El precio de referencia del dólar en Colombia para este viernes 11 de septiembre de 2026 es de $3.101,00 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, según los registros publicados para la TRM vigente. La divisa sube $1,52 frente al valor reportado para la jornada anterior, una variación cercana al 0,05%.
TRM del dólar hoy en Colombia, viernes 11 de septiembre
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador que expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar de Estados Unidos. En Colombia, sirve como referencia para múltiples operaciones financieras, contables, comerciales y contractuales, aunque no obliga a bancos, casas de cambio ni plataformas de remesas a usar exactamente el mismo valor en sus ventanillas.
Para el viernes 11 de septiembre de 2026, la referencia diaria se ubica en $3.101,00 COP por USD 1. Esto significa que una persona que convierta dólares a pesos colombianos usando estrictamente la TRM recibiría $3.101 por cada dólar, antes de aplicar eventuales comisiones, márgenes de intermediación o costos asociados a la operación.
El Banco de la República explica que la TRM corresponde a la cantidad de pesos colombianos por un dólar estadounidense y se calcula a partir de las operaciones del mercado cambiario. Por eso, es importante diferenciarla de las tasas de compra y venta que ofrecen las entidades financieras al público.
|Indicador
|Valor para hoy
|Utilidad para el usuario
|TRM de referencia
|$3.101,00 COP por USD 1
|Referencia oficial del mercado cambiario
|Variación diaria
|+$1,52 COP
|El dólar registra una leve subida frente a la jornada anterior
|USD 10
|$31.010 COP
|Equivalencia teórica a TRM
|USD 50
|$155.050 COP
|Equivalencia teórica a TRM
|USD 100
|$310.100 COP
|Equivalencia teórica a TRM
|USD 500
|$1.550.500 COP
|Equivalencia teórica a TRM
|USD 1.000
|$3.101.000 COP
|Equivalencia teórica a TRM
Las equivalencias de la tabla se calculan con la TRM de $3.101,00. El monto final puede variar si la transacción se realiza mediante banco, casa de cambio, tarjeta, billetera digital o servicio de remesas.
¿A cuánto se compra y vende el dólar?
La TRM no debe confundirse con el precio que verá un cliente al comprar o vender dólares. En la práctica, los bancos y demás intermediarios financieros publican sus propias cotizaciones, que incluyen un margen entre la tasa de compra y la tasa de venta.
- Precio de compra: es la tasa que aplica una entidad cuando recibe dólares del cliente y entrega pesos colombianos. Usualmente está por debajo de la TRM.
- Precio de venta: es la tasa que aplica cuando el cliente compra dólares y paga en pesos colombianos. En general, se ubica por encima de la TRM.
- Spread cambiario: es la diferencia entre la compra y la venta. Ese margen cubre costos operativos, liquidez, riesgos de mercado y la política comercial de cada entidad.
Como referencia de mercado, Grupo Aval reportó una cotización del dólar de $3.093,50 durante la jornada, junto con datos de una sesión previa en la que el rango osciló entre $3.095,30 y $3.122,50. Estos movimientos muestran que la tasa negociada intradía puede diferir de la TRM oficial y cambiar a lo largo del día.
Por ello, antes de comprar efectivo para un viaje, pagar una obligación en dólares, recibir una remesa o cerrar una operación empresarial, conviene consultar la tasa vigente directamente en el canal específico: sucursal, app, web, mesa de dinero o corresponsal cambiario.
Recomendaciones antes de cambiar dólares
Para tomar una decisión informada, no basta con mirar la TRM. Lo más útil es comparar el valor neto final que se recibirá o pagará. Estas son algunas pautas prácticas:
- Revise la TRM como punto de partida, pero confirme la tasa de compra o venta directamente con la entidad elegida.
- Solicite el valor final de la operación, incluyendo comisión, costos de manejo y cualquier cargo adicional.
- Compare varias alternativas si el monto es alto: banco, casa de cambio autorizada, remesadora o plataforma digital.
- Tenga en cuenta que las tasas para efectivo, transferencias internacionales, pagos con tarjeta y compras en línea pueden ser distintas.
- Evite usar tasas informales como referencia para decisiones financieras relevantes; priorice entidades vigiladas y canales oficiales.
- Si debe pagar una obligación en dólares, consulte si el contrato establece TRM, tasa de venta bancaria u otro mecanismo de conversión.
En síntesis, la TRM del dólar en Colombia hoy es de $3.101,00, pero el precio definitivo de compra o venta dependerá de la entidad, el canal utilizado y los costos de la transacción. Comparar el valor final, y no solo la tasa anunciada, permite reducir el impacto del spread y las comisiones.