiento del dólar

El incremento de la TRM hasta $3.208,66 ocurre luego de que la referencia del martes se ubicara en $3.192,53. En el mercado, el comportamiento del dólar puede responder a factores externos, como las decisiones de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cotización internacional de materias primas y el apetito global por activos de riesgo

En Colombia también influyen variables locales como las expectativas sobre las tasas del Banco de la República, los flujos de inversión, las exportaciones, las remesas y la percepción de riesgo del país. Algunos análisis de mercado señalaban que el diferencial entre la tasa del Banco de la República, en 12%, y la tasa estadounidense cercana a 4% mantenía atractivo al mercado colombiano para operaciones de carry trade.

Para hogares y empresas, una subida del dólar puede encarecer compras internacionales, viajes, tecnología importada y deudas pactadas en moneda extranjera. En cambio, puede favorecer a quienes reciben ingresos en dólares, incluyendo exportadores, receptores de remesas y algunos prestadores de servicios al exterior.