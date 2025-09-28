Después de semanas de preparación, retos y competencias llenas de talento, el Miss Universe Colombia 2025 llega a su noche más esperada. Este domingo 28 de septiembre, las 16 candidatas que se destacaron en el reality se enfrentarán en la gran final, transmitida EN VIVO por el Canal RCN a partir de las 8:00 p.m., dentro del espacio de MasterChef Celebrity.

El certamen no solo definirá a la nueva reina nacional, sino que también marcará el camino hacia Miss Universe 2025, cuya sede será Tailandia. Los ojos de Colombia estarán puestos en cada detalle de la gala, desde los desfiles hasta las pruebas de talento y preguntas del jurado, que jugarán un papel clave en la elección de la ganadora.

La gran final de Miss Universe Colombia 2025 EN VIVO: expectativa máxima por conocer a la nueva reina del certamen. (Foto: Captura RCN)

¿Quién se coronó como Miss Universe Colombia 2025?

Todo lo que debes saber sobre el Miss Universe Colombia 2025

El Miss Universe Colombia 2025 ha sido un evento cargado de emociones, música y moda. El jurado está conformado por reconocidas personalidades como Valerie Domínguez, Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar, quienes evaluarán el desempeño, carisma y elegancia de las participantes. Además del veredicto del jurado, el voto del público a través del sitio oficial www.missuniversecolombia.co será determinante para apoyar a su candidata favorita.

La gala final contará con presentaciones musicales de artistas como Altafulla, ganador de La Casa de los Famosos, así como Ácido Pantera y Duplat, quienes pondrán a vibrar el escenario con sus ritmos modernos y caribeños. Entre las favoritas para alzarse con la corona destacan las representantes de Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, con Eliana Duque como una de las candidatas más sobresalientes por su talento, belleza y presencia escénica.

Este año, el certamen también ha marcado historia con la participación de Mariana Morales, representante de Bogotá y la primera mujer trans en competir en Miss Universe Colombia. La diversidad y la interacción con las plataformas digitales han permitido que el público conozca a las candidatas más allá del desfile tradicional, generando una conexión más cercana y auténtica con cada una de ellas.