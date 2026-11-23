El precio del euro en Colombia registra un aumento frente al peso colombiano en la última cotización disponible del mercado. Este lunes 23 de noviembre de 2026, la referencia del euro se ubica en 3.802,05 pesos colombianos (COP) por unidad, correspondiente al cierre del viernes 20 de noviembre, debido a que durante el fin de semana no hubo operaciones cambiarias. El incremento de 51,59 pesos frente al registro anterior representa una variación aproximada del 1,38 %. La cotización permite calcular equivalencias entre euros y pesos colombianos, aunque no constituye una tasa oficial de compra o venta para las operaciones de bancos y casas de cambio.

¿A cuánto está el euro en Colombia hoy, lunes 23 de noviembre?

El euro se cotiza a 3.802,05 pesos colombianos por unidad, según la última referencia de mercado disponible, correspondiente al cierre del viernes 20 de noviembre de 2026. La cifra muestra un incremento respecto a los 3.750,46 pesos registrados en la jornada anterior.

Estos son los principales indicadores cambiarios para este lunes:

Indicador Tipo de cambio Fecha Euro en pesos colombianos $3.802,05 20 de noviembre Cotización anterior $3.750,46 19 de noviembre Variación +$51,59 — Variación porcentual +1,38 % — Dólar (TRM) $3.461,92 23 de noviembre

Fuente: referencias de mercado del euro y Banco de la República/Superintendencia Financiera para la TRM del dólar. Las cotizaciones corresponden a referencias distintas y no representan necesariamente el precio de compra o venta en ventanilla.

El movimiento refleja un aumento del valor del euro frente al peso colombiano en la última sesión disponible. Sin embargo, es importante distinguir la cotización del euro de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), indicador oficial que en Colombia se certifica para el dólar estadounidense y no para la moneda europea.

¿Cuánto son 100 euros en pesos colombianos hoy?

Con la referencia de 3.802,05 pesos por euro, 100 euros equivalen a 380.205 pesos colombianos. Esta conversión permite calcular cuánto representa una cantidad en moneda europea, aunque el importe que una persona recibe al cambiar efectivo puede variar por los márgenes de compra y venta, las comisiones y las condiciones de cada entidad.

Estas son otras equivalencias calculadas con el mismo tipo de cambio:

Euros Pesos colombianos 1 euro $3.802,05 10 euros $38.020,50 50 euros $190.102,50 100 euros $380.205 500 euros $1.901.025 1.000 euros $3.802.050

Para convertir euros a pesos colombianos, multiplica la cantidad de euros por 3.802,05. Si necesitas calcular cuántos euros representan tus pesos, divide el importe en moneda colombiana entre esa misma referencia.

Por ejemplo, 1.000 pesos colombianos equivalen aproximadamente a 0,263 euros. Estas operaciones son orientativas y no incluyen comisiones ni diferencias entre las cotizaciones comerciales.

¿Por qué subió el precio del euro en Colombia este lunes?

La última referencia disponible muestra que el euro pasó de 3.750,46 a 3.802,05 pesos colombianos entre el 19 y el 20 de noviembre de 2026. El aumento de 51,59 pesos representa una variación aproximada del 1,38 %.

La comparación permite identificar el movimiento del tipo de cambio, pero no basta por sí sola para atribuirlo a una causa económica específica. El precio del euro en Colombia depende de dos relaciones: el valor de la moneda europea frente al dólar estadounidense y el comportamiento del peso colombiano frente a la divisa estadounidense.

Por ello, el euro puede subir frente al peso colombiano incluso si registra una variación pequeña frente al dólar. Para explicar los movimientos cambiarios es necesario considerar factores como las expectativas sobre las tasas de interés, los indicadores económicos, los flujos de capital y las condiciones de los mercados internacionales.

El tipo de cambio también tiene consecuencias para distintos sectores:

Importaciones: un euro más caro puede elevar el costo en pesos colombianos de mercancías y productos adquiridos en Europa.

un euro más caro puede elevar el costo en pesos colombianos de mercancías y productos adquiridos en Europa. Viajes: modifica el presupuesto de quienes viajan desde Colombia a países que utilizan el euro.

modifica el presupuesto de quienes viajan desde Colombia a países que utilizan el euro. Transferencias y remesas: influye en el valor en pesos de los recursos enviados o recibidos en moneda europea.

influye en el valor en pesos de los recursos enviados o recibidos en moneda europea. Empresas: afecta a compañías que importan productos, mantienen proveedores europeos o tienen obligaciones denominadas en euros.

afecta a compañías que importan productos, mantienen proveedores europeos o tienen obligaciones denominadas en euros. Ahorro e inversión: cambia el valor en pesos de los recursos que están denominados en moneda europea.

El impacto final depende de la exposición de cada persona o empresa a la moneda y de las condiciones en las que realiza sus operaciones.

¿Qué diferencia hay entre el euro y la TRM en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial del dólar estadounidense en Colombia. Se calcula y certifica de acuerdo con la metodología establecida por las autoridades financieras y sirve como referencia para distintas operaciones económicas.

En cambio, el euro frente al peso colombiano se consulta mediante referencias de mercado o tasas medias calculadas a partir de cotizaciones cruzadas. Por eso, no existe una TRM oficial del euro equivalente a la del dólar.

Para comprender la diferencia, hay que distinguir tres referencias:

Euro frente al peso colombiano: cotización de mercado que permite conocer la equivalencia de la moneda europea en COP.

cotización de mercado que permite conocer la equivalencia de la moneda europea en COP. TRM del dólar: referencia oficial certificada para el dólar estadounidense. Este lunes 23 de noviembre se ubica en 3.461,92 pesos colombianos.

referencia oficial certificada para el dólar estadounidense. Este lunes 23 de noviembre se ubica en 3.461,92 pesos colombianos. Precio comercial del euro: valor de compra o venta que establecen bancos, casas de cambio y otras instituciones para sus clientes.

Estas referencias pueden presentar diferencias en una misma jornada porque responden a metodologías, horarios y condiciones de mercado distintas.

¿Dónde consultar el precio del euro en Colombia y su cotización?

El Banco de la República cuenta con un portal de estadísticas económicas que permite consultar series históricas de tasas de cambio, incluida la serie de euro frente al peso colombiano (COP/EUR). La plataforma facilita revisar datos de diferentes fechas y acceder a información estadística del mercado cambiario.

También es recomendable consultar directamente las cotizaciones de compra y venta de bancos y casas de cambio antes de realizar una operación. Cada institución establece sus propios precios para las transacciones con clientes, por lo que el importe final puede diferir de la referencia de mercado.

Para consultar las fuentes institucionales:

Banco de la República: https://www.banrep.gov.co/

Portal de Estadísticas Económicas: https://totoro.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/

Consulta de la TRM: https://www.superfinanciera.gov.co/