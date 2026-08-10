Tras el terremoto principal de magnitud 7,4 ocurrido esta mañana cerca de San José del Palmar, se ha reportado al menos una réplica de magnitud 4,8. La información disponible no precisa aún el número total de réplicas confirmadas ni sus coordenadas, horas y profundidades, por lo que ese consolidado debe actualizarse únicamente con los boletines del SGC.

Magnitud: 4.8

4.8 Hora: 8:18 a. m. (local)

8:18 a. m. (local) Epicentro: San José del Palmar, Chocó

San José del Palmar, Chocó Profundidad: 88 kilómetros

88 kilómetros Entidad a cargo: Servicio Geológico Colombiano

Réplica confirmada, según SGC

Evento Magnitud Situación Sismo principal 7,4 Registrado en el área de San José del Palmar, Chocó. Réplica reportada 4,8 Registrada después del movimiento principal; se requiere confirmación técnica actualizada de localización y profundidad.

El Servicio Geológico Colombiano es la fuente técnica responsable de monitorear, localizar y reportar la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones . Su visor oficial permite consultar, entre otros datos, la hora local, la magnitud, la profundidad, la ubicación y el estado de revisión de cada evento.

¿Magnitud, profundidad e intensidad? No son lo mismo

Para entender un reporte de réplicas no basta con mirar un número de magnitud. La magnitud mide la energía liberada por un sismo en su fuente; por ello, es un valor único para cada evento. En cambio, la intensidad describe cómo se sintió y qué efectos produjo en un lugar específico: puede ser mayor cerca del epicentro, en terrenos blandos o en edificaciones vulnerables.

La profundidad también cambia la percepción. Un movimiento superficial tiende a sentirse con mayor fuerza en zonas próximas al epicentro, mientras que uno profundo puede alcanzar una región más amplia, aunque con efectos distintos en superficie. El visor del SGC incluye precisamente estas variables para cada sismo registrado y distingue los eventos revisados manualmente de los datos iniciales.

Que una réplica sea perceptible no significa, por sí sola, que sea más peligrosa que el sismo principal. Sin embargo, puede afectar edificaciones ya debilitadas, generar caída de objetos o causar alarma, especialmente en áreas donde hubo daños previos. Por eso, la evaluación de riesgo debe considerar tanto las condiciones estructurales como la información de las autoridades locales.

¿Pueden ocurrir más movimientos en Colombia?

Sí. Luego de un sismo principal es normal que se registren nuevos eventos dentro de la secuencia. En términos generales, la frecuencia de las réplicas suele disminuir con el paso del tiempo, aunque pueden presentarse episodios perceptibles de forma aislada. No es posible predecir con exactitud la hora, el lugar ni la magnitud de una próxima réplica.

Tampoco debe afirmarse que una réplica “anuncia” necesariamente un terremoto mayor. La sismología permite detectar, medir y analizar los movimientos del terreno, pero no anticipar terremotos con precisión determinista. Las autoridades enfocan su trabajo en el monitoreo continuo, la actualización de la amenaza sísmica y la preparación de la población. El SGC cuenta con productos e información específica sobre amenaza sísmica para el territorio colombiano.

Colombia tiene una alta relevancia tectónica por la interacción de placas y sistemas de fallas activos. Esa realidad exige información responsable: un evento viral, una alerta no oficial o una cifra sin fecha de corte puede elevar innecesariamente la incertidumbre entre la población.

Qué hacer durante una réplica

Mantén la calma y aléjate de ventanas, espejos, estanterías, luminarias y objetos que puedan caer. Si estás dentro de una construcción segura, protégete bajo una mesa resistente o junto a un elemento estructural, sin correr hacia escaleras o ascensores mientras el suelo se mueve.

Cuando termine el movimiento, revisa si existen daños visibles, fugas de gas, cables expuestos o grietas relevantes. Si el inmueble presenta afectaciones, no regreses hasta que las autoridades o personal técnico indiquen que es seguro hacerlo.

Además, consulta fuentes oficiales antes de compartir información. El SGC mantiene un visor para el monitoreo y análisis de la actividad sísmica del territorio colombiano; allí se pueden corroborar los parámetros técnicos de los eventos reportados.

¿Dónde seguir el reporte oficial de réplicas?

El conteo, la magnitud y la localización de las réplicas deben confirmarse únicamente con los boletines y el visor del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La cifra puede variar a medida que la red sismológica procesa y relocaliza los eventos.

La información sobre réplicas debe leerse como un registro dinámico, no como una cifra definitiva. Cada actualización técnica ayuda a comprender mejor la secuencia sísmica, identificar las zonas donde se concentró la actividad y orientar las decisiones de prevención.

Para esta nota, el dato que debe priorizarse es siempre el último boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano y los comunicados de las entidades de gestión del riesgo. Ante una emergencia, informarse con precisión también es una forma de protección.