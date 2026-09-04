La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es la referencia oficial para conocer cuántos pesos colombianos equivale un dólar estadounidense. Sin embargo, quienes compran o venden divisas en bancos, casas de cambio o plataformas digitales deben considerar que el precio final puede diferir de la TRM debido al margen de intermediación, comisiones y condiciones de cada entidad.

El Banco de la República explica que la TRM corresponde al promedio de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares frente al peso colombiano realizadas por entidades financieras autorizadas. Aunque el Banco divulga la serie, la certificación diaria corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como antecedente inmediato, la TRM registrada para el jueves 3 de septiembre fue de $3.140,55 COP por dólar, después de ubicarse en $3.184,00 el miércoles 2 y en $3.213,97 el martes 1 de septiembre. Es decir, el peso colombiano mostró una apreciación frente al dólar durante las primeras jornadas del mes: se requirieron menos pesos para comprar US$1.

Indicador Valor de referencia Utilidad para el usuario Última TRM oficial disponible $3.140,55 COP por US$1 Referencia certificada para el 3 de septiembre TRM del 2 de septiembre $3.184,00 COP por US$1 Comparación de la jornada previa TRM del 1 de septiembre $3.213,97 COP por US$1 Punto de partida mensual Variación 1 al 3 de septiembre -$73,42 COP El dólar bajó frente al peso colombiano TRM viernes 4 de septiembre Pendiente de validación oficial Consultar SFC antes de cambiar o publicar

La cotización de este viernes debe comprobarse el mismo día en el portal de estadísticas de la SFC. Es importante evitar replicar la TRM del jueves como si fuera válida para el viernes, ya que el valor certificado puede variar de una jornada a otra.

Conversión de dólares a pesos colombianos

Para convertir dólares a pesos colombianos se multiplica el monto en dólares por la TRM vigente. Si se utiliza como ejemplo la última referencia oficial disponible de $3.140,55, los resultados serían los siguientes:

Monto en dólares Conversión referencial a COP US$1 $3.140,55 US$10 $31.405,50 US$50 $157.027,50 US$100 $314.055,00 US$500 $1.570.275,00 US$1.000 $3.140.550,00

Precio de compra y venta del dólar en bancos

La TRM no obliga a bancos, casas de cambio, billeteras digitales o remesadoras a negociar al mismo precio. Cada entidad fija sus propias cotizaciones de compra y venta, según sus costos, inventario de divisas, canal de atención, monto de la operación, ciudad y condiciones del mercado.

La regla práctica es la siguiente:

Precio de compra: es la tasa que recibe el cliente cuando entrega dólares y obtiene pesos colombianos. Suele estar por debajo de la TRM.

es la tasa que recibe el cliente cuando entrega dólares y obtiene pesos colombianos. Suele estar por debajo de la TRM. Precio de venta: es la tasa que paga el cliente cuando compra dólares con pesos colombianos. Suele estar por encima de la TRM.

es la tasa que paga el cliente cuando compra dólares con pesos colombianos. Suele estar por encima de la TRM. Spread cambiario: es la diferencia entre ambas cotizaciones. Representa parte del margen comercial de la entidad y puede aumentar en operaciones de efectivo.

Por ello, no conviene buscar solo “el dólar hoy” antes de una operación. Lo más útil es revisar el precio específico del canal elegido: banca en línea, sucursal, tarjeta, cajero internacional, casa de cambio o transferencia. También hay que confirmar si la entidad añade comisión fija, impuestos, costos de envío o una tasa diferenciada para montos altos.

En jornadas previas, medios económicos reportaron diferencias relevantes entre la TRM y las tasas de referencia en casas de cambio, una señal de que el usuario debe comparar cotizaciones reales antes de concretar una operación.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Antes de comprar o vender dólares este viernes 4 de septiembre, valida primero la TRM certificada por la Superintendencia Financiera. El Banco de la República ofrece además un portal de estadísticas con series históricas, promedios de compra y venta y opciones de descarga para analizar la evolución del tipo de cambio.

Para obtener una mejor tasa, compara al menos tres opciones y revisa el valor neto que recibirás, no solo la tasa anunciada. Si vendes dólares en efectivo, pregunta expresamente por la cotización de compra; si los vas a adquirir, consulta el precio de venta, el costo total y si existen comisiones adicionales.

Finalmente, recuerda que una caída de la TRM implica que el peso se fortalece frente al dólar. Esto puede favorecer a quienes compran dólares con pesos, pero reduce la cantidad de COP recibida por quienes cambian dólares a moneda colombiana.