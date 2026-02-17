Si has crecido escuchando frases como “ese lunar siempre ha estado ahí”, “no pasa nada” o “no voy al médico por un simple puntito”, es momento de cambiar el chip ya que detectar un melanoma a tiempo puede salvarte la vida porque estamos frente al cáncer de piel más peligroso, pero cuando se identifica en etapas iniciales tiene tasas de curación muy altas. En épocas donde más personas son conocedoras de la importancia del uso de protector solar todos los días del año así no haya un sol radiante, es importante crear conciencia en quienes muchas veces normalizan los cambios en la piel o evitan ir al médico. Es aquí donde resulta vital que tanto hombres como mujeres dejen de ver los lunares como “detalles sin importancia” y aprendan a leer las señales que la piel envía. Esto permitirá actuar de forma rápida y sin miedo. Aquí te explico, de la mano de una dermatóloga, cómo revisarte siguiendo la regla ABCDE y las señales que nunca debes ignorar mientras te realizas un autoexamen.

¿Qué es el melanoma y por qué sí es peligroso?

Es un tipo de cáncer que se origina en los melanocitos, las células que dan color a la piel y que también forman parte de muchos lunares. A diferencia de otros cánceres de piel más frecuentes pero menos agresivos, el melanoma puede crecer rápido y diseminarse a ganglios y órganos internos si no se detecta a tiempo. En etapas tempranas, cuando solo afecta la piel, las probabilidades de supervivencia son altas y puede aparecer en personas de cualquier edad y, aunque es más común en piel clara, también se presenta en personas de piel morena y negra, según explican desde la AARP.

Señales que nunca debes ignorar

No todo melanoma nace sobre un lunar conocido; muchos aparecen como una mancha completamente nueva que “no estaba ahí antes”. Por eso es importante prestar atención a estas señales que no debes pasar por alto:

Una mancha o lunar nuevo en la piel, especialmente si luce diferente del resto.

Cambios en la superficie: descamación, brillo extraño, exudación, costras, sangrado o la aparición de una pequeña protuberancia sobre un lunar plano.

​Picor persistente, dolor, sensación de ardor o incomodidad localizada en un lunar o mancha.

Lesiones en zonas poco habituales: palmas de las manos, plantas de los pies, debajo de las uñas, cuero cabelludo, genitales o dentro de la boca. Por eso es importante revisar también estas áreas “olvidadas” y no limitarse a la cara o los brazos.

Es importante acudir a un control dermatológico anual y realizar la autoevaluación con la regla ABCDE para identificar signos de alerta.

Autoexamen de la piel: un hábito sencillo que te protege

Hacer un autoexamen de piel una vez al mes es una medida simple que puede marcar la diferencia. Lo ideal es hacerlo en un lugar bien iluminado, frente a un espejo grande y, si es posible, con un espejo de mano para ver la espalda, glúteos y parte posterior de piernas y cuello. Revisa paso a paso: cara, orejas, cuero cabelludo (separando el cabello), cuello, pecho, abdomen, brazos, manos, uñas, espalda, glúteos, genitales, piernas, pies y plantas. Presta atención a cualquier cosa nueva, cambiante o inusual, y si tienes muchos lunares, trata de familiarizarte con su aspecto general para detectar al que luzcan totalmente diferente.

La regla ABCDE: la guía básica para revisar tus lunares

Una forma sencilla y muy utilizada por los dermatólogos para detectar señales sospechosas es la regla ABCDE, que te ayuda a diferenciar un lunar “normal” de uno que merece evaluación médica.

A de Asimetría: si divides el lunar imaginariamente en dos, las mitades no se parecen entre sí.

B de Bordes: contornos irregulares, dentados, difusos o mal definidos.

C de Color: mezcla de varios colores (marrón oscuro, negro, rojizo, azulado o blanquecino) en la misma lesión.

D de Diámetro: más grande de 6 mm (aproximadamente el tamaño de la goma de un lápiz), aunque algunos melanomas pueden ser más pequeños.​

E de Evolución: cualquier cambio en tamaño, forma, color, relieve, o aparición de síntomas como picor, dolor, sangrado o costras.

Un ejemplo práctico: si llevas años con un lunar redondo, pequeño y uniforme, y en pocos meses notas que se agranda, se oscurece o empieza a picar o sangrar, eso ya es motivo suficiente para pedir una cita con el dermatólogo.

La regla ABCDE es la guía básica para revisar tus lunares.

Prevención en la vida diaria

Algunas medidas de prevención que puedes incorporar desde hoy son:

Evitar horas puntas entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde para estar en exteriores. Si es que tienes que salir en ese horario, es básico usar un protector solar de amplio espectro, es decir que proteja de la radiación tipo (UVA/UVB) y mejor si nos puede proteger de rayos infrarrojos y luz visible. Debe tener FPS 30 o 50 a más. Usar el protector solar todos los días en zonas expuestas, reaplicándolo cada dos horas si estás al aire libre. Debemos hacerlo bien, de manera uniforme y cantidades adecuadas. Hay que acompañarlo de sombrero de ala ancha de al menos 10 centímetros de diámetro, lentes de sol y buena indumentaria. Los colores oscuros pueden generar más calor, pero protegen mejor la penetración de la radiación ultravioleta. Si tenemos mucho calor podemos estar con un polo sin mangas, pero con una blusa o chaqueta encima de licra o algodón tupido para que proteja más.

“Estas son las indicaciones básicas que le damos a nuestros pacientes sobre fotoprotección y luego está el autoexamen que debe realizar el paciente toda vez que pueda en su casa. Casi siempre le decimos que una vez al mes revise todo el cuerpo sin olvidar, orejas, palmas, plantas, espalda, que nos podemos ayudar de un familiar y acudir con el dermatólogo al menos una vez al año para chequear las lesiones que llamamos lunares para que sea más práctico; sin embargo, todo tipo de lesión tiene que ser chequeada para evitar un cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma. Una de las reglas más importantes es el ABCDE del melanoma y es necesario que todos lo conozcan (...) la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento simple y uno más invasivo”, explicó la dermatóloga Adriana Gamarra durante la presentación de la campaña ‘Salva tu Piel’ que brinda educación dermatológica y chequeos gratuitos para la detección temprana del cáncer de piel en Perú en una alianza entre Roche-Posay, una de las marcas del Grupo L’Oreal, y la Fundación Peruana de Cáncer.

Hablar abiertamente de melanoma en casa, animar a los mayores a revisarse la piel y enseñar a los más jóvenes a usar protector solar no es exagerar, es una forma de prevención inteligente.

