El dólar cerrará octubre con un ligero avance frente al peso colombiano en su referencia oficial. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 30 de octubre de 2026 es de $3.166,91, después de aumentar $4,56 respecto al jueves, equivalente a una variación diaria del 0,14 %. El movimiento prolonga la recuperación observada en las dos últimas jornadas, aunque no revierte el retroceso acumulado desde el 22 de octubre, cuando la tasa alcanzaba los $3.191,47 por dólar.

La evolución deja una lectura más matizada que la de un simple repunte: el dólar recuperó parte del valor perdido frente al peso, pero todavía cotiza por debajo de su nivel de hace una semana. La TRM es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir de las operaciones del mercado cambiario.

¿A cómo está el dólar en Colombia hoy, 30 de octubre de 2026?

El precio oficial de referencia del dólar en Colombia es de $3.166,91 pesos por unidad, según la TRM vigente este viernes y certificada por la Superintendencia Financiera. La cifra representa un incremento frente a los $3.162,35 del jueves 29 de octubre.

Estos son los principales indicadores del mercado cambiario colombiano para la fecha:

Indicador Valor TRM del viernes 30 de octubre $3.166,91 COP TRM del jueves 29 de octubre $3.162,35 COP Variación diaria +$4,56 COP Variación porcentual +0,14 % TRM del jueves 22 de octubre $3.191,47 COP

La TRM expresa cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense y funciona como referencia para distintas operaciones económicas y financieras. No obstante, no representa necesariamente el precio al que una persona puede comprar o vender dólares en una entidad bancaria o una casa de cambio.

¿Cuánto son 100 y 1.000 dólares en pesos colombianos hoy?

Con una TRM de $3.166,91, cien dólares equivalen a $316.691 pesos colombianos, mientras que mil dólares representan $3.166.910. Estas conversiones permiten estimar el valor de distintas cantidades en moneda local, aunque el importe final de una operación puede variar según la tasa comercial aplicada por cada entidad.

Estas son las equivalencias calculadas con la TRM vigente el 30 de octubre:

Dólares estadounidenses (USD) Equivalencias en pesos colombianos (COP) US$1 $3.166,91 US$10 $31.669,10 US$50 $158.345,50 US$100 $316.691 US$500 $1.583.455 US$1.000 $3.166.910 US$5.000 $15.834.550

Los importes son cálculos matemáticos basados en la TRM del 30 de octubre de 2026. No incluyen comisiones, márgenes comerciales ni diferencias entre las tasas de compra y venta de las entidades financieras.

Para realizar una conversión, se puede multiplicar la cantidad de dólares por 3.166,91. En sentido inverso, para estimar cuántos dólares representa una suma en pesos colombianos, se divide el importe entre esa misma tasa.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia frente a la semana pasada?

La TRM aumentó por segundo día consecutivo, pero la comparación semanal todavía muestra una cotización inferior a la del jueves 22 de octubre. En esa fecha, el dólar se ubicaba en $3.191,47; para este viernes, la referencia es de $3.166,91. La diferencia es de $24,56 por dólar, equivalente a una caída aproximada del 0,77 %.

La evolución de las últimas jornadas permite observar mejor el recorrido de la divisa:

Fecha TRM Variación frente al registro anterior Viernes 30 de octubre $3.166,91 +$4,56 Jueves 29 de octubre $3.162,35 +$14,33 Miércoles 28 de octubre $3.148,02 −$9,92 Martes 27 de octubre $3.157,94 −$0,49 Lunes 26 de octubre $3.158,43 −$26,58 Viernes 23 de octubre $3.185,01 −$6,46 Jueves 22 de octubre $3.191,47 +$27,71

Las variaciones corresponden a la diferencia frente a la TRM del registro anterior. La tasa de $3.158,43 estuvo vigente durante el periodo del 24 al 26 de octubre.

La secuencia muestra un mercado con movimientos en ambas direcciones. Después de tocar los $3.148,02 el miércoles 28, la referencia subió durante las dos jornadas siguientes. Sin embargo, ese avance no ha sido suficiente para recuperar el nivel del 22 de octubre.

La comparación entre periodos también evita confundir una variación diaria con un cambio de tendencia. Para explicar las fluctuaciones del peso frente al dólar es necesario examinar factores como las condiciones financieras internacionales, las expectativas sobre las tasas de interés, los flujos de capital y las variables económicas locales. La evolución de la TRM, por sí sola, no permite atribuir el movimiento a una causa específica.

¿Quién calcula la TRM del dólar en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su metodología utiliza información de las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses realizadas entre intermediarios del mercado cambiario, con las condiciones de negociación y cumplimiento establecidas para este indicador.

El Banco de la República explica el funcionamiento del mercado cambiario y su marco regulatorio, pero no fija un precio obligatorio para todas las operaciones de compra y venta de dólares. En Colombia, las partes pueden acordar libremente la tasa aplicable a sus transacciones.

Las funciones institucionales se distribuyen de la siguiente manera:

Superintendencia Financiera de Colombia: calcula y certifica la TRM.

calcula y certifica la TRM. Banco de la República: establece el marco regulatorio y publica información estadística y explicativa sobre el mercado cambiario.

establece el marco regulatorio y publica información estadística y explicativa sobre el mercado cambiario. Bancos y casas de cambio: determinan las tasas comerciales de compra y venta que ofrecen a sus clientes.

Por esta razón, la TRM es una referencia oficial, pero no garantiza que todas las entidades financieras compren o vendan dólares exactamente a ese valor.

¿Cuál es la diferencia entre la TRM y el precio del dólar en las casas de cambio?

La TRM y la cotización de una casa de cambio cumplen funciones distintas. La primera es un indicador oficial del mercado; la segunda corresponde al precio que una entidad ofrece para realizar una operación concreta.

Cuando una persona vende dólares, debe consultar la tasa de compra del establecimiento, es decir, cuánto está dispuesto a pagar por cada unidad de moneda estadounidense. Si necesita adquirir dólares con pesos colombianos, debe revisar la tasa de venta, que indica cuánto debe entregar para obtenerlos.

La diferencia entre ambas cotizaciones responde, entre otros factores, al margen comercial de cada entidad y a las condiciones de la operación. Por eso, el valor efectivo puede variar según la ciudad, el establecimiento y el canal utilizado.

Antes de cambiar dinero, conviene:

Comparar las tasas de compra y venta de varios establecimientos.

Verificar la fecha y hora de actualización de cada cotización.

Consultar si existen comisiones o cargos adicionales.

Calcular el importe final que se recibirá o pagará.

¿Dónde consultar la TRM oficial en Colombia?

La Superintendencia Financiera de Colombia publica la TRM vigente y su fecha de aplicación. El Banco de la República también ofrece información sobre el mercado cambiario y permite consultar datos históricos para comparar la evolución de la tasa.

Para interpretar correctamente el precio del dólar, es importante verificar que las cifras correspondan a la misma referencia y a fechas comparables. Así se puede distinguir entre un movimiento diario, una variación semanal y una tendencia de mayor duración.

En resumen: la TRM del dólar en Colombia es de $3.166,91 este viernes 30 de octubre de 2026. La tasa subió $4,56 frente al jueves, un avance del 0,14 %, pero permanece $24,56 por debajo del registro del 22 de octubre. Esta referencia permite calcular equivalencias entre dólares y pesos colombianos, aunque el precio efectivo dependerá de las condiciones de cada operación.