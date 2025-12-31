La llegada de 2026 no solamente trae esperanza de nuevos comienzos, también propósitos de mejora, por lo que muchos planifican las actividades que realizarán este año. Ya sea en el plano laboral, profesional o estudiantil, si eres de las personas a las que les gusta tener todo en orden, de seguro estás interesado en conocer el calendario completo de feriados y días no laborables en Argentina para que vayas separando fechas. A continuación, Mag El Comercio te detalla los días festivos que traen los siguientes meses con el fin de que programes un viaje o paseo con tu pareja, amigos o familiares, o quizá simplemente te quedes en casa recargando energías.

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES 2026 EN ARGENTINA

Este 2026, Argentina tendrá un total de 16 feriados distribuidos en casi todos los meses a excepción de septiembre. Vale precisar que ese número incluye los feriados inamovibles y los trasladables; es decir, los que serán movidos a días estratégicos de la semana que estén junto a fines de semana para que sean más aprovechables para viajar o descansar.

De acuerdo con el Art. 6 de la Ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior, mientras los que coincidan con los días jueves y viernes se moverán al día lunes siguiente. En caso de que un festivo caiga sábado o domingo, se traslada al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación. Art. 1 del Decreto 614/2025.

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo) Jueves Febrero 16 de febrero (Feriado de Carnaval)

17 de febrero (Feriado de Carnaval) Lunes

Martes Marzo 24 de marzo (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia) Martes Abril 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

3 de abril (Semana Santa - Viernes Santo) Jueves

Viernes Mayo 1 de mayo (Día del Trabajador)

25 de mayo (Revolución de Mayo) Viernes

Lunes Junio 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

20 de junio (Día de la Bandera) Miércoles

Sábado Julio 9 de julio (Día de la Independencia) Jueves Agosto 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) Lunes Septiembre No hay feriados --- Octubre 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) Lunes Noviembre 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) Viernes Diciembre 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (Navidad) Martes

Viernes

¿CUÁLES SON LOS PUENTES POR FERIADOS EN ARGENTINA?

Este 2026, Argentina tendría tres puentes para ser aprovechados por la gente para viajar o descansar. Estos son:

Abril: del jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas) al domingo 5. Dentro de este feriado largo está incluido el viernes 3 por Semana Santa.

del jueves 2 (Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas) al domingo 5. Dentro de este feriado largo está incluido el viernes 3 por Semana Santa. Julio: del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12. Se generaría un puente al declarar no laborable el viernes 10.

del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12. Se generaría un puente al declarar no laborable el viernes 10. Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (Inmaculada Concepción). Se generaría un posible puente al declarar día no laborable el lunes 7.

Vale precisar que tanto el 9 de julio como el 8 de diciembre son los más habituales para decretar feriados largos con el fin de promover el turismo. Recuerda que algunas provincias y municipios establecen días no laborables en sus jurisdicciones para conmemorar una fecha. Lo mejor es estar al tanto de los anuncios oficiales.

El feriado por la Revolución de mayo tiene una fecha inamovible (Foto: Freepik / Composición Canva para Gestión Mix)

DÍAS NO LABORABLES 2026 EN ARGENTINA

Según la Ley Nº 26.199 “dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio, los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad”. Los gobiernos provinciales deben cumplirlas.

6 de enero: Navidad Armenia

Navidad Armenia 8 de marzo: Día de la Mujer (Armenia)

Día de la Mujer (Armenia) 24 de abril: Día de acción de respeto y tolerancia entre los pueblos

Día de acción de respeto y tolerancia entre los pueblos 9 de mayo: Día de la Victoria

Día de la Victoria 5 de julio: Día de la Constitución

Día de la Constitución 21 de septiembre: Día de la Independencia

Asimismo, los habitantes que profesen la religión judía también tienen ese derecho dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399.

1 y 3 de abril: Pesaj - Pascua Judía (Pesaj primeros días)

Pesaj - Pascua Judía (Pesaj primeros días) 7 y 9 de abril: Pesaj - Pascua Judía (Pesaj últimos días)

Pesaj - Pascua Judía (Pesaj últimos días) 11 y 13 de septiembre: Rosh Hashaná (Rosh Hashaná - Año Nuevo Judío)

Rosh Hashaná (Rosh Hashaná - Año Nuevo Judío) 20 al 21 de septiembre: Yom Kipur (Iom Kipur - Día del Perdón)

Los habitantes que profesen la Religión Islámica también deben gozar de días no laborables, según el Articulo 3 de la Ley N° 27.399.

17-18 de febrero: Inicio del Ramadán

Inicio del Ramadán 18 de marzo: Eid al-Fitr (fin del Ramadán)

Eid al-Fitr (fin del Ramadán) 27 de mayo: Eid al-Adha (Día del Sacrificio)

Eid al-Adha (Día del Sacrificio) 16 de junio: Año Nuevo Islámico (Hijri)