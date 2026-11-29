Las relaciones familiares no siempre son las mejores y hay momentos que lo cambian todo. ¿Qué pasa en un hogar donde uno de los hermanos está alcanzando la fama mientras que su gemelo lucha por su vida? ‘I Call Bullshit’ es un libro de memorias escrito por el actor estadounidense Ashton Kutcher y Michael Kutcher que se lanzará el 6 de abril de 2027 y en medio de su promoción, el también esposo de Mila Kunis se animó a revelar detalles inéditos de lo que vivieron, su distanciamiento y cómo lograron salir adelante pese al diagnóstico médico. En esta nota te brindo los detalles de cómo se reconciliaron y volvieron a estar unidos.

La historia médica que marcó a la familia Kutcher

La publicación que saldrá de la mano de Penguin Press aborda la infancia de ambos en Iowa, la crisis de salud de Michael, el impacto de la fama de Ashton en Hollywood y el distanciamiento que vivieron antes de reconectar y escribir su historia desde dos perspectivas distintas.

Este largo camino se inició cuando Michael nació cinco minutos después que Ashton (en 1978) y fue diagnosticado con parálisis cerebral por lo que recibió un trasplante de corazón a los 13 años. En su momento, Ashton se sintió tan marcado por el proceso que incluso pensó en donarle su propio corazón antes de que llegara un donante y estudió ingeniería bioquímica antes de dedicarse a la actuación.

“La historia de dos hermanos unidos desde niños por un amor épico y una crisis que puso en peligro sus vidas, separados más tarde por el impacto del éxito, el egoísmo y las circunstancias, que encuentran el camino de regreso a casa”, reza la descripción del libro que desvelará la infancia de los hermanos en “su numerosa, bulliciosa y algo excéntrica familia católica de clase trabajadora”, así como la forma en que afrontaron la parálisis cerebral de Michael.

La relación familiar se complicó luego del divorcio de sus padres y Michael descubrió que ser conocido como el hermano de Ashton Kutcher no era tan maravilloso como parecía.

Michael nació cinco minutos después del actor y pesó solo un kilo y 800 gramos. (Foto: BILLY FARRELL/Patrick McMullan via Getty Images) / Patrick McMullan

Dos hermanos que volvieron a conectar

Tras años separados, los hermanos Kutcher decidieron que el vínculo que tenían de niños era demasiado valioso como para desperdiciarlo, y que iban a esforzarse para volver a ser ellos mismos”.

“Para mí, este libro trata de dos cosas. Ante todo, trata de conectar con mi hermano. La vida es corta y la familia es para siempre. Cuando no se reparan las relaciones, se convierten en algo irreconocible (...) En segundo lugar, se trata de examinar cómo dos perspectivas de una misma historia pueden ser diversas sin que ello implique necesariamente una división. Escucho historias de familias destrozadas por creencias y perspectivas dispares, y no quiero que eso me pase a mí jamás”, dijo Ashton a People en una entrevista conjunta con Michael publicada el 27 de noviembre.

El libro, titulado 'I Call Bullshit', llegará a las librerías el próximo 6 de abril bajo el sello de Penguin Random House. (Foto: Adam Bettcher/Getty Images for Starkey Hearing Foundation) / Adam Bettcher

Por su parte, a Michael el participar en la creación del proyecto le permitió analizar detenidamente todas las facetas de su relación.

“Es una oportunidad para contar mi historia más allá de los desafíos que he enfrentado, y espero ayudar a otros a ver sus propias vidas desde una perspectiva diferente. Pero quizás lo más importante sea la oportunidad de comprender mejor a mi hermano y permitirle que me comprenda mejor a mí”.

Y es que la relación de Michael y Ashton Kutcher atravesó diversas tensiones y una gran reconciliación. Entre los momentos más difíciles resalta la vez en que Michael se enojó cuando el actor habló públicamente en 2003 sobre su parálisis cerebral sin consultarlo. Con el tiempo superaron las diferencias y hoy mantienen una relación cercana. Michael se ha desempeñado como defensor y vocero vinculado a la parálisis cerebral y la donación de órganos, mientras que Ashton continúa en el cine y las inversiones tecnológicas.

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