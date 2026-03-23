Para muchos es la forma más común de probarlo, pero la verdad es que se trata de la menos efectiva. De seguro te ha pasado más de una vez que acudes a un centro comercial y lo primero que hacen es darte un papel de muestra con un rocío rápido. Tras esto se hace una olida superficial y algunos creen tener la decisión inmediata ya tomada y correcta de cuál será su próxima fragancia preferida; sin embargo, no funciona tan sencillo. Un perfume necesita tiempo en tu piel y no huele igual en los primeros cinco minutos que dos horas después. Hoy te explico, de la mano de una experta, las claves que debes seguir para no arrepentirte luego y que ese frasco se quede relegado en tu tocador.

Un perfume evoluciona con el paso de las horas

Más allá de ser un complemento cotidiano, los aromas forman parte de la identidad de las personas ya que evocan recuerdos, despiertan emociones y pueden incluso convertirse en una vía de expresión personal. Elegir una fragancia adecuada puede marcar la diferencia en cómo nos sentimos y en la impresión que proyectamos, es por eso que debes tomarte el tiempo necesario para estar convencido que es una buena elección y no solo seguir recomendaciones de terceros.

Por ello, es recomendable probarlo y esperar unos minutos para percibir cómo se desarrollan sus distintas notas antes de tomar una decisión. Y es que es importante entender que toda fragancia tiene “capas”: notas de salida, corazón y fondo. Las notas de salida son las que sientes al instante, esos primeros segundos en que dices “¡qué rico huele!”. Suelen ser cítricas, frutales o aromáticas, y desaparecen rápido. El corazón aparece después de unos 15–30 minutos y suele incluir flores, especias o toques más suaves que definen el carácter del perfume. El fondo, que se queda contigo por horas, aparece después de 1–2 horas y es donde viven la vainilla, el ámbar, las maderas, el musk. Por eso, la primera impresión en tienda nunca es suficiente: lo que se quedará pegado a tu ropa, a tu piel y a tu recuerdo es ese fondo, no el primer golpe de olor.

En conclusión, no te bases en la tira de papel, sino úsala solo para filtrar opciones, pero la decisión final siempre en piel. Espera mínimo 30 minutos antes de decidir; idealmente, vete a hacer tu vida normal y revisa cómo huele el perfume en ti después de 2–3 horas.

Lo ideal es encontrar ese aroma que se quede contigo, hable de quién eres y se sienta tan auténtico como tú. (Foto: Freepik)

Claves para elegir la fragancia ideal

Además de probar el perfume en tu piel y no en una tira de papel antes de tomar la decisión de comprarlo, Verónica Kato, perfumista exclusiva y líder de la Unidad de Creación de Perfumes de Natura, brinda estas recomendaciones:

Identifica qué emociones quieres proyectar: las fragancias transmiten sensaciones distintas. Las notas florales suelen asociarse con sensualidad y romanticismo, mientras que los aromas frescos o marinos proyectan dinamismo y energía. Reconoce qué familias olfativas te atraen: cada persona suele sentirse más cómoda con ciertos tipos de aromas. Los perfumes dulces y envolventes aportan calidez, mientras que los cítricos transmiten frescura y vitalidad. Las composiciones amaderadas, presentes en fragancias como Essencial de Natura, suelen asociarse con elegancia y personalidad fuerte. Piensa en el momento y el entorno donde usarás el perfume: las fragancias ligeras suelen funcionar mejor para el día a día o climas cálidos, mientras que aromas más intensos pueden destacar en la noche o en ocasiones especiales. Elige un aroma que conecte contigo: más allá de tendencias, lo más importante es que la fragancia genere una conexión personal. “Un perfume debe acompañar tu historia y hacerte sentir bien al usarlo”, explica Kato.

“Un perfume comunica. Las personas no solo buscan un aroma agradable, sino una fragancia que proyecte quiénes son. Por eso, también es importante aplicarlo correctamente, por ejemplo en puntos de pulso como muñecas o cuello, donde el calor de la piel ayuda a que las notas se desarrollen mejor”, explicó.

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