La ganadora de Miss Universo Chile recibe la corona y la banda oficial en la gala de premiación celebrada en Santiago. | Crédito: Miss Universo Chile / @muniversocl / Facebook / Instagram / Composición Mag
La ganadora de Miss Universo Chile recibe la corona y la banda oficial en la gala de premiación celebrada en Santiago. | Crédito: Miss Universo Chile / @muniversocl / Facebook / Instagram / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Después de semanas de preparación, retos y competencias llenas de talento, el llega a su noche más esperada. Este domingo 2 de agosto, las 13 candidatas semifinalistas se enfrentarán por la corona que entregará Inna Moll en la gran final, transmitida EN VIVO por Mega TV a partir de las 10:15 p.m. (hora de Santiago).

El certamen no solo definirá a la nueva reina nacional, sino que también marcará el camino hacia Miss Universo 2026, a celebrarse en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico. Los ojos de Chile estarán puestos en cada detalle de la gala, desde los desfiles hasta las pruebas de talento y preguntas del jurado, que jugarán un papel clave en la elección de la ganadora.

Las 13 aspirantes al título de Miss Universo Chile 2026 se presentan en el escenario de Santiago durante la fase de evaluación del certamen de belleza. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag
Las 13 aspirantes al título de Miss Universo Chile 2026 se presentan en el escenario de Santiago durante la fase de evaluación del certamen de belleza. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

¿Quién se coronó como Miss Universo Chile 2026?

En este aparte te indicaremos cuál de las 13 candidatas fue elegida este domingo como la nueva Miss Universo Chile 2026, y representará al país en noviembre en la edición 75° del certamen internacional en Puerto Rico.

PUESTOCANDIDATA
Ganadora--
1era finalista--
2da finalista--
Galas y presentaciones de las participantes durante la transmisión en directo de la final del Miss Universo Chile 2026 realizada en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix
Galas y presentaciones de las participantes durante la transmisión en directo de la final del Miss Universo Chile 2026 realizada en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix

Todo lo que debes saber sobre el Miss Universo Chile 2026

El Miss Universe Chile 2025 ha sido un evento cargado de emociones y moda. El jurado está conformado por reconocidas personalidades como Viviana Nunes (presidenta), Carolina de Moras, Camila Andrade, Josefina Montané y Edgardo Navarro, quienes evaluaron el desempeño, carisma y elegancia de las participantes. Además del veredicto del jurado, el voto del público a través de la será determinante para apoyar a su candidata favorita.

Entre las favoritas para alzarse con la corona destacan las representantes de Lo Barnechea, Viña del Mar y Rancagua, quienes destacan por su talento, belleza y presencia escénica.

Este año, el certamen también ha marcado historia con la participación de Mariane Kiss, representante de la belleza chilena en Los Ángeles. La diversidad y la interacción con las plataformas digitales han permitido que el público conozca a las candidatas más allá del desfile tradicional, generando una conexión más cercana y auténtica con cada una de ellas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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