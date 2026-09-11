El precio de referencia del dólar en Colombia para este viernes 11 de septiembre de 2026 es de $3.101,00 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según los registros publicados para la TRM vigente. La divisa sube $1,52 frente al valor reportado para la jornada anterior, una variación cercana al 0,05%.

TRM del dólar hoy en Colombia, viernes 11 de septiembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador que expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar de Estados Unidos. En Colombia, sirve como referencia para múltiples operaciones financieras, contables, comerciales y contractuales, aunque no obliga a bancos, casas de cambio ni plataformas de remesas a usar exactamente el mismo valor en sus ventanillas.

Para el viernes 11 de septiembre de 2026, la referencia diaria se ubica en $3.101,00 COP por USD 1 . Esto significa que una persona que convierta dólares a pesos colombianos usando estrictamente la TRM recibiría $3.101 por cada dólar, antes de aplicar eventuales comisiones, márgenes de intermediación o costos asociados a la operación.

El Banco de la República explica que la TRM corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense y se calcula a partir de las operaciones del mercado cambiario. Por eso, es importante diferenciarla de las tasas de compra y venta que ofrecen las entidades financieras al público.

Indicador Valor para hoy Utilidad para el usuario TRM de referencia $3.101,00 COP por USD 1 Referencia oficial del mercado cambiario Variación diaria +$1,52 COP El dólar registra una leve subida frente a la jornada anterior USD 10 $31.010 COP Equivalencia teórica a TRM USD 50 $155.050 COP Equivalencia teórica a TRM USD 100 $310.100 COP Equivalencia teórica a TRM USD 500 $1.550.500 COP Equivalencia teórica a TRM USD 1.000 $3.101.000 COP Equivalencia teórica a TRM

Las equivalencias de la tabla se calculan con la TRM de $3.101,00. El monto final puede variar si la transacción se realiza mediante banco, casa de cambio, tarjeta, billetera digital o servicio de remesas.

¿A cuánto se compra y vende el dólar?

La TRM no debe confundirse con el precio que verá un cliente al comprar o vender dólares. En la práctica, los bancos y demás intermediarios financieros publican sus propias cotizaciones, que incluyen un margen entre la tasa de compra y la tasa de venta.

Precio de compra: es la tasa que aplica una entidad cuando recibe dólares del cliente y entrega pesos colombianos. Usualmente está por debajo de la TRM.

es la tasa que aplica una entidad cuando recibe dólares del cliente y entrega pesos colombianos. Usualmente está por debajo de la TRM. Precio de venta: es la tasa que aplica cuando el cliente compra dólares y paga en pesos colombianos. En general, se ubica por encima de la TRM.

es la tasa que aplica cuando el cliente compra dólares y paga en pesos colombianos. En general, se ubica por encima de la TRM. Spread cambiario: es la diferencia entre la compra y la venta. Ese margen cubre costos operativos, liquidez, riesgos de mercado y la política comercial de cada entidad.

Como referencia de mercado, Grupo Aval reportó una cotización del dólar de $3.093,50 durante la jornada, junto con datos de una sesión previa en la que el rango osciló entre $3.095,30 y $3.122,50. Estos movimientos muestran que la tasa negociada intradía puede diferir de la TRM oficial y cambiar a lo largo del día.

Por ello, antes de comprar efectivo para un viaje, pagar una obligación en dólares, recibir una remesa o cerrar una operación empresarial, conviene consultar la tasa vigente directamente en el canal específico: sucursal, app, web, mesa de dinero o corresponsal cambiario.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Para tomar una decisión informada, no basta con mirar la TRM. Lo más útil es comparar el valor neto final que se recibirá o pagará. Estas son algunas pautas prácticas:

Revise la TRM como punto de partida, pero confirme la tasa de compra o venta directamente con la entidad elegida.

Solicite el valor final de la operación, incluyendo comisión, costos de manejo y cualquier cargo adicional.

Compare varias alternativas si el monto es alto: banco, casa de cambio autorizada, remesadora o plataforma digital.

Tenga en cuenta que las tasas para efectivo, transferencias internacionales, pagos con tarjeta y compras en línea pueden ser distintas.

Evite usar tasas informales como referencia para decisiones financieras relevantes; priorice entidades vigiladas y canales oficiales.

Si debe pagar una obligación en dólares, consulte si el contrato establece TRM, tasa de venta bancaria u otro mecanismo de conversión.

En síntesis, la TRM del dólar en Colombia hoy es de $3.101,00, pero el precio definitivo de compra o venta dependerá de la entidad, el canal utilizado y los costos de la transacción. Comparar el valor final, y no solo la tasa anunciada, permite reducir el impacto del spread y las comisiones.