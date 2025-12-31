Si eres de las personas a las que les gusta planificar las actividades que realizará a lo largo del año aprovechando algún feriado y día no laborable, en esta nota te damos a conocer el calendario completo de días festivos que tiene este 2026 en Puerto Rico. La finalidad es que anotes con calma en tu agenda para que definas cuándo podrías salir de viaje, dar un paseo, visitar amigos o familiares, organizar una reunión o simplemente quedarte en casa. Cual sea el caso, revisa atentamente los siguientes párrafos de esta nota que Mag El Comercio preparó para ti.

Vale mencionar que en Puerto Rico hay 18 días feriados oficiales en 2026, entre los estatales y federales, además de varios días de fiesta oficiales como los domingos.

MES FERIADOS DÍA DE LA SEMANA Enero 1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Día de Reyes - Epifanía)

19 de enero (Natalicio de Martin Luther King Jr.) Jueves

Martes

Lunes Febrero 16 de febrero (Día de los Presidentes) Lunes Marzo 2 de marzo (Día de la Ciudadanía Americana)

22 de marzo (Día de la Abolición de la Esclavitud) Lunes

Domingo Abril 3 de abril (Viernes Santo) Viernes Mayo 25 de mayo (Día de la Recordación) Lunes Junio Junio 19 de junio (Decimosexto Día de la Independencia Nacional) Viernes Julio Julio 4 de julio (Día de la Independencia de EE.UU.)

25 de julio (Día de la Constitución de Puerto Rico) Sábado

Sábado Agosto No hay feriados --- Septiembre 7 de septiembre (Día del Trabajo) Lunes Octubre 12 de octubre (Día de la Raza) Lunes Noviembre 11 de noviembre (Día del Veterano)

19 de noviembre (Día de la Puertorriqueñidad / Descubrimiento de Puerto Rico)

26 de noviembre (Día de Acción de Gracias) Miércoles

Jueves

Jueves Diciembre Diciembre 25 de diciembre (Navidad) Viernes

Es importante dar a conocer que el Código Político también reconoce todos los domingos como días de fiesta oficiales en Puerto Rico.

DÍAS NO LABORABLES EN PUERTO RICO

A continuación, los días no laborables y observancias (fechas en la que el gobierno o la ley reconocen una conmemoración histórica, cultural, religiosa o cívica, pero sin equipararla siempre a feriado de cierre obligatorio) este 2026 en Puerto Rico son los siguientes:

11 de enero: Natalicio de Eugenio María de Hostos. Este 2026 cae domingo (observancia).

Natalicio de Eugenio María de Hostos. Este 2026 cae domingo (observancia). 18 de febrero: Natalicio de Luis Muñoz Marín. Este 2026 cae miércoles (observancia).

Natalicio de Luis Muñoz Marín. Este 2026 cae miércoles (observancia). 10 de mayo: Día de las Madres. Este 2026 se conmemora domingo (observancia familiar, comercios abiertos).

Día de las Madres. Este 2026 se conmemora domingo (observancia familiar, comercios abiertos). 21 de junio: Día de los Padres. Se festeja este 2026 el domingo.

Día de los Padres. Se festeja este 2026 el domingo. 24 de diciembre: Nochebuena. Este 2026 cae jueves (muchas oficinas públicas trabajan medio día).

Nochebuena. Este 2026 cae jueves (muchas oficinas públicas trabajan medio día). 31 de diciembre: Despedida de Año. Este 2026 cae jueves (observancia, no feriado legal).