El UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov se llevó a cabo este sábado 1 de febrero en The Venue, Riyadh, Arabia Saudita, con un emocionante combate principal entre Israel Adesanya, excampeón y leyenda del peso medio, quien no pudo redimirse de su derrota ante Dricus Du Plessis, y Nassourdine Imavov, quien llegaba con una racha de tres victorias y con el triunfo ante Adesanya se ha consolidado como contendiente en su categoría; además, la cartelera incluyó la esperada pelea entre Shara Bullet y Michael Venom Page, que culminó con victoria para Michael Page. Conoce cómo se pudo ver el evento desde California, Florida y Texas.

No te pierdas la pelea Adesanya vs. Imavov por el UFC Fight Night. (Foto: UFC)

¿Dónde se vio UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov EN VIVO desde California?

El UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov se transmitió EN VIVO este sábado 1 de febrero a las 6:00 p.m. (hora de California), y podrás disfrutarlo a través de varias plataformas de streaming como ESPN+, que ofrece la transmisión en directo, o UFC Fight Pass, una alternativa que también permitirá seguir el evento en tiempo real.

¿Cómo se vio UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov EN VIVO desde Florida?

El esperado evento UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov tuvo lugar este sábado 1 de febrero y estuvo disponible EN VIVO a las 9:00 p.m. (hora de Florida). Para disfrutar de este emocionante enfrentamiento, puedes sintonizarlo a través de plataformas como ESPN+, que ofrece cobertura en directo, o acceder a la transmisión en vivo mediante UFC Fight Pass, una excelente opción para no perderte ningún detalle del evento.

¿En qué canal se vio UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov EN VIVO desde Texas?

El UFC Fight Night: Adesanya vs. Imavov se celebró este sábado 1 de febrero, y estuvo disponible EN VIVO a las 8:00 p.m. (hora de Texas). Se pudo disfrutar de este evento a través de plataformas como ESPN+, que transmitió el combate en directo, o mediante UFC Fight Pass, ideal para seguir toda la acción en tiempo real.