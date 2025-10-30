A pocos días de celebrarse el Día de Muertos en México, muchos niños están a la espera de pedir ‘calaverita’, una tradición que invita a los más pequeños a disfrazarse y llevar sus pequeñas canastas para recibir dulces. Sin embargo, es común que muchos padres no sepan exactamente qué día se debe realizar esta práctica. ¿Te identificas con ello? Entonces, presta atención porque te revelaré la fecha correcta.

Antes de revelarte la información, quiero explicarte cómo se originó la pedida de calaverita en México. En realidad, existen diversas teorías al respecto. Por suponer, se estima que la tradición proviene de la época colonial, cuando los niños huérfanos se pintaban la cara y pedían comida para su ofrenda.

Para el antropólogo Claudio Lomnitz, se relaciona directamente con la caridad funeraria, ya que aquellas personas de escasos recursos recibían limosnas en los funerales y Día de Muertos .

Pedir 'calaverita' es una costumbre que se realiza durante las celebraciones del Día de Muertos. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Cuándo se pide ‘calaverita’ en México

Muchos padres creen que la tradición de pedir dulces se lleva a cabo el mismo día de celebración de Noche de Brujas en Estados Unidos; es decir, el 31 de octubre. Sin embargo, la situación es totalmente diferente.

En caso tengas planeado salir a las calles a pedir ‘calaverita’, deberás realizarlo en la noche del 1 de noviembre del 2025, cuando se conmemora el Día de Todos los Santos y se recuerda a los menores fallecidos. Si te fijas en el calendario de tu móvil u hogar, dicha fecha es el día sábado.

El 1ro de noviembre es la fecha indicada para pedir 'calaverita' en México. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Por qué es importante Día de Muertos en México

Según el Gobierno de México, esta importante celebración representa el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a sus hogares, al mundo de los vivos para compartir momentos en familia. Es decir, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva.

El Día de Muertos en México se desarrolla el 1 (correspondiente a Todos los Santos, día dedicado a los ‘muertos chiquitos’) y 2 de noviembre (dedicado a los Fieles Difuntos, día dedicado a los adultos). En ambas fechas, las familias suelen colocar ofrendas y altares decorados.