Elegir el labial correcto puede sentirse como magia cuando, al mirarte al espejo, notas que tus ojos brillan más y tu rostro se ve luminoso. Esa es la señal de que el color está trabajando a favor de tu colorimetría y de tu estilo personal, pero, ¿qué pasa cuando no sé qué tonos en verdad me favorecen y quiero comprar uno nuevo para mi neceser de maquillaje? Hoy te explico, de la mano de las expertas en belleza, qué trucos aplicar para hacer una buena adquisición y la importancia de fijarte en tu mirada.

Antes de hablar de tonos buenos o malos, es ideal que te preguntes qué quieres lograr con tu look: verte más elegante, fresca o simplemente natural; esa intención será la brújula para elegir el labial. Tras esto, es importante pensar en los colores que te favorecen y los que conviene evitar para depurar visualmente tus opciones.​

María Eugenia Forsyth, asesora de colorimetría, explica que una prueba de saber cómo los colores interactúan con tu piel, cabello y ojos te permite saber si tu paleta es más cálida, fría o neutra, y así entender por qué ciertos rojos, rosas o nudes te hacen ver más viva, mientras otros te apagan.

El truco del brillo en los ojos

Más allá de las reglas, el espejo es tu mejor aliado: el indicador número uno de que elegiste bien es el brillo en tus ojos. María Eugenia Forsyth (theclosetco.pe) lo resume así: “si quieres comprar sin equivocarte y hacerlo de manera fácil es dándote cuenta del efecto que tienen los colores en tus ojos; si brillan entonces estás un paso más adelante, pero si los ves más apagados o se hacen sombras debajo de la nariz, entonces tal vez no es el color ideal para ti”.​

Cuando el labial respeta tu colorimetría, la mirada se ve más abierta, la piel luce más pareja y no aparecen sombras. Si, en cambio, notas que tus ojos pierden luz, que se marcan ojeras o que el rostro se ve cansado, ese tono probablemente rompe la armonía de tu paleta, por más que esté de moda.​

Colores, textura y acabado que debes considerar según tu piel

Forsyth agrega que “en maquillaje también es importante pensar no solo en el color, sino también en la textura: si soy una persona luminosa, me va a favorecer uno más ‘glow’ y una persona cuya piel es más opaca y no tiene tanta luz, entonces un acabado mate me va a favorecer más”.​

Si tu piel ya refleja mucha luz (por ejemplo, porque es muy hidratada o usas iluminador), los labiales satinados o ligeramente glow acompañan esa frescura sin recargar. Si tu piel tiende a verse más opaca, un mate bien difuminado puede pulir, siempre que el color no apague tus ojos; puedes sumar brillo con gloss solo al centro para dar volumen si lo sientes necesario.​

Aunque la colorimetría es personalizada, hay tonos que suelen funcionar muy bien y que las expertas recomiendan tener siempre a la mano. Vilma Barrero, especialista en maquillaje y skincare de Lancôme, sugiere optar por los tonos rosas y que “el rojo nunca debe faltar en la cartera. No te maquillas mucho los ojos pero el labial va a resaltar y combina con todo tipo de prendas; para verano fucsia, corales, nude son ideales para la tendencia y aquellos que tienen efecto glow que aporta hidratación por el ácido hialurónico y repulpante en labios”.​

Por su parte, Brenda Sánchez, especialista en make up de Dior, añade que en pieles cálidas se pueden usar colores claros para iluminar en verano, mientras que en invierno favorecen tonos más fríos como marrones; recuerda que “uno de los colores que siempre resaltan es el rojo en fríos y cálidos, hacen que la sonrisa se vea más luminosa y es ideal si queremos salir un poco de la zona de confort y podemos usarlo en la mañana o noche”, y que los fucsias iluminan mucho el rostro en verano.​

Además, advierte que “los colores oscuros siempre van a intensificar las facciones” y que es mejor probar de tonos claros a oscuros para descubrir hasta dónde te sientes cómoda con la intensidad del color. Así, puedes ir midiendo no solo cómo te ves, sino cómo se comporta el brillo en tus ojos a medida que subes la apuesta.​

Colorimetría y estilo personal: la clave para una buena elección

La colorimetría no está peleada con la libertad: más bien te da un mapa para jugar mejor. “El estilo personal es vital, porque van a haber los colores que están en tendencia, pero en verdad va a depender de cada una”, señala Forsyth, quien añade que “si respetamos la colorimetría te vas a ver más viva en tus colores, pero si aplicas uno que no es el tuyo puedes recurrir a diversas estrategias para verte mejor como el color del cabello, la joyería”.​

Incluso si el labial no es perfecto para tu paleta pero te encanta, tienes recursos: “si me puse un labial que no es el ideal para mí pero me hace feliz, entonces mantengo los ojos más neutros, equilibro el look”, propone la asesora. Se trata de buscar balance: si la boca es protagonista, el resto del maquillaje acompaña en lugar de competir.​

“Te tienes que probar todo, para eso están las tiendas, para que entres, juegues, explores porque sin esa exploración no vas a tener autoconocimiento… anda a probarte para saber cuál es el límite, cómo retar tus barreras y ahí te vas a animar y hacer compras más inteligentes (…) Cuando tus ojos brillan y te reconoces en el espejo, no solo encontraste tu labial: encontraste tu color para contarle al mundo cómo te quieres ver hoy", explicó María Eugenia Forsyth durante la inauguración de ‘Ripley Beauty’ en San Miguel, un espacio completamente renovado que reúne lo mejor del universo de belleza en un solo lugar.

