En la noche del 31 de octubre, los niños se convierten en superhéroes, princesas, brujas o monstruos. Muchos seleccionan con anticipación su atuendo siguiendo la película que más les gustó, su serie favorita, el personaje que viene marcando su infancia o, simplemente, terminan usando aquel traje que sus padres le compraron sin entender muy bien el motivo. En este escenario, ¿te has preguntado alguna vez qué revela el disfraz que elige tu hijo en Halloween sobre su personalidad? Hoy te lo explico de la mano de Yugle Rivas, psicóloga y coach de niños.

Aquí es importante entender si su elección es solo por diversión o tiene un mensaje detrás que ayude a comprenderlos mejor en cada etapa de su vida. “Definitivamente detrás de la elección de un disfraz hay un significado, pero esto no es oscuridad, significa creatividad y la necesidad de entender un mundo que no conoce. Muchos padres con un disfraz como el de ‘La monja’, que parece medio satánico, dirán si hay algo en su mente de lo que me tenga que preocupar. Sencillamente nada, el miedo es una emoción que se explora y los niños lo hacen jugando, a través de juegos de roles y el disfraz es un juego simbólico. Pueden simbolizar, desde el disfraz, cómo enfrentan sus miedos, cómo conocen a un personaje que no representan y cómo pueden ser ellos más poderosos cuando ya se visten de ese personaje”, indicó en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

¿Qué revela el disfraz que elige tu hijo en Halloween sobre su personalidad?

Si bien con disfraces de terror están explorando el miedo, entonces qué pasa si su elección va por el lado de los villanos de las películas. Para esto, la especialista tiene una respuesta: “cada niño tiene una personalidad, existe el miedo y quizás el niño que escoge el disfraz de un monstruo lo enfrenta, pero el de villano quizás refleja que el niño quiere ser poderoso. Sí hay un significado, pero no del que me tenga que preocupar. Más que criticar o preocuparme por el disfraz, sería una oportunidad de aprendizaje para preguntar qué te hace sentir ese disfraz, por qué lo escogiste, qué significa eso para ti. Es una forma de entrar en el mundo interno de nuestros hijos, conectar con ellos y entender por qué la curiosidad”.

La especialista también aconsejó a los padres que sería una buena idea que los niños decidan de qué se va a disfrazar toda la familia en Halloween. “Los niños son los que nos llevan a sacar a nuestro niño interno y es una época de conectar en familia. Los niños más pequeños enfrentan emociones, pero los más grandes empiezan a seleccionar el disfraz por moda, por tendencia, por una película que admiran. Cada etapa evolutiva va a tener un significado diferente y aquí lo importante es que los papás no se preocupen porque la elección de un disfraz no va a significar que tiene un trastorno psiquiátrico, que va a salir a matar gente porque es un psicópata y que se quiere disfrazar de esta manera. Hay muchos prejuicios sobre el tema”.

Obligarles a disfrazarse del personaje que quieren los papás anula su elección y capacidad de decisión. (Foto: evgenyatamanenko / iStock) / evgenyatamanenko

¿Qué pasa si se quiere disfraz del sexo opuesto?

A la pregunta de qué decirle a los padres cuyos hijos se quieren disfrazar de un personaje del sexo opuesto, por ejemplo un niño pequeño quiere ser princesa o una niña un príncipe, Yugle Rivas dijo que esta elección puede venir con “una bandera roja”. “Un niño con un desarrollo evolutivo natural y más cuando es menor de diez años, tiene muy marcado lo que es niño o niña y por eso tú los empiezas a ver que lo de varón es ‘blue’ y lo de la niña es ‘pink’. Cuando ya a esa edad (10 años) te dice que quiere ser Shakira o que quiere disfrazarse del género opuesto, debemos revisar el por qué. Es importante prender las alarmas, ver qué pasa con su desarrollo. Una conducta aislada no me va a marcar la diferencia, pero es un buen momento para entender qué se esconde detrás de esa petición (...) siempre desde el amor y el respeto, sobre todo porque es Halloween, una oportunidad para conectar más que desconectar”.

¿Qué pasa si un niño elige el mismo disfraz todos los años?

“Existen niños que disfrutan definitivamente un personaje, les da poder y la única época del año donde pueden salir y mostrarlo es Halloween. Entonces no hay preocupaciones de este tipo. No significa que también tu hijo tenga un problema porque es repetitivo con el disfraz. Aquí la palabra sería disfrute. Suelta los prejuicios, enfócate respetando tus valores y creencias en cómo incorporarte como familia e incorporar a a tus hijos a un sistem. Siempre aprender desde el juego, la socialización y la creatividad va a ser bienvenido y tiene beneficios”, explicó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí