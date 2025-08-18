Muchas personas tienen la costumbre de dormir con calcetines, ya sea por comodidad o para mantener los pies calientes durante la noche; sin embargo, lo que parece un hábito inofensivo puede convertirse en un problema de salud si no se hace de la manera correcta.

Dormir con los mismos calcetines que se han usado durante el día puede ser riesgoso. Aunque a simple vista no lo parezca, esa prenda acumula suciedad y bacterias que, al permanecer en contacto con la piel durante tantas horas, pueden favorecer la aparición de infecciones.

El farmacéutico Álvaro Fernández, profesional de la salud con más de 3 millones de seguidores en TikTok, advirtió sobre los peligros de esta práctica común. Según comentó, no es malo dormir con calcetines, pero el problema surge cuando se utilizan los mismos que llevamos puestos durante toda la jornada.

El farmacéutico Álvaro Fernández explicó que los calcetines pueden acumular hasta veinte veces más bacterias que un inodoro, incluyendo microorganismos peligrosos como la pseudomona aeruginosa. (Foto: @farmaceuticofernandez / TikTok)

Fernández señaló que esta costumbre está mucho más extendida de lo que se cree. “Aproximadamente un 70% de las personas que duermen con calcetines lo hacen con los que ha llevado durante el resto del día”, aseguró el experto, apoyándose en un estudio reciente.

El dato más preocupante es lo que se descubrió en esa misma investigación: “Resulta que, en ese mismo estudio, también descubrieron que, si haces eso, esos calcetines tienen hasta veinte veces más bacterias que el váter de tu casa. Entre ellas, pseudomona aeruginosa, que puede producir infecciones graves y se asocia a heces de cucaracha”, advirtió Fernández.

Las bacterias acumuladas en los calcetines pueden causar infecciones graves en la piel y otras partes del cuerpo. (Foto referencial: Freepik)

Ante este panorama, el consejo del especialista es claro: lo más recomendable es dormir sin calcetines. De esta manera, los pies se mantienen ventilados y se reduce el riesgo de infecciones o problemas en la piel.

En caso de que alguien prefiera seguir usándolos, la clave está en elegir un par limpio y exclusivo para la hora de dormir. Así se puede disfrutar del confort de los calcetines en la cama, pero sin poner en juego la salud ni la higiene personal.

El experto recomendó dormir sin calcetines o, en caso de usarlos, asegurarse de que estén limpios para evitar problemas de salud. (Foto: freepik)

Cómo lavar los calcetines

Antes de lavar, separa tus calcetines por color: los blancos y claros en un grupo y los oscuros en otro. Revisa si alguno tiene manchas para tratarlas antes.

Usa agua fría o tibia con un detergente suave. Para evitar que se pierdan o dañen, mételos en una bolsa de malla para ropa delicada. Puedes elegir un ciclo de lavado normal o uno delicado, dependiendo de qué tan sucios estén.

Lo ideal es secarlos al aire libre. Si usas secadora, que sea a baja temperatura para no encogerlos ni dañar el elástico. Una vez secos, dóblalos y guárdalos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí