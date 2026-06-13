Un gesto tan simple como colocar unos granos de arroz crudo dentro del salero es un truco casero que ha pasado de generación en generación. Posiblemente tú recién te enteres de esta recomendación y te preguntes cuál es su beneficio. En caso te interesa conocer más detalles al respecto, te invito a leer esta nota informativa.

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Quizás pienses que se trate de un ritual para atraer la abundancia a tu hogar, pero no es ello. Como te indiqué anteriormente, se trata de un método casero que se ha aplicado desde hace décadas y tiene excelentes reseñas por parte de quienes lo han puesto en práctica.

Si te habrás dado cuenta, este truco no requiere de gastos excesivos de dinero, pues sólo se necesita unos cuantos granos de arroz y la salera; puedes tomar el cereal que tienes almacenado en tu cocina, lo cual no afectará en la preparación de tus alimentos.

Cuando la sal está expuesta a la humedad, suele aglutinarse. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para qué sirve poner arroz en el salero

Ahora sí te resolveré la duda. Si bien el arroz es utilizado principalmente en la cocina, también cumple con otras funciones que jamás imaginaste. En esta situación, los granos de este cereal funcionan como un absorbente natural de humedad, según coinciden distintos expertos en trucos caseros..

Entonces, cuando introduces unos cuantos granos dentro del recipiente con sal permites que este condimento no se aglutine, lo que garantiza su fluidez y una adecuada conservación por un periodo más prolongado.

Eso sí, la técnica resulta eficaz en zonas de alta humedad o en las temporadas del año donde las condiciones climáticas presentan una mayor concentración de agua.

Es un truco casero que no toma mucho tiempo en realizarlo ni representa un gasto excesivo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo aplicar este truco casero correctamente

A simple vista, es un sencillo truco casero que te tomará un par de segundos en realizarlo. A continuación, te revelaré qué pasos debes aplicar para lograrlo:

Abre el salero

Agrega entre 5 y 10 granos de arroz crudo

Ciérralo y listo.

Como notarás, es una alternativa que representa una solución práctica y de nulo costo para un inconveniente que suele generar incomodidades. Si consideras que este proceso puede alterar el sabor original de la sal, te aseguro que no ocurrirá.

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