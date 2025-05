Cuando se produce un aumento repentino y grave de la presión arterial, el afectado puede alarmarse, más aún cuando es un adulto mayor y se encuentra en casa sin la compañía de otra persona. ¿Te has puesto a pensar cómo actuar frente a una crisis hipertensiva? Si eres un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, lo más probable es que ya tengas las recomendaciones de tu médico de cabecera, pero para quienes son nuevos en este grave problema de salud, es importante conocer cómo actuar frente a esta enfermedad silenciosa que no presenta síntomas y que pone en riesgo la vida de quienes no saben que la padecen.

Según explican desde Mayo Clinic, “una crisis hipertensiva es un aumento repentino y grave de la presión arterial. La lectura de la presión arterial es de 180/120 milímetros de mercurio (mm Hg) o superior”. Esto se presenta como una emergencia médica y requiere de atención inmediata ya que “puede causar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otras afecciones que ponen en riesgo la vida”.

Durante una crisis hipertensiva, el corazón puede no ser capaz de bombear la sangre como debería hacerlo y puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos del cuerpo como corazón, cerebro, riñones y ojos.

Si te mides la presión arterial en casa y el valor es muy alto, pero no tienes ningún síntoma, relájate durante unos minutos. Luego, vuelve a controlarla. Si el valor sigue siendo muy alto, busca atención médica.

Lo que debes hacer frente a una crisis hipertensiva

La Lic. Vicenta Curasma, docente de Enfermería del Instituto Carrión, explica el paso a paso que debe realizar una persona si está sola en casa y afronta una crisis hipertensiva:

Medir la presión arterial: usar un tensiómetro digital en reposo y sentado. Si acaba de realizar actividad física o está muy estresado, espere cinco minutos antes de medirla. Evaluar los síntomas: Si la presión es igual o mayor a 180/120 mmHg y presenta síntomas graves como dolor de cabeza intenso y repentino, visión borrosa o pérdida de visión, dificultad para hablar, dolor torácico, palpitaciones, confusión o pérdida de conciencia, náuseas o vómitos sin causa aparente y debilidad en cara o extremidades, acuda inmediatamente a urgencias o llame a emergencias. No automedicarse: Evite duplicar dosis de sus medicamentos habituales o tomar medicamentos no prescritos, debido que esto puede provocar una caída peligrosa de la presión. Buscar ayuda: Si está solo, contacte a un familiar o vecino de confianza. Nunca conduzca si presenta síntomas como visión borrosa o mareos.

“Las crisis hipertensivas son emergencias médicas que requieren acción inmediata. Reconocer los síntomas, actuar rápidamente y mantener un control adecuado de la presión arterial son claves para prevenir complicaciones graves. Recuerde que, ante cualquier duda o síntoma alarmante, siempre es mejor buscar atención médica de inmediato”, agregó la especialista.

Mantener una dieta saludable y realizar ejercicio son algunas claves para fomentar una cultura de cuidado continuo frente a la hipertensión arterial.

Cómo mantener una correcta salud para evitar una crisis hipertensiva

El Dr. César Larrauri Vigna, especialista en Cardiología de Auna, enfatizó que la prevención es la herramienta más poderosa para proteger nuestra salud y, teniendo en cuenta que puede no haber síntomas que den mayores señales de una hipertensión arterial, es importante tener controles médicos periódicos. Además, hay ciertas recomendaciones concretas fomentarán una cultura de cuidado continuo.

Mantener una dieta saludable: una alimentación balanceada baja en sodio y grasas saturadas ayuda a mantener la presión arterial en nivel óptimo para minimizar el riesgo de hipertensión. Asimismo, esta práctica previene la acumulación de placas en las arterias, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

Fortalecer el sistema cardiovascular: la actividad física moderada con 150 minutos a la semana, o intensa con 75 minutos a la semana, mejora la elasticidad de las arterias y el control de la presión sanguínea. Este hábito es fundamental para reducir el riesgo de hipertensión, infartos y problemas circulatorios a largo plazo.

Consumo de alcohol y tabaco: evita el tabaco y limita el consumo de alcohol. Fumar, incluido el uso de vapeadores, y el consumo excesivo de alcohol son factores de riesgo que agravan la hipertensión y afectan directamente al corazón y los vasos sanguíneos.

Mantener cantidad y calidad de sueño: dormir entre 7 y 8 horas diarias y practicar técnicas de relajación o manejo del estrés, preferentemente con el apoyo de un profesional, son fundamentales para mantener un sistema cardiovascular saludable. La falta de sueño y el estrés crónico son factores que elevan la presión arterial y afectan negativamente al corazón.

Cumplimiento de los chequeos médicos: seguir el tratamiento médico y la supervisión constante de un especialista son esenciales para controlar la presión arterial y prevenir complicaciones severas. Evitar la automedicación y ajustar el tratamiento según la evolución clínica de cada paciente es crucial para un manejo eficaz.

¿Cómo pedir ayuda en Estados Unidos?

Llama al 911 o a los servicios médicos de urgencia si tu presión arterial es de 180/120 mm Hg o superior y tienes dolor en el pecho, falta de aire o síntomas de accidente cerebrovascular como entumecimiento u hormigueo; pérdida de sensibilidad en la cara, en el brazo o en la pierna, normalmente en un lado del cuerpo; problemas para caminar; problemas para hablar o cambios en la vista.

El tratamiento de una crisis hipertensiva puede incluir una hospitalización para controlar si hay daños en los órganos. Los medicamentos para disminuir la presión arterial se administran por vía oral o intravenosa.

