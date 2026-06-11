Una de las tendencias de maquillaje más versátiles y seductoras está de vuelta. Se trata del “smokey eyes” que tiene la capacidad de transformar la mirada jugando con las tonalidades y degradados. Si quieres darle un nuevo aire a tu look y dejar de lado la tradicional combinación de sombras, hoy te explico lo que necesitas saber para crear looks dramáticos para la noche hasta versiones más suaves y modernas para el día de la mano de la maquilladora Cynthia Valera, quien resalta que “regresó porque transmite fuerza, sensualidad y muchísima personalidad”.

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¿Qué es la técnica “smokey eyes”?

Esta técnica, que juega con degradados de sombras oscuras y difuminadas alrededor del párpado, aporta profundidad y misterio sin importar si se usa en versión clásica en negro o en colores más suaves como marrones, grises o tonos joya.

Entre sus cualidades destaca que realza la forma natural del ojo y puede modificar la percepción del rostro. En sí ofrece una fórmula inmediata para dar sofisticación y actitud, además de permitir que cada persona lo adapte según su estilo, tono de piel y ocasión.

Este estilo, caracterizado por su intensidad, ha vuelto con fuerza en redes sociales, consolidándose como una de las opciones preferidas por las chicas que buscan reflejar fuerza y personalidad a través del maquillaje.

“La belleza siempre encuentra la forma de reinventarse, y el “smokey eyes” regresó porque transmite fuerza, sensualidad y muchísima personalidad. Hoy ya no se lleva de una manera tan pesada como antes; ahora vemos versiones más elegantes, difuminadas y modernas que se adaptan tanto al día como a la noche. Se busca conseguir miradas que impacten, que hablen por sí solas, y esta técnica logra exactamente eso: un efecto sofisticado y atemporal”, explicó Cynthia Valera, experta en maquillaje de Avon.

El "smokey eyes" ofrece una fórmula inmediata para dar sofisticación y actitud(Foto: @natura.peru)

Cómo dominar el “smokey eyes” y maquillarte en casa

La especialista brindó estos consejos para dominar la técnica desde casa y lograr un acabado profesional:

Preparar el párpado: consiste en aplicar una base ligera o corrector para unificar el tono de la piel. Este paso es indispensable para asegurar que las sombras se adhieran correctamente y la duración del color aumente.

Crear profundidad gradual: se debe colocar un tono oscuro en la esquina externa del ojo e ir difuminando paulatinamente hacia el centro. Para ello, se recomienda el uso de productos con una gran variedad de tonos, como las paletas de sombras Ultra Color de Avon que resultan ideales por su capacidad de integración.

Garantizar la transición de tonos: es necesario emplear colores medios o cálidos para fundir el tono oscuro con la piel, eliminando bordes marcados y alcanzando el efecto ahumado característico de la tendencia.

Intensificar la línea de las pestañas: aplicar un delineador oscuro de larga duración cerca de la raíz y difuminarlo ligeramente aporta una mayor estructura y misterio a la mirada. Para esto se recomienda que el delineador tenga una punta fina.

Dar volumen final: el proceso concluye con el uso de una máscara de pestañas que la dote de volumen y definición. Esto permitirá abrir el ojo de forma dramática, equilibrando el peso de las sombras.

Para complementar tu look, la maquilladora recomienda que en caso se opté por el clásico difuminado negro, lo mejor es el uso de un labial rojo o de color fuerte que intensifique el efecto. Por otro lado, esta versatilidad hace que esta técnica se pueda hacer con un toque glam para un evento de noche, o más suave y difuminada para darle un aspecto moderno.

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