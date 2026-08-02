Después de semanas de preparación, retos y competencias llenas de talento, el Miss Universo Chile 2026 llega a su noche más esperada. Este domingo 2 de agosto, las 13 candidatas semifinalistas se enfrentarán por la corona que entregará Inna Moll en la gran final, transmitida EN VIVO por Mega TV a partir de las 10:15 p.m. (hora de Santiago).

El certamen no solo definirá a la nueva reina nacional, sino que también marcará el camino hacia Miss Universo 2026, a celebrarse en noviembre próximo en San Juan, Puerto Rico. Los ojos de Chile estarán puestos en cada detalle de la gala, desde los desfiles hasta las pruebas de talento y preguntas del jurado, que jugarán un papel clave en la elección de la ganadora.

Las 13 aspirantes al título de Miss Universo Chile 2026 se presentan en el escenario de Santiago durante la fase de evaluación del certamen de belleza. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Mag

¿Quién se coronó como Miss Universo Chile 2026?

En este aparte te indicaremos cuál de las 13 candidatas fue elegida este domingo como la nueva Miss Universo Chile 2026, y representará al país en noviembre en la edición 75° del certamen internacional en Puerto Rico.

PUESTO CANDIDATA Ganadora -- 1era finalista -- 2da finalista --

Galas y presentaciones de las participantes durante la transmisión en directo de la final del Miss Universo Chile 2026 realizada en Santiago. | Crédito: @muniversocl / Instagram / Composición Gestión Mix

Todo lo que debes saber sobre el Miss Universo Chile 2026

El Miss Universe Chile 2025 ha sido un evento cargado de emociones y moda. El jurado está conformado por reconocidas personalidades como Viviana Nunes (presidenta), Carolina de Moras, Camila Andrade, Josefina Montané y Edgardo Navarro, quienes evaluaron el desempeño, carisma y elegancia de las participantes. Además del veredicto del jurado, el voto del público a través de la página oficial del certamen será determinante para apoyar a su candidata favorita.

Entre las favoritas para alzarse con la corona destacan las representantes de Lo Barnechea, Viña del Mar y Rancagua, quienes destacan por su talento, belleza y presencia escénica.

Este año, el certamen también ha marcado historia con la participación de Mariane Kiss, representante de la belleza chilena en Los Ángeles. La diversidad y la interacción con las plataformas digitales han permitido que el público conozca a las candidatas más allá del desfile tradicional, generando una conexión más cercana y auténtica con cada una de ellas.