Hay épocas del año en que invitados desagradables llegan a nuestro hogar, y no me refiero a algún pariente que te hizo daño o un vecino de mal humor, sino de los insectos como mosquitos, hormigas y otras pequeñas plagas. Para muchos es sencillo usar productos químicos o costosos que se venden en las diversas tiendas o Internet, pero también hay quienes buscan opciones más amigables con el medio ambiente y que, además, permitan dar un aroma agradable en los distintos ambientes. Hoy te explico un truco casero que te permitirá usar las cáscaras de mandarina para decirle adiós a los bichos colocándolas en los bordes de puertas y ventanas. Así que ya lo sabes, la próxima que peles una, no tires nada a la basura.

Esta fruta no solo tiene múltiples beneficios para la salud, sino que es ideal para repeler plagas y aromatizar espacios. Si te preguntas por qué, la respuesta está en que su piel tiene aceites esenciales con propiedades que actúan como repelente natural.

La ciencia detrás de la cáscara de mandarina

La cáscara de mandarina puede repeler insectos gracias a los aceites esenciales que contiene, especialmente el limoneno. Investigaciones científicas han demostrado la eficacia de estos aceites, incluso como alternativas a pesticidas sintéticos en la agricultura.

Un estudio en Ecuador demostró que el extracto etanólico de cáscara de mandarina, a una concentración del 2.50%, redujo poblaciones de trips y pulgones en cultivos de papa, con resultados similares a los obtenidos con pesticidas sintéticos, según publicó la Revista Cultivar.

El principio activo de esta técnica se basa en los aceites esenciales naturales que se concentran en la cáscara de la mandarina. Al estar en contacto con el aire, se libera un aroma intenso que incomoda a los insectos, pero que es muy agradable para quienes vivan en casa.

Expertos afirman que el limoneno presente en la cáscara de mandarina actúa como repelente natural contra plagas domésticas. (Foto: Nataliya Vaitkevich / Pexels)

Cómo usar la cáscara de mandarina en puertas y ventanas

Lo primero que debes saber es que al tener una mandarina en la mano no solo podrás disfrutar de su cítrico sabor y dulzura, sino que también tendrás un repelente y aromatizante natural.

El truco consiste en colocar las cáscaras frescas en platitos pequeños o sobre papel absorbente y ponerlos en los marcos de la puerta, ventanas o rincones donde llegue el aire.

También puedes dejar las cáscaras en las repisas superiores de la cocina porque, aunque se sequen seguirán liberando su aroma. Eso sí, lo mejor es cambiarlas con frecuencia.

Gracias a los aceites esenciales que contiene, es eficaz para ahuyentar insectos como mosquitos y hormigas. (Foto: Julia Filirovska / Pexels)

Beneficios de usar cáscaras de mandarina

Como ya te expliqué, estamos frente a un aromatizante natural que también ayuda a repeler insectos, pero no solo eso. Al recurrir a las cáscaras estarás reutilizando un residuo que usualmente termina en el tacho de basura y así tendrás una opción ecológica y económica para acabar con las plagas en casa.

