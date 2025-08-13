El dólar hoy en Colombia, del miércoles 13 de agosto, ha cerrado en 4.016,70 dólares al término de la jornada. Las cifras en Colombia indican que la TRM se ha movido entre un máximo de $4.029,50 y un mínimo de $4.006,70 en las casas de cambio, con un incremento de $17.30 en cuanto a la TRM del día anterior, lo que es una ligera alza que se encuentra dentro de lo normal.

Este precio del dólar en Colombia es el que se ha mantenido desde el pasado mes de julio, donde tuvo un pico máximo de 4 110,48 y un mínimo de 3 974,37. Conoce cuál es el precio de la TRM en Colombia para este miércoles 13 de agosto.

¿Qué es la TRM en Colombia y por qué es importante?

La TRM es la Tasa Representativa del Mercado en Colombia y es el valor promedio del dólar estadounidense en pesos colombianos. Esta TRM es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien calcula y publica diariamente este valor, generalmente al final del día hábil anterior y rige por todo el día siguiente.

Su importancia es para todos aquellos que importan y exportan en Colombia, así como también para las inversiones extranjeras, para personas o empresas que cuentan con deudas en dólares, para precios de productos importados, para el turismo y para el presupuesto nacional en Colombia.

¿Cómo saber cuánto vale la TRM en Colombia?

Un ejemplo bastante práctico es el siguiente: si la TRM del día es de $5.000 COP/USD, significa que por cada dólar, vas a necesitar 4 mil pesos colombianos. Si mañana sube a $5.200, importar un producto de 100 dólares costará 520 mil pesos colombianos en lugar de 500 mil.

¿Cuál ha sido la evolución del dólar TRM en Colombia el último mes?

En el mes de julio, la TRM inició en 4 069,67 COP/USD y cerró el 28 de julio en 4 110,48 COP/USD, lo que indica que ha aumentado un 1.0% de variación mensual, un alza bastante moderada según los expertos.

En promedio su valor mensual fue de 4 027,19 COP/USD y su valor más bajo se registró en 3 974,37 COP/USD, que fue el pasado 4 de julio.

Los valores de este TRM indican que julio ha sido un mes bastante estable para el dólar frente al peso colombiano, con movimientos casi mínimos en esta moneda.