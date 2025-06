Algunos accidentes en niños se pueden prevenir, pero también están los que aparecen de un momento a otro y causan temor o confusión al no hacer cómo actuar. En esos casos tomar decisiones oportunas y correctas ayudan a proteger la salud del menor; sin embargo, también hay malestares que no requieren de un traslado inmediato a un centro médico u hospital y es importante conocer qué señales de alerta o síntomas son de preocupación. Aquí te dejo una guía rápida para padres para identificar una emergencia pediátrica y cómo actuar en casos como una convulsión, asfixia o golpe en la cabeza.

Desde Medline Plus detallan la importancia de descifrar qué tan grave es el problema y qué tan pronto se necesita atención médica ambulatoria o ir a una sala de emergencias. Ellos explican que “si su hijo podría morir o quedar permanentemente discapacitado, es una emergencia” y que se debe acudir de inmediato o llamar al 911 o una ambulancia si el niño presenta “asfixia; que se detenga la respiración y se ponga morado; posible intoxicación; lesión en la cabeza con desvanecimiento, vómito o no comportarse de manera normal; lesión en el cuello o la columna vertebral; quemadura grave; convulsión que duró de 3 a 5 minutos; sangrado que no se puede detener”.

Reconocer escenarios a tiempo marca la diferencia en la prevención; por ello, ante una eventual emergencia pediátrica, es fundamental saber cómo responder. Una atención oportuna puede evitar consecuencias mayores, ya que se pueden pasar por alto señales de alerta o restar importancia a situaciones que requieren intervención inmediata.

En un caso de fiebre alta, las señales de alarma son alteraciones de conducta, dificultad respiratoria o lesiones cutáneas. (Foto: vitapix / iStock)

Cómo actuar ante una emergencia pediátrica

1. Qué hacer ante una convulsión

Si un niño presenta una convulsión, lo más importante es mantener la calma y asegurarse de que esté en un lugar seguro. No se deben restringir sus movimientos ni introducir objetos en su boca. El Dr. Andy Mendoza, médico general de Sanitas Consultorios Médicos, explica que es clave observar cuánto tiempo dura el episodio, ya que esta información será útil para el doctor. Una vez que el cuadro termine, se recomienda dejar que el menor se recupere unos minutos y acudir de inmediato a un centro de salud para una evaluación médica adecuada.

2. Qué hacer ante una asfixia

Si un niño muestra signos de asfixia por alimento u objeto, es fundamental actuar de inmediato. En lactantes, se debe colocar al bebé boca abajo sobre el antebrazo y dar cinco palmadas entre los omóplatos, luego girarlo y realizar cinco compresiones en el pecho. En mayores de un año, se aplica la maniobra de Heimlich con presiones abdominales. Si deja de respirar o pierde el conocimiento, es vital iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) y llamar al servicio de emergencias. No se recomienda introducir los dedos en la boca, salvo que el cuerpo extraño sea visible y fácil de retirar.

La obstrucción de vías respiratorias puede ser causada por asfixia con objetos, ahogamiento o estrangulamiento. (Foto: Cunaplus_M.Faba / iStock)

3. Qué hacer ante un golpe en la cabeza

Tras una contusión, es importante revisar si el paciente está consciente, orientado y respirando con normalidad. Si solo presenta un hematoma leve, sin pérdida de conocimiento, puede mantenerse en observación en casa durante las siguientes 24 a 48 horas, aplicando hielo local por 10 a 15 minutos para reducir la inflamación. Sin embargo, si se presentan vómitos repetidos, somnolencia excesiva, convulsiones, alteraciones en la visión o el equilibrio, sangrado por nariz u oído, o un comportamiento inusual, es vital buscar atención médica inmediata.

4. Qué hacer si mi hijo tiene fiebre alta

La temperatura elevada exige vigilancia, sobre todo en menores de tres años que pueden descompensarse con rapidez. Con frecuencia se origina en infecciones virales que remiten sin tratamiento específico. Se recomienda verificar el grado registrado, suministrar el antipirético indicado, mantener hidratación adecuada y vigilar señales de alarma como alteraciones de conducta, dificultad respiratoria o lesiones cutáneas. Ante cualquiera de estos signos se debe acudir al servicio médico.

5. Qué hacer ante reacciones alérgicas en niños

En algunos niños la exposición a ciertos alimentos o agentes pueden desencadenar respuestas alérgicas severas que requieren atención médica inmediata. Los signos de alarma incluyen dificultad para respirar, tos persistente, sibilancias, voz ronca o hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta. También es posible que aparezcan ronchas, picazón intensa en la piel o los ojos, y síntomas digestivos como dolor abdominal, vómitos o diarrea. En casos más graves, el niño puede presentar mareos, palidez, pulso débil, confusión o pérdida de conciencia. Ante cualquier sospecha de una reacción severa, se debe acudir de inmediato a un centro de salud o llamar al servicio de emergencias.

6. Qué hacer si mi hijo sufre una quemadura

Ante una lesión térmica, lo primero es retirar al niño de la fuente de calor y enfriar inmediatamente la zona afectada colocando el área bajo agua corriente fría (no helada) durante 10 a 20 minutos. También se deben quitar con cuidado la ropa o accesorios cercanos a la herida, siempre que no estén adheridos. Es importante evitar el uso de hielo directo, no reventar ampollas y no aplicar remedios caseros, ya que podría empeorar el cuadro. Además, se debe evaluar la profundidad de la quemadura: si la piel está blanca, marrón, seca o sin sensibilidad, requiere atención médica inmediata.

“Es fundamental mantener un entorno seguro, libre de objetos peligrosos o al alcance de los niños, así como educarlos sobre los riesgos según su edad y nivel de comprensión. Contar con un botiquín bien equipado y accesible también marca la diferencia. Además, es importante conocer los números de emergencia, como el 106 del SAMU, y considerar llevar un curso básico de primeros auxilios. Esto puede salvar vidas”, concluye el especialista.

Para pedir ayuda en emergencias pediátricas en Estados Unidos, llama al 911 o al número local de emergencias si la situación es grave y requiere atención médica inmediata.

