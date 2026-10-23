El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia verificada en la portada del Banco Central RD$60.9812 para la compra y RD$61.3699 para la venta. Redondeados a dos decimales, estos valores equivalen a RD$60.98 y RD$61.37 por dólar, respectivamente. Sin embargo, el registro consultado está fechado el 21 de octubre de 2026, no el viernes 23.

Esta distinción resulta fundamental: una consulta realizada hoy no convierte automáticamente el último dato disponible en una cotización correspondiente a esta jornada. Para cambiar dólares o comprar divisas, también es necesario revisar la tasa que ofrece la entidad donde se realizará la operación. El Banco Central diferencia las referencias del mercado de los precios anunciados al público por bancos y agentes de cambio.

¿A cuánto está el dólar en República Dominicana hoy, 23 de octubre?

La siguiente tabla reúne los valores comprobados en las páginas oficiales consultadas. Todos los importes están expresados en pesos dominicanos por cada dólar estadounidense.

Fuente y tipo de dato Compra de USD Venta de USD Fecha o condición del dato Banco Central: indicador de su portada RD$60.9812 RD$61.3699 Registro del 21 de octubre de 2026. Banco Central: valores redondeados RD$60.98 RD$61.37 Mismo registro; no constituye una actualización adicional. Banreservas: cotización publicada en su página de divisas RD$58.50 RD$61.50 La página consultada no muestra una fecha de actualización junto a estos valores.

La información de Banreservas permite identificar una oferta publicada por esa institución, pero no debe presentarse como una tasa fechada y confirmada para el 23 de octubre. Además, el banco señala que su servicio de compraventa opera de acuerdo con las condiciones del mercado. Conviene confirmar el precio aplicable antes de autorizar la transacción.

¿Qué significa la tasa de compra y la tasa de venta?

La compra y la venta se interpretan desde la perspectiva de la entidad financiera. Esta diferencia permite elegir correctamente la columna que corresponde a cada operación.

Compra : corresponde al precio al que la entidad adquiere los dólares que entrega el cliente.

: corresponde al precio al que la entidad adquiere los dólares que entrega el cliente. Venta: corresponde al precio al que la entidad entrega dólares al cliente a cambio de pesos dominicanos.

Por ejemplo, quien recibe dólares y desea convertirlos a pesos debe consultar la compra. Quien dispone de pesos y necesita adquirir dólares debe revisar la venta. Las tablas oficiales presentan ambos valores por separado, por lo que no conviene utilizar una única cotización para cualquier conversión.

¿Cómo convertir dólares a pesos dominicanos y pesos a dólares?

Para convertir dólares a pesos dominicanos, se multiplica el monto en USD por la tasa de compra aplicable. Para calcular cuántos dólares pueden adquirirse con pesos, se divide el monto en DOP entre la tasa de venta.

Tomando exclusivamente los valores del Banco Central fechados el 21 de octubre como base ilustrativa, las conversiones serían las siguientes:

Vender US$100: 100 × 60.9812 = RD$6,098.12.

Vender US$500: 500 × 60.9812 = RD$30,490.60.

Comprar US$100: 100 × 61.3699 = RD$6,136.99.

Comprar US$500: 500 × 61.3699 = RD$30,684.95.

¿Cuándo se actualiza el tipo de cambio y qué revisar antes de cambiar?

El Banco Central explica que la tasa de referencia del mercado se calcula mediante un promedio ponderado de las transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. Su publicación diaria se realiza antes de las 6:30 p. m.

Por separado, las cotizaciones dirigidas al público corresponden a precios anunciados al inicio del día y se publican antes de las 12:30 p. m. Esta diferencia de horarios ayuda a entender por qué no todos los indicadores tienen el mismo momento de actualización.

Antes de cambiar dinero, revise tres elementos: la fecha del dato, la columna de compra o venta y el monto final de la operación. Para este viernes 23 de octubre, la precisión editorial exige mantener visible que el indicador comprobado en la portada del Banco Central corresponde al día 21.