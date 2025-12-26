El 2026 ya está cerca, y aunque para muchas personas significa el inicio de un nuevo año cargado de objetivos, otros solamente piensan qué fechas aprovechar para planificar algún viaje, paseo o simplemente descansar en su casa para recargar energías. Si también buscas conocer los días festivos en Estados Unidos, en los siguientes párrafos te doy a conocer el calendario completo de feriados en el país norteamericano.

Antes te precisamos que el Gobierno de los EE.UU. reconoce oficialmente 11 días festivos a lo largo del año. Durante esas fechas, las instituciones gubernamentales permanecerán cerradas y los empleados federales que no laboren, igual son remunerados.

Es importante mencionar que los feriados pueden variar. Mientras que algunos se celebran en una fecha específica, otros cambian cada año dependiendo si este cae un fin de semana; es decir, si es un sábado, se mueve para un viernes anterior, y si cae domingo cambia para el lunes siguiente. En ambos casos se trata como día festivo.

LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2026

En 2026, hay en total 11 feriados federales en Estados Unidos y días no laborables que a continuación detallamos, además de precisarte qué días de la semana caen:

MES FERIADOS 2026 DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo)

19 de enero (Día de Martin Luther King Jr.) Jueves

Lunes Febrero 16 de febrero (Día de los Presidentes - Washington’s Birthday) Lunes Marzo No hay feriados --- Abril No hay feriados --- Mayo 25 de mayo (Día de los Caídos - Memorial Day) Lunes Junio 19 de junio (Juneteenth National Independence Day) Viernes Julio 3 de julio (día no laborable o feriado observado por el 4 de julio que cae sábado)

4 de julio (Día de la Independencia) Viernes Agosto No hay feriados --- Septiembre 7 de septiembre (Día del Trabajo - Labor Day) Lunes Octubre 12 de octubre (Día de Colón / Indigenous Peoples’ Day, según el estado) Lunes Noviembre 11 de noviembre (Día de los Veteranos - Veterans Day)

26 de noviembre (Día de Acción de Gracias - Thanksgiving Day) Miércoles

Jueves Diciembre 25 de diciembre (Navidad) Viernes

Otros días considerados para descansar:

Además de los feriados legales, varias empresas, escuelas y comercios suelen considerar especiales algunos días como:

Viernes Santo (Good Friday-3 de abril): especialmente en mercados financieros y algunos estados.

especialmente en mercados financieros y algunos estados. Black Friday (27 de noviembre de 2026) : el día siguiente a Acción de Gracias. Hay atención reducida debido a cierres parciales u horarios reducidos de comercios​.

: el día siguiente a Acción de Gracias. Hay atención reducida debido a cierres parciales u horarios reducidos de comercios​. Nochevieja (31 de diciembre de 2026): es común que las jornadas laborales sean más cortas.

LOS DÍAS FESTIVOS EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2026

Año Nuevo. Celebración marcada por reuniones familiares, fiestas y fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. Día de Martin Luther King, Jr. Se honra el legado de MLK Jr. con marchas, actos conmemorativos y actividades de voluntariado. Día de los Presidentes. Se recuerda a los expresidentes de los EE.UU. En especial a George Washington y Abraham Lincoln. Día de la Conmemoración de los Caídos. Se honra con ceremonias, desfiles y visitas a cementerios a los militares fallecidos. Juneteenth (Día de la Liberación). Conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU., con eventos culturales, lecturas y festivales. Día de la Independencia. Se conmemora con festividades patrióticas, desfiles, picnics y fuegos artificiales. Día del Trabajo. Se reconoce la contribución de los trabajadores. Día de la Raza. Se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492. Algunos estados lo celebran como el “Día de los Pueblos Indígenas”. Día de los Veteranos. Honra a los veteranos de las Fuerzas Armadas con desfiles, ceremonias y servicios de agradecimiento. Día de Acción de Gracias. Tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa después de un duro invierno (1920-1621). Navidad. Se celebra el nacimiento de Jesús.

