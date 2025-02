El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchas personas del mundo esperan que esa fecha sea inolvidable. Si tú eres alguien que planea iniciar una nueva relación antes del 14 de febrero, pero eres consciente que necesitas cerrar un ciclo primero con otro(a), entonces este artículo es para ti, ya que aquí te presentaré a una psicoterapeuta llamada Arlett Archundia. Ella ha dado a conocer un ejercicio que puedes realizar para cerrar ciclos en tus relaciones antes del Día de los Enamorados. ¡No olvides tomar nota!

La experta que te acabo de mencionar asistió al programa ‘Cuéntamelo Ya’ de Las Estrellas y ahí conversó con los conductores Marie Claire Harp y Carlos Arenas. Luego de que ellos presentaran el tema que iba a abordar, la psicoterapeuta recalcó que “en muchas ocasiones queremos iniciar una nueva relación y no hemos terminado con alguna otra”.

Tras aclarar que la relación a la que se refiere puede ser con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos y con una pareja, ella indicó que hay quienes ven el 14 de febrero como una forma de relacionarse con una sola persona amorosamente, cuando se puede amar a dos al mismo tiempo.

En ese entonces, Carlos Arena le consultó sobre si de verdad era posible eso y ella contestó: “¿A poco no amas a tus dos padres?”. Luego de recibir una afirmación por parte de él, dijo: “¿Eso qué quiere decir? Podemos amar a muchas personas al mismo tiempo. Nada más que habrá que ver en qué lugar coloco a cada persona porque en muchas ocasiones coloco a mis parejas en un lugar que no les corresponde y entonces ahí es donde empiezan las situaciones”.

“Vamos a hacer un pequeño ejercicio por si ustedes tienen que cerrar una relación para iniciar con una nueva porque ahí les va: a veces inician una nueva relación y dicen ‘No. Así empezó el otro. No me va a pasar lo mismo porque fíjate que el otro dijo exactamente lo mismo que este’. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que no le estamos dando el lugar que requiere a esta nueva persona y me estoy confundiendo con la situación, la vivencia, este rollo emocional que traigo con la otra persona porque no cerré. No cerramos el ciclo. Por favor, no dejen ciclos abiertos porque, si lo dejo abierto, por ahí se dice ‘A veces estoy apasionada con la otra persona y estoy pensando en otra más’. Eso está muy feo”, agregó.

Los conductores tuvieron que pararse frente a frente para el ejercicio

Para ya entrar de lleno al ejercicio en sí, Arlett Archundia pidió a Marie Claire Harp y Carlos Arenas que se pararan frente a frente imaginando que están delante de una expareja con la que quieren cerrar un ciclo. Apenas lo hicieron, ella le dijo al hombre que evaluara si es que desea estar a esa distancia con una ex. Él, apenas escuchó eso, retrocedió un poco.

La psicoterapeuta necesitó la ayuda de los conductores del programa ‘Cuéntamelo Ya’ para poder explicar el ejercicio para cerrar ciclos en las relaciones. (Foto: @cuentameloyaof / Instagram)

Luego la psicoterapeuta le pidió que repitiera lo siguiente: “Te agradezco por todo lo que me diste, por todo lo que aprendí contigo. Debo de reconocer que el hecho de que no estemos juntos es porque los dos tenemos responsabilidad de ello y hoy amorosamente suelto la responsabilidad que te asigné y yo me quedo con esa responsabilidad. Suelto las expectativas que tengo de ti para yo poder avanzar con una nueva pareja”.

Después de ello, fue el turno de Marie Claire Harp. De igual manera, la experta le pidió que repitiera unas palabras. Claro está, distintas a la de su compañero. “Te regreso las promesas que me diste. Yo me quedo con mis promesas y mis expectativas y así tú puedes hacer tu camino y yo el mío”, acabó expresando la conductora del programa.

Ya más adelante, Carlos Arenas indicó: “De corazón a corazón, te suelto”. Luego, tanto él como su compañera señalaron que realizar el ejercicio fue algo liberador. Pero ahí no quedó todo, ya que después Marie Claire Harp manifestó: “Y este dolor me lo quedo porque aún hay expectativas que quise que cumplieras”.

Según indicó la psicoterapeuta, uno puede amar a muchas personas al mismo tiempo. El tema es saber darle a cada una el lugar adecuado. (Foto: @cuentameloyaof / Instagram)

Tras esa interacción, dieron unos pasos hacia atrás y nuevamente Arlett Archundia le pidió al hombre repetir unas palabras, pero con los ojos cerrados e imaginando que hay otra pareja con la que quiere cerrar un ciclo. “Asumo la responsabilidad de nuestra reunión y trabajaré con aquello que me hace falta. Yo estoy completo y no necesitas completar nada en mí. Gracias”, dijo en ese entonces.

“Y cuando sientas que no puedan cerrar, escríbanle una carta a esa persona dándole todo su amor, todo su agradecimiento para que puedan soltarla y también esa persona pueda volar a otro camino”, expresó después la psicoterapeuta. Si te interesa ver el momento en que se realizó toda la dinámica, aquí te comparto el video para que lo aprecies sin ningún problema, pues fue subido en Instagram por la cuenta oficial del programa ‘Cuéntamelo Ya’ (@cuentameloyaof).