A poco de terminar el año, más de uno ya está pensando en la decoración que tendrá su hogar para las fiestas. Mientras que algunos ya tienen todo listo para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), otros esperan a celebrar la Nochebuena, ambas en fechas diferentes, pero en las dos festividades es indispensable tener en casa el árbol de Navidad y es aquí donde surge la duda de en qué momento ponerlo. Para algunos no importa cuándo sea con tal que luzca hermoso y hasta lo empiezan a armar cuando el calendario marca el inicio del onceavo mes; sin embargo, otros prefieren ir de acuerdo a la tradición religiosa o los rituales para atraer la buena energía. En esta nota te explico al detalle la fecha tradicional y también la que sugiere el feng shui.

Cuál es la fecha tradicional para colocar el árbol de Navidad en 2026

Según la tradición católica, hay dos momentos claves para poner el árbol de Navidad:

Domingo 29 de noviembre de 2026: marca el primer domingo de Adviento y el inicio de las cuatro semanas de preparación cristiana para la Navidad.

marca el primer domingo de Adviento y el inicio de las cuatro semanas de preparación cristiana para la Navidad. Martes 8 de diciembre de 2026: corresponde al Día de la Inmaculada Concepción, una fecha clásica en gran parte de Latinoamérica para armar el árbol y la decoración navideña.

Cada familia puede decidir cuándo comenzar con los preparativos, ya sea después del Día de Muertos, durante el primer domingo de Adviento o el 8 de diciembre. (Foto: Valeria Boltneva / Pexels)

Cuándo colocar el árbol y las decoraciones para atraer la energía de la prosperidad y armonía

Los expertos en feng shui, técnica china que busca el equilibrio de la energía de las personas a través de la decoración de espacios, coinciden en que colocar el árbol en el timing perfecto ayuda a potenciar su intención que es generar un portal de luz que atraiga el buen augurio hacia el cierre de año.

Este adorno tradicional de fin de año es un símbolo de vida, representa crecimiento, salud, abundancia y protección para la familia y colocarlo demasiado pronto podría “desgastar” la energía, y hacerlo demasiado tarde limitará su alcance vibracional.

Según el Feng Shui, el árbol de Navidad activa la energía del hogar cuando se ubica en zonas favorables sin bloquear el flujo del chi y se decora con colores y símbolos alineados con tus intenciones. (Foto: Alyona Radaya / Pexels)

Entonces, ¿cuándo es el momento indicado? El feng shui también establece que los adornos principales deben ponerse cuando entramos en la fase lunar de cierre del ciclo energético de fin de año, que suele coincidir con finales de noviembre e inicios de diciembre. Los expertos aconsejan que entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre sea la fecha indicada para comenzar a decorar tu hogar.

Eso sí, hay ciertas consideraciones a tener en cuenta, según detallan desde ‘Vanidades’:

Empieza a armarlo en un momento del día donde estés tranquilo, sin prisas.

Evita las discusiones ya que esto podría interferir en la energía que inunde tu hogar.

Para potenciar su propósito, ponlo en la sala, la estancia o el comedor principal.

Mientras lo armas, piensa en todo aquello que deseas manifestar para el próximo año como salud, estabilidad financiera, unión familiar, etc.

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