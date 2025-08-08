Son compañeros inseparables para muchas personas quienes han encontrado en ellos a sus aliados perfectos en el día a día, ya que su independencia y carácter afectuoso los convierte en las mascotas ideales; sin embargo, un hábito muy extendido entre los dueños puede afectar la salud. ¿Eres de los que duerme con su gato, pero tienes alergías o asma? Aquí te explico lo que debes hacer para que tu convivencia con los felinos no se vuelva un ‘dolor de cabeza’ y te traiga más alegrías que penas.

Estos animales tienen una forma particular de relacionarse con las personas y otras especies. Por ejemplo, utilizan el roce de su cabeza como una señal de afecto y confianza, y pueden reconocer la voz de sus dueños, aunque decidan responder solo cuando lo desean. Su compañía puede ayudarnos a manejar mejor el estrés (tal como lo explica un estudio alojado en la National Library of Medicine), sentirnos acompañados y mantenernos activos.

Además, mejoran la salud cardiovascular, fomentan la responsabilidad y rutina al crear horarios para su alimentación, limpieza y juego; combaten la soledad ya que son excelentes compañeros promoviendo la salud mental; ayudan a estimular la interacción social y, según explican desde Mapfre, desarrollan lazos afectivos con sus dueños y pueden adaptarse a diferentes entornos sociales, lo que favorece la interacción y el vínculo familiar.

Hay estudios que sugieren que esta práctica fortalece el vínculo emocional entre dueño y mascota. (Foto: SetsukoN / IStock) / SetsukoN

Pelo de gato: el enemigo de las alergias y asma

El pelo de gato en sí mismo no es un riesgo significativo para la salud, pero sí puede ser un vehículo de alérgenos y parásitos que compliquen algunas alergias, pero no el principal responsable de enfermedades como el asma o la toxoplasmosis.

En lo que sí hay que prestar atención es que las crisis asmáticas o alergias relacionadas con gatos son provocadas por proteínas presentes en la saliva, orina o caspa del gato que pueden quedar en el pelo, pero no por este directamente.

Si eres de las personas que están en el grupo que presenta alergias frecuentes, el contacto con tu mascota puede causarte síntomas como tos y estornudos, secreción o congestión nasal, sarpullido, comezón en los ojos o incluso dificultad para respirar, sobre todo si padeces asma.

¿Dormir con tu gato si tienes alergia o asma?

Lea Schmitz, experta de la Asociación Alemana de Protección Animal, alertó sobre los riesgos asociados a dormir con gatos. Entre los principales destacan:

Parásitos externos: pulgas y garrapatas pueden migrar del gato al dueño

Hongos: especialmente peligrosos para personas con sistemas inmunológicos débiles

Enfermedades bacterianas: como la enfermedad por arañazo de gato

Alergias: el pelo y la caspa pueden agravar problemas respiratorios

Si tenemos en cuenta que la caspa y la saliva de las mascotas se adhieren a los materiales textiles como la ropa de cama, tener un gato acurrucado entre las sábanas puede agravar los síntomas, aunque no esté en la cama al mismo tiempo que tú.

Tienes que usar un cepillo para gatos de cerdas suaves o un guante de cepillado, y empezar a pasárselo por la cabeza, avanzando suavemente hacia la cola. (Foto: Larisa Stefanuyk / iStock) / Larisa Stefanuyk

Medidas de higiene para dormir con tu gato

Entonces, sabiendo que para muchos amantes de los felinos, compartir la cama con su mascota es un gesto de cariño y complicidad, hay que tomar medidas para no poner en riesgo la salud:

Desparasitación regular: tanto interna como externa . Utiliza tratamientos innovadores y científicamente probados para proteger a tu gato de pulgas, garrapatas y parásitos internos, reduciendo riesgos para los integrantes de la familia. Revisiones veterinarias frecuentes: al menos dos veces al año. Esto permite detectar problemas de salud a tiempo y mantener al día su calendario de vacunación y desparasitación. Las vacunas protegen a los gatos de enfermedades graves, muchas de ellas potencialmente mortales. Algunas como la panleucopenia, la rinotraqueítis viral felina o la leucemia felina (FeLV) pueden prevenirse con un esquema de vacunación completo desde las primeras semanas de vida y reforzarse periódicamente durante toda su vida, afirma Silvia Panta, Representante Técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú. Lavado frecuente de sábanas: idealmente a alta temperatura y cambiarlas cada tres o cuatro días. “Los animales introducen más pelo, caspa, suciedad y, a veces, restos fecales en las sábanas y mantas, lo que aumenta la frecuencia con la que deben lavarse”, explicó la profesora Primrose Freestone, experta en microbiología clínica de la Universidad de Leicester, en un artículo publicado en el portal The Conversation. Cepillado diario para reducir la cantidad de pelo y caspa: hazlo siempre en una zona específica para reducir la cantidad de pelo que cae por toda la casa. Usa un minicepillo motorizado con cerdas de nylon para limpiar el área eficazmente. Mantén tu hogar libre de pelos, olores y alérgenos: el pelo, como el polvo, se transporta por el aire y se deposita en cualquier superficie. Empieza por estanterías y muebles altos, y termina con el suelo. No olvides sillones y sofás, favoritos de los gatos. Pasar la aspiradora lentamente permite que la succión y el cepillo “agiten” y levanten los pelos incrustados. Dos o tres pasadas en distintas direcciones son suficientes para un acabado perfecto, explican los expertos de Dyson que recomiendan el modelo V15 que ayuda a detecta y eliminar hasta el pelo más invisible. Además, considera un purificador de aire como el Dyson HP09, capaz de atrapar olores como el de orina de gato o pelo mojado y purificar el aire para un ambiente más fresco y saludable. Preocúpate por los espacios preferidos de tu gato: lava regularmente sus mantas, cojines y ropa de cama a 60° para eliminar pelos, caspa y alérgenos. Después, revisa el tambor de la lavadora y retira cualquier pelo restante. No olvides las bandejas de arena y los espacios donde come. En caso tengas que estar muchas horas fuera de casa, puedes apoyarte de la tecnología con el Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 , un dispositivo diseñado para que tu gato tenga una alimentación personalizada, sin importar dónde estés. Así podrás crearle planes de alimentación personalizados desde la app Mi Home y proteger el alimento seco de la humedad y del aire, manteniéndolo fresco y en perfectas condiciones por más tiempo sin poner en riesgo su salud.

