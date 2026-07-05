Los residentes de Los Ángeles podrán beneficiarse de los alimentos gratis que entregarán cientos de despensas desde el lunes 06 hasta el jueves 09 de julio. Se trata de una iniciativa que pretende aliviar la carga económica que presentan las familias de esta ciudad. En caso estés interesado o tienes un conocido que necesita de esta ayuda, te invito a leer los siguientes párrafos para que obtengas más información al respecto.

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Ante el alto costo de vida que presenta actualmente esta ciudad de California, muchas familias están estirando sus ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas. Debido a la situación, están dispuestos a aprovechar cualquier ayuda por parte de las organizaciones benéficas.

Es así que cientos de despensas se unen a la causa para entregar distintos productos a las familias más necesitadas y logren disfrutar de distintos platos en sus mesas. Con este acto de caridad, los habitantes tienen posibilidades de ahorrar.

Para esta jornada masiva, Los Angeles Food Bank se encargará de distribuir los distintos alimentos donados, recuperados o comprados a estos puntos de entrega; de esa manera, los interesados pueden acercarse para su obtención.

Los interesados pueden recibir distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 06 al 09 de julio

Lunes 06 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Martes 07 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. St. Agnes Parish 2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007 9 a 10:30 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Miércoles 08 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006 10:30 a 11:30 a.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Jueves 09 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th St., Los Angeles, CA 90013 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m.

Si no ubicaste una despensa cercana a tu hogar en la lista proporcionada, no tienes de qué preocuparte. Con solo ingresar a la web de Los Ángeles Food Bank y escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones disponibles que puedes visitar sin perder mucho tiempo.

Tienes que fijarte atentamente las despensas y los horarios disponibles en las listas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué productos entregan las despensas en Los Ángeles

Aunque el contenido final depende de los donativos recibidos, los paquetes más recientes constan de cajas de 36 kilos cargadas de productos frescos, proteínas congeladas, sopas, legumbres y pastas. Se trata de un volumen de víveres no perecederos para asegurar el sustento de una familia de cuatro integrantes durante 10 días.

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