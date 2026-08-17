¿Crees que tu cerebro es lo suficientemente rápido para resolver un ejercicio en cuestión de 8 segundos? Te presento un reto matemático que distintos usuarios han intentado encontrar su solución en el tiempo indicado; sin embargo, la mayoría falló. Esta es una excelente ocasión para que tu agilidad mental demuestre que está por encima del promedio. Es más, una regla básica de las matemáticas te puede guiar hacia la victoria.

¿Listo para hallar el resultado del reto matemático?

Observa con atención esta ecuación numérica: 500−(144÷12)×15+38. Concéntrate y permite que tu razonamiento sea capaz de hallar el resultado en el tiempo indicado. Puedes invitar a tus amigos o familiares para que descubran quién tiene mejor desempeño en estos juegos mentales.

Tómalo como una opción de entretenimiento que te permitirá despejarte de tus preocupaciones. Estos ejercicios de matemáticas son recomendados por los especialistas por sus beneficios al cerebro. ¡Buena suerte en tu intento!

Un ejercicio para activar cada parte de tu cerebro. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Cómo fue tu participación? Posiblemente el tiempo te venció. No tienes por qué lamentarte o frustrarte; al contrario, estás aquí para que aprendas de tus errores y logres corregirlos; de esa forma, estarás mejor preparado en un próximo intento.

Para esta operación combinada es necesario usar la regla PEMDAS. Se trata de un acrónimo que te revela el orden para resolver cualquier ecuación matemática: Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Como paso inicial, divides los dígitos entre paréntesis: (144/12)=12.

Luego, realizas la multiplicación: 12x15=180.

Acto seguido, restas 500 menos 180, obteniendo como resultado 320.

Finalmente, sumas los últimos dígitos: 320+38=358.

Como habrás notado, seguir el orden establecido de desarrollo te permite acertar con el resultado. Ten en cuenta lo siguiente: PEMDAS es la clave para aciertes con las respuestas de estos retos matemáticos.

PEMDAS es clave para resolver cualquier ejercicio de matemáticas. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 358

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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