Incluir frutas y verduras es clave para una correcta nutrición, sobre todo cuando el clima nos pone a prueba. Hoy te traigo la información que necesitas para darle un plus de hidratación a tu día a día cuando ya no sabes qué más hacer para refrescarte por el intenso calor. Se trata de un alimento que se caracteriza por su dulzura y por ser muy jugoso, además de proporcionar vitaminas y antioxidantes esenciales, explican los expertos.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), está compuesto por aproximadamente por un 89 % de agua y está tan bien valorado por este detalle como el melón y la sandía.

A los beneficios que ya te expuse, también hay que agregarle que aporta electrolitos que pueden ayudar al cuerpo a reemplazar y retener líquidos mejor que el agua sola.

La importancia de la hidratación en días de calor

La Academia Nacional de Medicina recomienda que los hombres consuman 13 vasos de 8 onzas de agua al día y que las mujeres tomen nueve, o más si están embarazadas o amamantando. La deshidratación ocurre cuando las personas no toman suficiente agua, y los síntomas pueden aparecer con un déficit de agua tan bajo como un 2% por debajo de la cantidad recomendada. Los síntomas pueden incluir fatiga, confusión o pérdida de la memoria a corto plazo, además de cambios en el humor, como irritabilidad o depresión. Lo importante es mantenerse hidratado independientemente de dónde provenga el agua.

El durazno hidrata, aporta antioxidantes y ayuda a cuidar la piel de forma natural. (Foto: Ron Lach / Pexels)

Durazno, la fruta clave para hidratarte

Un durazno crudo mediano contiene alrededor de 285 miligramos de potasio, un mineral y electrolito esencial que desempeña un papel fundamental en la función nerviosa, la contracción muscular, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y el control de la presión arterial.

“Los duraznos son ricos en fibra, vitamina C y potasio (…) Todos estos nutrientes ayudan a favorecer la digestión, la salud del corazón y la inmunidad”, explicó Vandana Sheth, nutricionista dietista registrada de Los Ángeles, a Fox News Digital.

Además, es una opción saludable para el corazón gracias a su contenido en antioxidantes. La mayoría de los residentes de EE. UU. consumen muy poco potasio, lo que aumenta su riesgo de enfermedad cardiovascular, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Contienen flavonoides, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y favorecen la memoria y la cognición, y carotenoides, que pueden ayudar a combatir la inflamación y proteger y restaurar la piel.

Los duraznos crudos con su piel también aportan alrededor del 4% de la cantidad diaria recomendada de vitamina A y el 13% de la vitamina C diaria necesaria, además de unos pocos gramos de fibra para ayudar a la digestión y la salud intestinal. “Combinan dos grupos de pigmentos que no suelen verse juntos en otras frutas y verduras”, explicó Mary Ann Lila, distinguida profesora del Instituto de Plantas para la Salud Humana de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, a The New York Times.

El durazno puede ser incluido en diversas recetas y seguir aportando nutrición a tu día a día. (Foto: Photo By: Kaboompics.com / Pexels)

Cómo consumir duraznos en la dieta diaria

Los duraznos se pueden añadir al desayuno, mezclar en batidos o incluso asar a la parrilla. “Puedes agregar duraznos picados a tu tostada matutina con mantequilla de nueces o a tu tazón de cereal o yogur, mezclarlo en un batido o intentar asar duraznos con una pizca de especias”, explicó Sheth.

Y es que la clave está en combinarlos con proteínas o grasas saludables para limitar el consumo de azúcar. Esto ayuda a retardar la absorción de azúcar y estabiliza los niveles de azúcar en sangre.

