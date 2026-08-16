La actividad sísmica en Colombia se mantiene bajo vigilancia durante hoy lunes 17 de agosto de 2026, con el monitoreo permanente del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad registra los movimientos telúricos ocurridos en diferentes zonas del país y actualiza sus reportes con información sobre la hora, magnitud, profundidad y localización de cada evento.

En esta cobertura en vivo podrás consultar los datos del último sismo registrado en Colombia y conocer dónde se ubicó su epicentro. El seguimiento oficial resulta especialmente relevante en un territorio con una elevada actividad sísmica, asociada a la interacción de las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

Temblor en Colombia hoy EN VIVO vía SGC

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) te llevará el reporte EN VIVO sobre los sismos que se realizaron hoy lunes 17 de agosto en Colombia. Hora exacta, epicentro y todos los detalles.

¿Dónde fue el último sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano actualiza de forma permanente su base de datos con información detallada sobre cada movimiento telúrico detectado por su red de estaciones.

Los reportes oficiales incluyen:

Magnitud.

Hora exacta.

Epicentro.

Profundidad.

Coordenadas geográficas.

Ubicación de referencia.

¿Qué dice el SGC sobre el sismo?

El Servicio Geológico Colombiano emite boletines continuos tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar (Chocó). Además, el ente ha aclarado que las variaciones climáticas no anticipan temblores, que las réplicas posteriores son normales y que estos eventos no guardan relación con la alerta naranja del volcán Puracé.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Identificar zonas seguras.

Elaborar un plan familiar de emergencia.

Definir rutas de evacuación.

Preparar una mochila de emergencia.

Fijar muebles y objetos pesados.

Revisar instalaciones de gas y electricidad.

Participar en simulacros.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas.

Proteger cabeza y cuello.

Ubicarse en una zona segura.

No utilizar elevadores.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer después de un sismo?

Revisar posibles daños.

Verificar fugas de gas.

Mantenerse atento a réplicas.

Consultar únicamente fuentes oficiales.

No ingresar a inmuebles afectados hasta recibir autorización.

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un movimiento telúrico de baja magnitud que generalmente no es percibido por la población.

Aunque suelen pasar desapercibidos, estos eventos permiten a los especialistas conocer con mayor precisión el comportamiento sísmico de distintas regiones del país.

¿Se pueden predecir los sismos?

No.

Hasta la fecha no existe ningún método científico capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, dónde se producirá o cuál será su magnitud.

Las autoridades y los centros de investigación únicamente pueden identificar zonas de riesgo y monitorear la actividad tectónica de manera permanente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los temblores en Colombia

¿Cuál fue el último sismo registrado hoy?

La información más reciente es publicada por el Servicio Geológico Colombiano conforme se detectan nuevos movimientos telúricos.

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

Desde el punto de vista científico, son el mismo fenómeno geológico. En el lenguaje cotidiano, “terremoto” suele utilizarse para eventos de gran magnitud.

¿Cuántos sismos ocurren cada día en Colombia?

La cifra varía diariamente, aunque el Servicio Geológico Colombiano registra decenas e incluso cientos de movimientos sísmicos cada jornada.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

La mochila de emergencia debe contener agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, power bank, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, papel higiénico, toallas húmedas, jabón, ropa, copias de documentos importantes, dinero en efectivo y silbato.