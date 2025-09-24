Es una pregunta clave cuando se acude a una cita médica y el especialista indaga para saber si uno de los padres la sufre, pero en la actualidad cada vez más jóvenes llegan a consulta por este mal silencioso. ¿Te has puesto a pensar si sufres de hipertensión arterial o qué riesgos puede traer a tu vida? Hoy te explico, de la mano del cardiólogo Daniel Reyes, por qué dejó de ser un problema exclusivo de los adultos mayores y cuáles son esos errores que se cometen y que desencadenan en el aumento persistente de la presión arterial en personas menores de 50 años.

Según la American Heart Association Journals, la “hipertensión en jóvenes es común y afecta a 1 de cada 8 adultos de entre 20 y 40 años. Es probable que esta cifra aumente con los hábitos de vida y la reducción de los umbrales diagnósticos”.

Y es que muchos jóvenes desconocen que tienen hipertensión arterial porque no genera síntomas evidentes al inicio, pero puede causar daños acumulativos en el corazón, riñones y cerebro si no se detecta a tiempo.

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. (Foto: Andrey Deryabin / iStock) / Andrey Deryabin

Errores que cometen los jóvenes y aumentan los casos de hipertensión

El Dr. Daniel Reyes, cardiólogo de la Clínica Stella Maris, recalca la importancia de “un cambio de hábitos desde temprano” y que “suele ser silenciosa, pero puede acompañarse de dolores de cabeza frecuentes, mareos, visión borrosa o palpitaciones. En la mayoría de los casos solo se detecta mediante controles de rutina, lo que resalta la importancia de la prevención”. Aquí te explico lo que debes evitar:

Alimentación poco saludable: el exceso de sal, grasas saturadas y ultraprocesados favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial.

el exceso de sal, grasas saturadas y ultraprocesados favorece la retención de líquidos y eleva la presión arterial. Sedentarismo: pasar largas horas frente a pantallas sin actividad física reduce la capacidad del corazón y debilita los vasos sanguíneos.

pasar largas horas frente a pantallas sin actividad física reduce la capacidad del corazón y debilita los vasos sanguíneos. Estrés constante: las exigencias académicas, laborales o sociales elevan la producción de hormonas como el cortisol, que impacta en la presión.

las exigencias académicas, laborales o sociales elevan la producción de hormonas como el cortisol, que impacta en la presión. Falta de sueño: dormir menos de 6 horas por noche altera el sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de hipertensión temprana.

La alimentación poco saludable y el sedentarismo son factores claves para desencadenar la hipertensión en jóvenes. (Foto: vgajic / iStock) / vgajic

Claves para proteger el corazón desde jóvenes

Mejorar la alimentación: priorizar frutas, verduras, cereales integrales y reducir el consumo de sal y azúcares. Mantenerse activos: al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana ayudan a fortalecer el corazón. Cuidar el descanso: respetar horarios de sueño y asegurar entre 7 y 8 horas diarias de calidad. Control regular de la presión: tomarse la presión arterial al menos una vez al año, incluso en ausencia de síntomas.

“Los chequeos preventivos no son opcionales, son una inversión en la salud del corazón a largo plazo. Junto con la evaluación cardiológica, es importante la evaluación en nutrición y otras especialidades que permitan un abordaje integral de la salud”, recalca el cardiólogo Daniel Reyes.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí