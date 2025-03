América y Chivas se enfrentarán nuevamente en un torneo internacional, esta vez en los octavos de final de la Concachampions 2025, eliminatoria que arrancará el miércoles 5 de marzo de 2025 en la Perla Tapatía y se definirá en la Ciudad de México. Chivas logró su clasificación tras eliminar a Cibao, mientras que América aseguró su lugar al ser rankeado como el mejor equipo de la Liga MX en la temporada pasada, según Concacaf.

Este enfrentamiento promete ser un choque de alto voltaje, con ambos equipos buscando avanzar a la siguiente fase. Chivas aprovechará su condición de local en Guadalajara, con la esperanza de hacer valer su casa, imponerse ante el tricampeón del fútbol mexicano y obtener una ventaja crucial para el partido de vuelta en la capital.

El clásico del fútbol mexicano llega a la Concachampions 2025. No te pierdas el América vs. Chivas EN VIVO. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora se juegan el América vs. Chivas por Concachampions 2025?

El América vs. Chivas por Concachampions 2025 se disputará a las 19:30 horas (hora del Centro de la Ciudad de México).

¿América vs. Chivas será transmitido EN VIVO por TV?

El partido América vs. Chivas no será transmitido en TV Abierta ni en TV de cable, por lo que los aficionados no podrán verlo a través de estos medios convencionales.

¿Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO por Concachampions 2025?

Para ver el partido América vs. Chivas por Concachampions 2025 EN VIVO, será necesario acceder de manera exclusiva a la aplicación de streaming Tubi.

¿Cómo ver América vs. Chivas EN VIVO por Tubi?

Tubi es una aplicación gratuita que se puede descargar desde la App Store para iOS y Google Play para dispositivos Android, permitiendo ver partidos en vivo sin ningún costo adicional. En los últimos meses, plataformas como Tubi, Caliente.tv, ViX, Disney, Amazon Prime y Max han adquirido los derechos de las principales ligas y campeonatos internacionales de fútbol, desplazando a los canales convencionales de televisión de paga y abierta.