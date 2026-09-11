Consulte el precio del dólar en Colombia hoy, viernes 11 de septiembre de 2026. TRM vigente, equivalencias de USD a COP y diferencias entre compra y venta en bancos. (Imagen referencial, composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Consulte el precio del dólar en Colombia hoy, viernes 11 de septiembre de 2026. TRM vigente, equivalencias de USD a COP y diferencias entre compra y venta en bancos. (Imagen referencial, composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El precio de referencia del dólar en Colombia para este viernes 11 de septiembre de 2026 es de $3.101,00 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, según los registros publicados para la TRM vigente. La divisa sube $1,52 frente al valor reportado para la jornada anterior, una variación cercana al 0,05%.

TRM del dólar hoy en Colombia, viernes 11 de septiembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador que expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar de Estados Unidos. En Colombia, sirve como referencia para múltiples operaciones financieras, contables, comerciales y contractuales, aunque no obliga a bancos, casas de cambio ni plataformas de remesas a usar exactamente el mismo valor en sus ventanillas.

Para el viernes 11 de septiembre de 2026, la referencia diaria se ubica en $3.101,00 COP por USD 1. Esto significa que una persona que convierta dólares a pesos colombianos usando estrictamente la TRM recibiría $3.101 por cada dólar, antes de aplicar eventuales comisiones, márgenes de intermediación o costos asociados a la operación.

El Banco de la República explica que la TRM corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense y se calcula a partir de las operaciones del mercado cambiario. Por eso, es importante diferenciarla de las tasas de compra y venta que ofrecen las entidades financieras al público.

IndicadorValor para hoyUtilidad para el usuario
TRM de referencia$3.101,00 COP por USD 1Referencia oficial del mercado cambiario
Variación diaria+$1,52 COPEl dólar registra una leve subida frente a la jornada anterior
USD 10$31.010 COPEquivalencia teórica a TRM
USD 50$155.050 COPEquivalencia teórica a TRM
USD 100$310.100 COPEquivalencia teórica a TRM
USD 500$1.550.500 COPEquivalencia teórica a TRM
USD 1.000$3.101.000 COPEquivalencia teórica a TRM

Las equivalencias de la tabla se calculan con la TRM de $3.101,00. El monto final puede variar si la transacción se realiza mediante banco, casa de cambio, tarjeta, billetera digital o servicio de remesas.

¿A cuánto se compra y vende el dólar?

La TRM no debe confundirse con el precio que verá un cliente al comprar o vender dólares. En la práctica, los bancos y demás intermediarios financieros publican sus propias cotizaciones, que incluyen un margen entre la tasa de compra y la tasa de venta.

  • Precio de compra: es la tasa que aplica una entidad cuando recibe dólares del cliente y entrega pesos colombianos. Usualmente está por debajo de la TRM.
  • Precio de venta: es la tasa que aplica cuando el cliente compra dólares y paga en pesos colombianos. En general, se ubica por encima de la TRM.
  • Spread cambiario: es la diferencia entre la compra y la venta. Ese margen cubre costos operativos, liquidez, riesgos de mercado y la política comercial de cada entidad.

Como referencia de mercado, Grupo Aval reportó una cotización del dólar de $3.093,50 durante la jornada, junto con datos de una sesión previa en la que el rango osciló entre $3.095,30 y $3.122,50. Estos movimientos muestran que la tasa negociada intradía puede diferir de la TRM oficial y cambiar a lo largo del día.

Por ello, antes de comprar efectivo para un viaje, pagar una obligación en dólares, recibir una remesa o cerrar una operación empresarial, conviene consultar la tasa vigente directamente en el canal específico: sucursal, app, web, mesa de dinero o corresponsal cambiario.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Para tomar una decisión informada, no basta con mirar la TRM. Lo más útil es comparar el valor neto final que se recibirá o pagará. Estas son algunas pautas prácticas:

  • Revise la TRM como punto de partida, pero confirme la tasa de compra o venta directamente con la entidad elegida.
  • Solicite el valor final de la operación, incluyendo comisión, costos de manejo y cualquier cargo adicional.
  • Compare varias alternativas si el monto es alto: banco, casa de cambio autorizada, remesadora o plataforma digital.
  • Tenga en cuenta que las tasas para efectivo, transferencias internacionales, pagos con tarjeta y compras en línea pueden ser distintas.
  • Evite usar tasas informales como referencia para decisiones financieras relevantes; priorice entidades vigiladas y canales oficiales.
  • Si debe pagar una obligación en dólares, consulte si el contrato establece TRM, tasa de venta bancaria u otro mecanismo de conversión.

En síntesis, la TRM del dólar en Colombia hoy es de $3.101,00, pero el precio definitivo de compra o venta dependerá de la entidad, el canal utilizado y los costos de la transacción. Comparar el valor final, y no solo la tasa anunciada, permite reducir el impacto del spread y las comisiones.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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