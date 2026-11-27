El precio del dólar en Colombia hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, tiene como referencia una TRM de $3.630,89 colombianos por cada dólar estadounidense y registró una leve alza frente al día anterior ($3505.92. COP). El valor coincide con los registros consultados del Banco de la República y con la cotización publicada para esta fecha por portales especializados. Esta tasa sirve como referencia, pero no garantiza el precio que recibirá un usuario al cambiar dinero.

Precio del dólar hoy en Colombia, 27 de noviembre de 2026: consulta la TRM oficial y el valor de cierre frente al peso colombiano. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

¿Cuál es la TRM del dólar hoy en Colombia?

La tasa representativa del mercado (TMR) vigente este viernes 27 de noviembre es de $3.630,89 por dólar, de acuerdo a información brindada por el Banco de la República de Colombia. Cabe mencionar que la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de calcular y certificar la TRM. Su metodología utiliza un promedio ponderado por monto de determinadas operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario, conforme a la reglamentación del Banco de la República. Estos son los principales datos para consultar el dólar hoy:

Indicador Valor en pesos colombianos TRM de referencia $3.630,89 por USD Equivalencia de USD 100 a la TRM $363.089

Compra y venta del dólar: ¿qué precio aplica al cambiar dinero?

Para interpretar las cotizaciones, es importante identificar desde qué lado se realiza la operación. El precio de compra corresponde a lo que el establecimiento paga cuando el cliente entrega dólares; el precio de venta es lo que cobra cuando el cliente quiere adquirirlos.

El Banco de la República aclara que ninguna autoridad fija un precio obligatorio para comprar o vender moneda extranjera. En Colombia, las partes acuerdan libremente la tasa de cada transacción. Por ello, conviene confirmar la cotización directamente con el banco, plataforma o establecimiento antes de autorizar el cambio.

Valor del dólar en Colombia para el 27 de noviembre 2026. Consulta la TRM oficial y las variaciones del USD a COP en los últimos días. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

Conversión de dólares a pesos colombianos y de COP a USD

Para convertir dólares a pesos colombianos con la referencia del día, se multiplica la cantidad en USD por 3.630,89. Así, USD 10 equivalen a 36.308,90 pesos colombianos; USD 50, a 181.544,50 pesos colombianos; USD 500, a 1.815.445 pesos colombianos; y USD 1.000, a 3.630.890 pesos colombianos. Estas equivalencias no incorporan comisiones ni márgenes comerciales.

La operación inversa consiste en dividir los pesos disponibles entre la tasa de cambio. Con la TRM vigente (3.630,89), $100.000 equivalen aproximadamente a USD 27.54, y $1.000.000, a USD 275.41. Sin embargo, si se compran dólares a una tasa de venta superior a la TRM, el monto recibido será menor.

Para presupuestar una operación real, debe utilizarse la tasa ofrecida por el proveedor, no únicamente la referencia del mercado. La libertad de negociación cambiaria permite que el precio aplicado sea diferente de la TRM certificada.