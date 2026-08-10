Hoy, lunes 10 de agosto de 2026, se registró un fuerte terremoto en Colombia, alrededor de las 7:34 am (hora local). Se percibió en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y regiones del Pacífico. Como se trató de una sacudida prolongada, fue claramente percibida por la población urbana y rural en gran parte del territorio nacional. Justamente, durante la emisión en vivo del programa ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio, se vivió un momento de tensión a raíz del sismo. Sobre esa escena te voy a hablar en este artículo.

La magnitud y el epicentro del temblor en Colombia

De acuerdo a reportes coincidentes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y medios internacionales, el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7,4, con epicentro en el departamento del Chocó, específicamente en la zona de San José del Palmar, en el occidente de Colombia, cerca de la cordillera Occidental y la costa del Pacífico.

Debido a la intensidad del temblor, varias personas en la cabina de noticias de Blu Radio no pudieron ocultar su preocupación. La grabación del momento, que fue publicada en YouTube por el canal del citado medio, permite apreciar cómo todo se movía durante el sismo, mientras el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, pedía que se mantuviera la calma.

“(Son las) 7:35. Está temblando muy fuerte en gran parte de Colombia. Por favor, mantenga la calma, mantenga la tranquilidad. Aquí en el edificio de Caracol Televisión se está movimiento muy intensamente”, expresó Ospina. “Sí, muy fuertemente. Pero lo importante es que para los que nos escuchan hasta ahora mantengan la calma”, agregó su colega Juan Camilo.

Luego Ricardo Ospina le dio el pase a Hugo Mario, que se encontraba en Cali. “Muy fuerte, Ricardo. Se estremece a esta hora”, expresó este último, mientras todo se movía producto del temblor. La preocupación, en ese entonces, era notoria.

Hugo Mario preocupado durante el fuerte sismo registrado hoy en Colombia. (Foto: Blu Radio / YouTube)

Es necesario mencionar que aunque el epicentro estuvo en el Chocó, el temblor se sintió con intensidad variable en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales, además de zonas de Venezuela (estado Zulia) y Panamá, debido a la elevada energía liberada por el evento. La percepción del sismo fue mayor en edificios altos y construcciones antiguas, donde se reportó movimiento de lámparas, muebles y estructuras livianas.