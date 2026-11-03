Lo que para algunas es una parte más de su vida y no merece mayor atención, para otras se vuelve una gran complicación porque reír, toser o hacer ejercicio puede venir acompañado de un escape involuntario de orina durante la menopausia, una etapa de cambios que también puede afectar el control de la vejiga. La incontinencia urinaria puede estar relacionada con esta transición y con otros factores, como el debilitamiento de los músculos del suelo pélvico, por lo que no debe atribuirse únicamente al paso de los años ni vivirse en silencio: consultar con un profesional de la salud permite identificar sus causas y encontrar un tratamiento adecuado. En esta nota te explico algunos detalles de la mano de la ginecóloga Diana Álvarez.

Por qué aparecen los escapes de orina en la menopausia

De acuerdo con la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos, algunas mujeres experimentan dificultades para controlar la vejiga después de la menopausia. Estas pueden manifestarse de distintas formas y responder a más de una causa.

“Durante la menopausia, cada mujer vive los cambios de manera distinta. Algunos son ampliamente conocidos, como los bochornos o las variaciones en el sueño. De otros se conversa menos, como es el caso de los escapes de orina”, explica la Dra. Diana Álvarez, ginecóloga.

Uno de los tipos más frecuentes es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que puede ocurrir cuando acciones cotidianas como reír, toser, estornudar, hacer ejercicio o levantar peso aumentan la presión sobre la vejiga. También existe la incontinencia de urgencia, en la que los escapes se asocian con una necesidad repentina e intensa de orinar.

Para la ginecóloga, los cambios que atraviesa el organismo durante y después de la menopausia pueden influir en la salud urinaria. “Sin embargo, la edad o esta etapa de la vida no son los únicos factores involucrados. Prestar atención a cuándo ocurre un escape, con qué frecuencia y si viene acompañado de otros síntomas aporta información útil para la consulta médica”, comenta.

Si no se consume abundante agua durante la menopausia la orina se vuelve oscura, escasa o muy concentrada (la orina ideal debe ser de color amarillo muy pálido o clara). (Foto: Mikhail Nilov / Pexels) / Ludmila Nilava

La importancia de la hidratación aunque hayan escapes de orina

En días de calor, muchas mujeres prefieren disminuir el consumo de agua para evitar accidentes, sin embargo, esta no es una buena decisión. La hidratación también merece atención, especialmente cuando hay escapes de orina. La especialista explica que beber menos agua para intentar evitarlos puede llevar a una ingesta insuficiente de líquidos y concentrar la orina, lo que puede irritar la vejiga y aumentar la necesidad de orinar.

“Durante los días calurosos, las necesidades de líquidos pueden incrementarse; la cantidad adecuada debe considerar la salud y la actividad de cada persona, respetando cualquier restricción indicada por su médico”, precisa.

No debes dejar de hacer ejercicio durante la menopausia por tener escapes de orina; al contrario, mantenerte activa es clave para tu salud cardiovascular, tus huesos y tu musculatura. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

Además, agregó que “cuando una mujer comienza a limitar sus actividades, evita ejercicio o reduce el consumo de agua por temor a los escapes de orina, es importante que busque atención médica. La incontinencia urinaria tiene diferentes alternativas de tratamiento y, en muchos casos, puede mejorar significativamente o resolverse. El objetivo es que ninguna mujer tenga que modificar su calidad de vida por una condición que puede ser evaluada y tratada”.

La especialista añade que los escapes de orina, cambios en la forma de orinar o cualquier otro síntoma que genere dudas no deben normalizarse, lo recomendable es consultar con un médico o profesional de salud. Una evaluación permitirá entender qué está ocurriendo y recibir recomendaciones adecuadas para cada caso donde se pueden incluir productos absorbentes como un apoyo para el día a día. Desde Cotidian, marca especializada en el cuidado y la higiene del adulto, aconsejan los protectores, ropa interior desechable y pañales. Eso sí, no reemplazan la atención médica.

Las opciones de tratamiento incluyen desde alternativas no invasivas hasta procedimientos quirúrgicos, según la evaluación de cada caso.

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